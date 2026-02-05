Génération Micros : les ordinateurs 8/16 bits.
profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
jedi
16
Likes
Likers
jedi
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 207
visites since opening : 286370
jedi > blog
On fête les 40 ans de la sortie de l'Amiga
Et oui, ça commence à faire quelques années.

Je vous propose donc un retour dans le passé, avec la revue de quelques magazines de l'époque qui ont testé la première version de l'Amiga sortie à l'époque, l'Amiga 1000, qui a eu du mal à trouver son public, avec un prix beaucoup trop élevé pour un usage domestique, mais presque pas assez cher pour du matos professionnel.

    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    solarr, micheljackson
    posted the 05/02/2026 at 01:52 PM by jedi
    comments (6)
    solarr posted the 05/02/2026 at 01:56 PM
    Après avoir fêté celui de la NeoGeo le 26 avril.

    Commodore, force de frappe boursière digne de l'Apple moderne ou d'un Microsoft à l'époque. Toujours soutenue avec la fin du procès avec Hyperion. Les amigaOS sont de retour.

    Parmi mes 4 machines préférées de tous mes temps. Ou mon temps.
    defcon5 posted the 05/02/2026 at 02:02 PM
    Elle est géniale cette histoire de la naissance de l'Amiga

    Perso, j'étais team Amiga, mais j'ai toujours jalousé le très réussi design des ST....
    micheljackson posted the 05/02/2026 at 02:19 PM
    defcon5
    Moi j'étais "jaloux" de mes cousins qui avaient l'Amiga 500, j'étais sur NES à l'époque, de les voir avec des boîtes entières de disquettes de supers jeux de piratés c'était dingue
    defcon5 posted the 05/02/2026 at 02:27 PM
    ah ouais, à l'époque ça piratait à mort
    testament posted the 05/02/2026 at 03:32 PM
    Robocop sur Amstrad, voilà je peux pas remonter plus loin
    keiku posted the 05/02/2026 at 03:41 PM
    micheljackson Le second ordinateur a avoir trouver son chemin chez moi, et le début du morphing si je me rappelle bien
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo