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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Capcom tease la date de sortie d'Onimusha Way of the Sword


Capcom tease l’annonce de la date de sortie d'Onimusha Way of the Sword sur son compte X officiel, via une blague de Diana (du jeu Pragmata).

Diana : J’ai trouvé dans mes dossiers des informations sur la date de sortie d’un jeu intitulé « Onimusha: Way of the Sword ». Je vais te télécharger ce module…

En fait, Hugh me dit qu’il est temps de partir, donc je n’aurai pas le temps ! Oh, et comme je me suis encore entraînée à parler japonais, je vais aussi vous dire au revoir en japonais !

それでは皆さん、さようなら !


Avec une telle déclaration, on pense clairement à un nouveau trailer au Summer Game Fest qui arrive à grands pas ou durant un State of Play surprise de Sony.








OnimushaGame - https://x.com/OnimushaGame/status/2049991669765091469
    tags : resident evil capcom onimusha re engine pragmata resident evil 9 onimusha 5 onimusha way of the sword resident evil requiem resident evil requiem dlc onimusha way of the sword news onimusha way of the sword date de sortie
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    aeris425, jenicris
    posted the 05/02/2026 at 05:21 PM by marchand2sable
    comments (11)
    malroth posted the 05/02/2026 at 05:24 PM
    La DATE, Viiiiite
    aeris425 posted the 05/02/2026 at 05:24 PM
    Je m'attend a ce que Capcom annonce une version Switch 2 lors d'un Nintendo Direct
    marchand2sable posted the 05/02/2026 at 05:27 PM
    aeris425

    Si Pragmata et RE9 sont sortis sur NS2 je ne vois pas pourquoi ils le sortiraient pas dessus a moins que les ventes ne soient vraiment très mauvaises.
    jenicris posted the 05/02/2026 at 05:32 PM
    Une date
    aeris425 posted the 05/02/2026 at 05:32 PM
    marchand2sable Dans son communiqué des 5 millions pour RE9 et du million pour Pragmata, Capcom a salué les ventes des versions Switch 2, donc Capcom est satisfait des demarrages, reste a voir les ventes sur la durée.

    Au Japon il y a desormais uniquement la version Switch 2 d'RE9 qui arrive a se maintenir dans le top 30, c'est plutot bon signe
    narustorm posted the 05/02/2026 at 05:43 PM
    Je l'attend celui-là
    alozius posted the 05/02/2026 at 06:19 PM
    Sûrement pour la fin d’année c’est logique. Vivement, ça va être fantastique.
    snave posted the 05/02/2026 at 06:36 PM
    Day fucking one !!!!!
    malroth posted the 05/02/2026 at 06:48 PM
    Son systeme de combat c'est tellement de la maitrise, du onimusha pur jus.

    Toutes les animations sont claires, détaillés, on comprends tout. Je kiffe trop.

    Car j'en ai plein le cul de certains jeux qui pour te faire croire que le systeme de combat sont bons, ils te mettent vitesse x10 + plein d'effets à l'ecran et ils sont en mode "hé regardez comment c'est dynamique, comment c'est beau".

    Certains en abusent bcp trop et c'est horrible.

    La juste regardez les combats contre le boss dans la demo gameplay ya quelques mois, une pure master classe

    Les animations sont folles, tu comprends tout ce qui se passe à l'ecran et c'est tellement beau.
    adamjensen posted the 05/02/2026 at 06:53 PM
    Il faudra que je me refasse Dawn of Dreams avant celui-là, car c’est le seul que je n’ai pas encore fait.
    Mais vivement la date.
    marchand2sable posted the 05/02/2026 at 07:06 PM
    aeris425

    Ils vont sortir les autres RE aussi c'est sur, même Dragon's Dogma 2 avec pourquoi pas enfin le gros DLC.

    malroth

    Perso je me prive de toutes les vidéos de gameplay comme pour RE9. Ce sera day one quoi qu'il arrive.

    adamjensen

    Il est trop bien. Il est long en plus (2 CD sur PS2 !) et il y a plein de personnages, car ça se rapproche d'un Action-RPG. C'est dommage qu'ils le ressortent pas, mais vu le prix du 2 Remastered a 30 balles je ne l'aurais pas pris de toute façon faut pas déconner non plus...
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