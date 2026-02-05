Capcom
tease l’annonce de la date de sortie d'Onimusha Way of the Sword
sur son compte X
officiel, via une blague de Diana
(du jeu Pragmata).
Diana : J’ai trouvé dans mes dossiers des informations sur la date de sortie d’un jeu intitulé « Onimusha: Way of the Sword ». Je vais te télécharger ce module…
En fait, Hugh me dit qu’il est temps de partir, donc je n’aurai pas le temps ! Oh, et comme je me suis encore entraînée à parler japonais, je vais aussi vous dire au revoir en japonais !
それでは皆さん、さようなら !
Avec une telle déclaration, on pense clairement à un nouveau trailer au Summer Game Fest
qui arrive à grands pas ou durant un State of Play
surprise de Sony
.
Si Pragmata et RE9 sont sortis sur NS2 je ne vois pas pourquoi ils le sortiraient pas dessus a moins que les ventes ne soient vraiment très mauvaises.
Au Japon il y a desormais uniquement la version Switch 2 d'RE9 qui arrive a se maintenir dans le top 30, c'est plutot bon signe
Toutes les animations sont claires, détaillés, on comprends tout. Je kiffe trop.
Car j'en ai plein le cul de certains jeux qui pour te faire croire que le systeme de combat sont bons, ils te mettent vitesse x10 + plein d'effets à l'ecran et ils sont en mode "hé regardez comment c'est dynamique, comment c'est beau".
Certains en abusent bcp trop et c'est horrible.
La juste regardez les combats contre le boss dans la demo gameplay ya quelques mois, une pure master classe
Les animations sont folles, tu comprends tout ce qui se passe à l'ecran et c'est tellement beau.
Mais vivement la date.
Ils vont sortir les autres RE aussi c'est sur, même Dragon's Dogma 2 avec pourquoi pas enfin le gros DLC.
malroth
Perso je me prive de toutes les vidéos de gameplay comme pour RE9. Ce sera day one quoi qu'il arrive.
adamjensen
Il est trop bien. Il est long en plus (2 CD sur PS2 !) et il y a plein de personnages, car ça se rapproche d'un Action-RPG. C'est dommage qu'ils le ressortent pas, mais vu le prix du 2 Remastered a 30 balles je ne l'aurais pas pris de toute façon faut pas déconner non plus...