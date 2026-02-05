Je vous propose donc un retour dans le passé, avec la revue de quelques magazines de l'époque qui ont testé la première version de l'Amiga sortie à l'époque, l'Amiga 1000, qui a eu du mal à trouver son public, avec un prix beaucoup trop élevé pour un usage domestique, mais presque pas assez cher pour du matos professionnel.
Commodore, force de frappe boursière digne de l'Apple moderne ou d'un Microsoft à l'époque. Toujours soutenue avec la fin du procès avec Hyperion. Les amigaOS sont de retour.
Parmi mes 4 machines préférées de tous mes temps. Ou mon temps.
Perso, j'étais team Amiga, mais j'ai toujours jalousé le très réussi design des ST....
Moi j'étais "jaloux" de mes cousins qui avaient l'Amiga 500, j'étais sur NES à l'époque, de les voir avec des boîtes entières de disquettes de supers jeux de piratés c'était dingue