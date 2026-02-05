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Achat du Jour
10x moins cher que le prix conseillé. Saros Deluxe Édition. Je n'avais pas prévu de le prendre. Quelle est sa durée de vie ?

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    posted the 05/02/2026 at 11:49 AM by ioop
    comments (20)
    magneto860 posted the 05/02/2026 at 12:00 PM
    Il vient de sortir et tu l'as acheté, donc tu verras bien.
    ioop posted the 05/02/2026 at 12:02 PM
    Je pense que je vais galérer ... Mais bon on peux régler la difficulté ensuite
    negan posted the 05/02/2026 at 12:04 PM
    clodo qui pue la pisse devant mon carrefour a plus d'honneur que l'auteur de l'article
    mafacenligne posted the 05/02/2026 at 12:06 PM
    c'est un jeu inspirer par la NASA ou L'ESA , je crois ?
    bref ,il est temps que l'humanité étudie les sciences et la nature et arrète les religions du moyen-age et leur anthropo-centrisme dégénéré ! qui pourri le monde depuis des millénaires .
    victornewman posted the 05/02/2026 at 12:13 PM
    ioop as tu des bonnes affaires pour de la 8.6 en sous marque, pas trop cher ? merci . :'(
    goldmen33 posted the 05/02/2026 at 12:23 PM
    "10x moins cher que le prix conseillé" partage de compte ?!
    jowy14 posted the 05/02/2026 at 12:30 PM
    goldmen33 oui il n’achète que comme ça
    paulnewman posted the 05/02/2026 at 12:35 PM
    negan
    paulnewman posted the 05/02/2026 at 12:37 PM
    negan
    ouroboros4 posted the 05/02/2026 at 12:49 PM
    shanks tu laisses passer ce genre d'insulte gratuite sans rien dire?
    ravyxxs posted the 05/02/2026 at 01:09 PM
    negan WTF WOW !!!! T'es faché ? LOOL
    ravyxxs posted the 05/02/2026 at 01:10 PM
    goldmen33 Partage de compte, Hypervisor...il fait rien dans les normes, tout est dangereux avec lui
    ouroboros4 posted the 05/02/2026 at 01:14 PM
    ioop Je vise Negan, pas toi
    ioop posted the 05/02/2026 at 01:26 PM
    ya quoi de mal? Je ne cite aucun tarif ni lien ou acheter, ni même si c'est du démat ou quoi que ce soit d'autre, juste acheter pour pas cher
    ioop posted the 05/02/2026 at 01:28 PM
    ouroboros4 ok ok moi je ne calcule même plus lui depuis longtemps mdr
    ravyxxs posted the 05/02/2026 at 01:28 PM
    ioop C'est Gamekyo mec, après tout ce temps sur ce site, l'agression gratuite ça te surprends encore ? Surtout toi ? Y a pas un article que tu fais sans que les membres te jettent des tomates...
    ioop posted the 05/02/2026 at 01:33 PM
    ravyxxs j'ai rien dit moi ! Comme je l'ai dit, je m'en fiche royalement. Ça me passe au dessus à un point ...

    Bon j'ai dû y jouer 1h30, 2morts pour l'instant ...
    ravyxxs posted the 05/02/2026 at 01:43 PM
    ioop Je sais...Passe un bon weekend.
    22 posted the 05/02/2026 at 02:34 PM
    mafacenligne l'humanité n'a pas eu besoin de religion pour pourrir le monde, l'humanité avec les guerres, viole, pédo et tous ceux qui va avec existait depuis bien avant les religions et seront toujours la quand les religions laisseront place a ta science qui a crée la bombe atomique
    pcverso posted the 05/02/2026 at 03:19 PM
    Pareil je viens de m'acheter aliens isolation sur pc 10x moins cher que sont pris normal
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