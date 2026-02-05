Les développeurs du jeu d'action Indiana Jones and Great Circle ont donné de nouvelles informations sur la version Nintendo Switch 2. Machine Games indique avoir visé une résolution de 1080p en mode téléviseur et de 720p en mode portable.
Le jeu vise un taux de rafraîchissement de 30fp. Indiana Jones et le Grand Cercle utilise également le DLSS pour optimiser les résolutions 1080p et 720p. L'équipe précise qu'une zone du jeu comportera un nombre réduit de PNJ.
Source : https://mynintendonews.com/2026/05/01/indiana-jones-and-great-circle-devs-target-1080p-docked-720p-handheld-and-30fps/
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posted the 05/02/2026 at 04:51 AM by link49