accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
13
Likes
Likers
Who likes this ?
nekonoctis
,
tvirus
,
leblogdeshacka
,
opthomas
,
radouane9999
,
minx
,
kurosama
,
riddler
,
raph64
,
torotoro59
,
killia
,
mugimando
,
phase1
ioop
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
3
visites since opening :
1105445
ioop
> blog
all
nouvelle catégorie
Achat du Jour
10x moins cher que le prix conseillé. Saros Deluxe Édition. Je n'avais pas prévu de le prendre. Quelle est sa durée de vie ?
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 05/02/2026 at 11:49 AM by
ioop
comments (
20
)
magneto860
posted
the 05/02/2026 at 12:00 PM
Il vient de sortir et tu l'as acheté, donc tu verras bien.
ioop
posted
the 05/02/2026 at 12:02 PM
Je pense que je vais galérer ... Mais bon on peux régler la difficulté ensuite
negan
posted
the 05/02/2026 at 12:04 PM
clodo qui pue la pisse devant mon carrefour a plus d'honneur que l'auteur de l'article
mafacenligne
posted
the 05/02/2026 at 12:06 PM
c'est un jeu inspirer par la NASA ou L'ESA , je crois ?
bref ,il est temps que l'humanité étudie les sciences et la nature et arrète les religions du moyen-age et leur anthropo-centrisme dégénéré ! qui pourri le monde depuis des millénaires .
victornewman
posted
the 05/02/2026 at 12:13 PM
ioop
as tu des bonnes affaires pour de la 8.6 en sous marque, pas trop cher ? merci . :'(
goldmen33
posted
the 05/02/2026 at 12:23 PM
"10x moins cher que le prix conseillé"
partage de compte ?!
jowy14
posted
the 05/02/2026 at 12:30 PM
goldmen33
oui il n’achète que comme ça
paulnewman
posted
the 05/02/2026 at 12:35 PM
negan
paulnewman
posted
the 05/02/2026 at 12:37 PM
negan
ouroboros4
posted
the 05/02/2026 at 12:49 PM
shanks
tu laisses passer ce genre d'insulte gratuite sans rien dire?
ravyxxs
posted
the 05/02/2026 at 01:09 PM
negan
WTF WOW !!!!
T'es faché ? LOOL
ravyxxs
posted
the 05/02/2026 at 01:10 PM
goldmen33
Partage de compte, Hypervisor...il fait rien dans les normes, tout est dangereux avec lui
ouroboros4
posted
the 05/02/2026 at 01:14 PM
ioop
Je vise Negan, pas toi
ioop
posted
the 05/02/2026 at 01:26 PM
ya quoi de mal? Je ne cite aucun tarif ni lien ou acheter, ni même si c'est du démat ou quoi que ce soit d'autre, juste acheter pour pas cher
ioop
posted
the 05/02/2026 at 01:28 PM
ouroboros4
ok ok moi je ne calcule même plus lui depuis longtemps mdr
ravyxxs
posted
the 05/02/2026 at 01:28 PM
ioop
C'est Gamekyo mec, après tout ce temps sur ce site, l'agression gratuite ça te surprends encore ? Surtout toi ? Y a pas un article que tu fais sans que les membres te jettent des tomates...
ioop
posted
the 05/02/2026 at 01:33 PM
ravyxxs
j'ai rien dit moi ! Comme je l'ai dit, je m'en fiche royalement. Ça me passe au dessus à un point ...
Bon j'ai dû y jouer 1h30, 2morts pour l'instant ...
ravyxxs
posted
the 05/02/2026 at 01:43 PM
ioop
Je sais...Passe un bon weekend.
22
posted
the 05/02/2026 at 02:34 PM
mafacenligne
l'humanité n'a pas eu besoin de religion pour pourrir le monde, l'humanité avec les guerres, viole, pédo et tous ceux qui va avec existait depuis bien avant les religions et seront toujours la quand les religions laisseront place a ta science qui a crée la bombe atomique
pcverso
posted
the 05/02/2026 at 03:19 PM
Pareil je viens de m'acheter aliens isolation sur pc 10x moins cher que sont pris normal
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
bref ,il est temps que l'humanité étudie les sciences et la nature et arrète les religions du moyen-age et leur anthropo-centrisme dégénéré ! qui pourri le monde depuis des millénaires .
Bon j'ai dû y jouer 1h30, 2morts pour l'instant ...