Solarr the PC Master

Une inspiration, une lumière, un être humain rare. l'homme qui a survécu 3 fois.Si mes souvenirs sont bons, du temps de Senna, Prost, Schumacher, Zanardi courrait sur Lotus-Ford et avait déjà vécu un horrible accident à la montée de l'Eau Rouge à Spa. Ensuite, il fut champion Indycar juste avant l'arrivée d'un certain Juan Pablo Montoya.Après son accident (où il a perdu ses jambes et a repris la conduite 3 ans plus tard pour les 13 derniers tours en hommage à sa "renaissance"), Zanardi ayant perdu une moitié de son corps, n'a jamais fait les choses à moitié : il s’est reconverti dans le paracyclisme, devenant l’un des athlètes paralympiques les plus titrés de l’histoire. Il a remporté quatre médailles d’or aux Jeux Paralympiques : deux à Londres 2012 (contre-la-montre H4 et course individuelle) et deux à Rio 2016 (contre-la-montre H5). Il a également remporté 12 titres mondiaux et battu le record du monde de l’Ironman en 2018 dans sa catégorie, avec un temps de 8h26’06. En juin 2020, il a été gravement blessé à la tête lors d’un accident en Toscane, restant plusieurs mois en soins intensifs, avant de poursuivre une longue rééducation.Il nous quitte jeune, à 59 ans.LES 13 Tours les plus émouvants de l'Histoire qu'il n'a jamais pu boucler, dans sa monoplace aménagée.