Une inspiration, une lumière, un être humain rare. l'homme qui a survécu 3 fois.
Si mes souvenirs sont bons, du temps de Senna, Prost, Schumacher, Zanardi courrait sur Lotus-Ford et avait déjà vécu un horrible accident à la montée de l'Eau Rouge à Spa. Ensuite, il fut champion Indycar juste avant l'arrivée d'un certain Juan Pablo Montoya.
Après son accident (où il a perdu ses jambes et a repris la conduite 3 ans plus tard pour les 13 derniers tours en hommage à sa "renaissance"), Zanardi ayant perdu une moitié de son corps, n'a jamais fait les choses à moitié : il s’est reconverti dans le paracyclisme, devenant l’un des athlètes paralympiques les plus titrés de l’histoire. Il a remporté quatre médailles d’or aux Jeux Paralympiques : deux à Londres 2012 (contre-la-montre H4 et course individuelle) et deux à Rio 2016 (contre-la-montre H5). Il a également remporté 12 titres mondiaux et battu le record du monde de l’Ironman en 2018 dans sa catégorie, avec un temps de 8h26’06. En juin 2020, il a été gravement blessé à la tête lors d’un accident en Toscane, restant plusieurs mois en soins intensifs, avant de poursuivre une longue rééducation.
Il nous quitte jeune, à 59 ans.
LES 13 Tours les plus émouvants de l'Histoire qu'il n'a jamais pu boucler, dans sa monoplace aménagée.
Son grave accident ne l’a pourtant pas empêché de poursuivre sa carrière. Deux ans seulement après le crash où il avait frôlé la mort, il reprenait le volant d’une voiture spécialement adaptée. En 2006, il a effectué un essai au volant d’une Sauber modifiée, il est ainsi devenu le premier pilote amputé des deux jambes à conduire une Formule 1.
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Dès 2011, l’Italien se tourne vers le handbike. Le combattant remporte de nombreux titres, dont quatre médailles d’or paralympiques à Londres en 2012 et à Rio en 2016. En 2012, il est élu sportif italien de l’année.
Percuté par un camion en 2020
En 2020, Zanardi a été victime d’un nouvel accident. Lors d’une course caritative, il est percuté par un camion alors qu’il roulait en handbike. Il ne quitte l’hôpital qu’un an et demi plus tard.
Cinq ans plus tard, Zanardi s’est éteint, entouré de ses proches. Le monde du sport pleure l’un des plus grands combattants de son histoire.