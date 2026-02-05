Et oui, ça commence à faire quelques années.Je vous propose donc un retour dans le passé, avec la revue de quelques magazines de l'époque qui ont testé la première version de l'Amiga sortie à l'époque, l'Amiga 1000, qui a eu du mal à trouver son public, avec un prix beaucoup trop élevé pour un usage domestique, mais presque pas assez cher pour du matos professionnel.