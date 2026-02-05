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[Ps5] Saros : Sony met en avant les éloges reçues par le titre
Sony a publié un trailer pour fêter les bonne notes reçues :
Un digne héritier donc :
A voir si le titre pourra gagner d'autres récompenses.
Source :
https://abancommercials.com/playstation/saros-accolades-trailer-2026-ps5-games-commercial/293726/
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posted the 05/02/2026 at 04:24 PM by
link49
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17
)
aeris425
posted
the 05/02/2026 at 04:30 PM
Pour Returnal ils ont affiché 11 notes et pour Saros ils affichent seulement 4 notes
jenicris
posted
the 05/02/2026 at 04:34 PM
zboubi480
tu sais que certains ont pas joué au jeu ? Donc les spoils, évite s'il de plait
ouroboros4
posted
the 05/02/2026 at 04:37 PM
zboubi480
Les spoil tu sais ce que c'est?
djfab
posted
the 05/02/2026 at 04:37 PM
zboubi480
: c'est pas parce que le jeu est cette fois "finissable" par plus de monde qu'il est "bien trop facile" ! Mais bon, on voit bien que tu trolles !
xynot
posted
the 05/02/2026 at 04:41 PM
zboubi480
Par principe, même un scénario mid ne mérite pas d'être spoil, t'es dans l'abus
zboubi480
posted
the 05/02/2026 at 04:51 PM
xynot
ouroboros4
jenicris
Holaaaaaaaaa calmez vous, j’ai pas joué au jeu et c'est ce qu'on peut lire partout sur les réseaux et dans les videos youtube....je savais même pas que c'était du spoil !!!!!
Mais c’est vraiment l'histoire du jeu ????
C'est vraiment la catastrophe si c’est bien ça, un jeu woke encore une fois qui va finir par se faire basher....
djfab
bah je trolles peut être mais personne n'en parle...c’est quand même LA grosse sortie exclusive Playstation et rien que sur Gamekyo : 0 articles........d'habitude, t'aurais déjà 20 blogs sur les ventes, sur le gameplay hallucinant, sur les notes de la presse, sur des vidéos PS5 Pro avec PSSR2......mais la rien, que dalle !!!
ouroboros4
posted
the 05/02/2026 at 04:53 PM
zboubi480
Fin je suppose que il doit y avoir du vrai dans ce que tu as entendu.
Je te remercie pas pour le coup
jenicris
posted
the 05/02/2026 at 04:56 PM
zboubi480
peu importe, faut jamais spoil (surtout que le jeu vient de sortir). Après je dis pas ça méchamment. Juste que les spoils c'est daubé et j'imagine que toi non plus t'aimerai pas te faire spoil un jeu ainsi
Pour l'histoire je veux pas le savoir, si c'est vrai ou pas, comme tout ceux qui l'ont pas encore commencé
Après si tu veux un topic pour cela avec en gros titre spoil pas de soucis.
djfab
posted
the 05/02/2026 at 04:57 PM
zboubi480
: faut pas juste se fier à gamekyo ! Sur Facebook ça en parle beaucoup, et en bien ! ????
aeris425
posted
the 05/02/2026 at 05:06 PM
zboubi480
C'est vraiment la catastrophe si c’est bien ça, un jeu woke encore une fois qui va finir par se faire basher....
Apres Ghost of Wokei ca ne m'etonne pas
Scenario minable pour Saros confirmé donc, c'est encore pire que ce que j'avais imaginé quand j'ai vu les avis unanimement negatifs sur cet aspect.
Et la difficulté aux ras les pâquerettes c'est la cerise sur le gâteau
zekk
posted
the 05/02/2026 at 05:08 PM
aeris425 tu finirais même pas le premier biome de Returnal, tu devrais être content d’avoir une difficulté + modulable et non pas plus facile...
ouroboros4
posted
the 05/02/2026 at 05:09 PM
zekk
haha oui a mon avis c'est le genre de gars qui joue à Mario avec Carottin
zekk
posted
the 05/02/2026 at 05:14 PM
ouroboros4
il ose parler de difficulté aux ras des pâquerettes
le mec a découvert l'existence de Returnal quand la campagne de communication de Saros a commencé bizarrement
il prend les gens pour des cons
mercure7
posted
the 05/02/2026 at 05:34 PM
Pour Returnal ils ont affiché 11 notes et pour Saros ils affichent seulement 4 notes
Ca reste 4 de plus que pour Metroid Prime 4
newtechnix
posted
the 05/02/2026 at 06:34 PM
et la note de Shanks...
abookhouseboy
posted
the 05/02/2026 at 06:56 PM
Je m'étais fait spoiler le jeu par accident sur un autre site, j'ai cru d'abord à une blague...
À ce niveau-là, il faut se faire soigner, pourrir un excellent gameplay avec une histoire aussi wokes et des personnages aussi laids, c'est limite un exploit.
Je sens qu'un studio va encore souffrir de vente décevante à cause de choix idéologies desastreux.
jackfrost
posted
the 05/02/2026 at 07:04 PM
zekk
Notre cher aeris856432357864324678965324678 aime les jeux difficile, il est actuellement sur tomodachi... Où la seule difficulté est de savoir lire.
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Mais c’est vraiment l'histoire du jeu ????
C'est vraiment la catastrophe si c’est bien ça, un jeu woke encore une fois qui va finir par se faire basher....
djfab bah je trolles peut être mais personne n'en parle...c’est quand même LA grosse sortie exclusive Playstation et rien que sur Gamekyo : 0 articles........d'habitude, t'aurais déjà 20 blogs sur les ventes, sur le gameplay hallucinant, sur les notes de la presse, sur des vidéos PS5 Pro avec PSSR2......mais la rien, que dalle !!!
Je te remercie pas pour le coup
Pour l'histoire je veux pas le savoir, si c'est vrai ou pas, comme tout ceux qui l'ont pas encore commencé
Après si tu veux un topic pour cela avec en gros titre spoil pas de soucis.
Apres Ghost of Wokei ca ne m'etonne pas
Scenario minable pour Saros confirmé donc, c'est encore pire que ce que j'avais imaginé quand j'ai vu les avis unanimement negatifs sur cet aspect.
Et la difficulté aux ras les pâquerettes c'est la cerise sur le gâteau
Ca reste 4 de plus que pour Metroid Prime 4
À ce niveau-là, il faut se faire soigner, pourrir un excellent gameplay avec une histoire aussi wokes et des personnages aussi laids, c'est limite un exploit.
Je sens qu'un studio va encore souffrir de vente décevante à cause de choix idéologies desastreux.