Diana : J’ai trouvé dans mes dossiers des informations sur la date de sortie d’un jeu intitulé « Onimusha: Way of the Sword ». Je vais te télécharger ce module…



En fait, Hugh me dit qu’il est temps de partir, donc je n’aurai pas le temps ! Oh, et comme je me suis encore entraînée à parler japonais, je vais aussi vous dire au revoir en japonais !



それでは皆さん、さようなら !