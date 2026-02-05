Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Saros
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name : Saros
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Housemarque
genre : action
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[Ps5] Saros : Sony met en avant les éloges reçues par le titre


Sony a publié un trailer pour fêter les bonne notes reçues :



Un digne héritier donc :



A voir si le titre pourra gagner d'autres récompenses.

Source : https://abancommercials.com/playstation/saros-accolades-trailer-2026-ps5-games-commercial/293726/
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    posted the 05/02/2026 at 04:24 PM by link49
    comments (17)
    aeris425 posted the 05/02/2026 at 04:30 PM
    Pour Returnal ils ont affiché 11 notes et pour Saros ils affichent seulement 4 notes
    jenicris posted the 05/02/2026 at 04:34 PM
    zboubi480 tu sais que certains ont pas joué au jeu ? Donc les spoils, évite s'il de plait
    ouroboros4 posted the 05/02/2026 at 04:37 PM
    zboubi480 Les spoil tu sais ce que c'est?
    djfab posted the 05/02/2026 at 04:37 PM
    zboubi480 : c'est pas parce que le jeu est cette fois "finissable" par plus de monde qu'il est "bien trop facile" ! Mais bon, on voit bien que tu trolles !
    xynot posted the 05/02/2026 at 04:41 PM
    zboubi480 Par principe, même un scénario mid ne mérite pas d'être spoil, t'es dans l'abus
    zboubi480 posted the 05/02/2026 at 04:51 PM
    xynot ouroboros4 jenicris Holaaaaaaaaa calmez vous, j’ai pas joué au jeu et c'est ce qu'on peut lire partout sur les réseaux et dans les videos youtube....je savais même pas que c'était du spoil !!!!!
    Mais c’est vraiment l'histoire du jeu ????
    C'est vraiment la catastrophe si c’est bien ça, un jeu woke encore une fois qui va finir par se faire basher....

    djfab bah je trolles peut être mais personne n'en parle...c’est quand même LA grosse sortie exclusive Playstation et rien que sur Gamekyo : 0 articles........d'habitude, t'aurais déjà 20 blogs sur les ventes, sur le gameplay hallucinant, sur les notes de la presse, sur des vidéos PS5 Pro avec PSSR2......mais la rien, que dalle !!!
    ouroboros4 posted the 05/02/2026 at 04:53 PM
    zboubi480 Fin je suppose que il doit y avoir du vrai dans ce que tu as entendu.
    Je te remercie pas pour le coup
    jenicris posted the 05/02/2026 at 04:56 PM
    zboubi480 peu importe, faut jamais spoil (surtout que le jeu vient de sortir). Après je dis pas ça méchamment. Juste que les spoils c'est daubé et j'imagine que toi non plus t'aimerai pas te faire spoil un jeu ainsi

    Pour l'histoire je veux pas le savoir, si c'est vrai ou pas, comme tout ceux qui l'ont pas encore commencé

    Après si tu veux un topic pour cela avec en gros titre spoil pas de soucis.
    djfab posted the 05/02/2026 at 04:57 PM
    zboubi480 : faut pas juste se fier à gamekyo ! Sur Facebook ça en parle beaucoup, et en bien ! ????
    aeris425 posted the 05/02/2026 at 05:06 PM
    zboubi480 C'est vraiment la catastrophe si c’est bien ça, un jeu woke encore une fois qui va finir par se faire basher....

    Apres Ghost of Wokei ca ne m'etonne pas

    Scenario minable pour Saros confirmé donc, c'est encore pire que ce que j'avais imaginé quand j'ai vu les avis unanimement negatifs sur cet aspect.

    Et la difficulté aux ras les pâquerettes c'est la cerise sur le gâteau
    zekk posted the 05/02/2026 at 05:08 PM
    aeris425 tu finirais même pas le premier biome de Returnal, tu devrais être content d’avoir une difficulté + modulable et non pas plus facile...
    ouroboros4 posted the 05/02/2026 at 05:09 PM
    zekk haha oui a mon avis c'est le genre de gars qui joue à Mario avec Carottin
    zekk posted the 05/02/2026 at 05:14 PM
    ouroboros4 il ose parler de difficulté aux ras des pâquerettes le mec a découvert l'existence de Returnal quand la campagne de communication de Saros a commencé bizarrement il prend les gens pour des cons
    mercure7 posted the 05/02/2026 at 05:34 PM
    Pour Returnal ils ont affiché 11 notes et pour Saros ils affichent seulement 4 notes

    Ca reste 4 de plus que pour Metroid Prime 4
    newtechnix posted the 05/02/2026 at 06:34 PM
    et la note de Shanks...
    abookhouseboy posted the 05/02/2026 at 06:56 PM
    Je m'étais fait spoiler le jeu par accident sur un autre site, j'ai cru d'abord à une blague...
    À ce niveau-là, il faut se faire soigner, pourrir un excellent gameplay avec une histoire aussi wokes et des personnages aussi laids, c'est limite un exploit.
    Je sens qu'un studio va encore souffrir de vente décevante à cause de choix idéologies desastreux.
    jackfrost posted the 05/02/2026 at 07:04 PM
    zekk Notre cher aeris856432357864324678965324678 aime les jeux difficile, il est actuellement sur tomodachi... Où la seule difficulté est de savoir lire.
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