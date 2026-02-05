Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Indiana Jones et le Cercle Ancien
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name : Indiana Jones et le Cercle Ancien
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : MachineGames
genre : action
other versions : PC - Playstation 5
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[Indiana Jones and Great Circle] 30fps sur Nintendo Switch 2


Les développeurs du jeu d'action Indiana Jones and Great Circle ont donné de nouvelles informations sur la version Nintendo Switch 2. Machine Games indique avoir visé une résolution de 1080p en mode téléviseur et de 720p en mode portable.

Le jeu vise un taux de rafraîchissement de 30fp. Indiana Jones et le Grand Cercle utilise également le DLSS pour optimiser les résolutions 1080p et 720p. L'équipe précise qu'une zone du jeu comportera un nombre réduit de PNJ.

Source : https://mynintendonews.com/2026/05/01/indiana-jones-and-great-circle-devs-target-1080p-docked-720p-handheld-and-30fps/
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    posted the 05/02/2026 at 04:51 AM by link49
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