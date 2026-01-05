L'éclairage est un élément important dans Rebirth, tout comme il l'était dans Remake. Cependant, comme Rebirth adopte une structure en monde ouvert avec une échelle de terrain bien plus vaste, il s'agit d'un titre où la quantité d'informations à rendre à tout moment est plus importante. Par conséquent, plutôt que d'apporter des modifications significatives à l'éclairage de manière isolée, notre approche s'est davantage concentrée sur la manière d'équilibrer la charge globale de rendu.

L'utilisation du DLSS était indispensable à cet égard et a été réadoptée dans Rebirth comme dans Remake. Aucun de leurs modes ne repose sur des résolutions fixes et est plutôt conçu sur la base d'une résolution dynamique. En mode portable, la résolution interne varie entre un maximum de 1344×756 et un minimum de 672×380. En mode dock, elle varie entre un maximum de 1920×1080 et un minimum de 960×540, comme dans Remake.

En ce qui concerne la compatibilité entre le DLSS et le rendu des cheveux — un sujet qui avait fait l'objet de discussions avec Remake —, nous avons adopté une approche légèrement différente pour Rebirth. Nous n'avons pas fondamentalement modifié la technique de rendu elle-même, mais avons appliqué de subtils ajustements de flou en fonction de la direction et de la densité des cheveux, dans le but d'obtenir l'équilibre le plus naturel possible dans des conditions limitées. Bien que cette technique ne soit pas identique à celle utilisée dans la version PS5, nous pensons que vous pourrez percevoir la différence dans le contexte de l'environnement Switch 2.

Le passage à un monde ouvert implique que l'échelle du monde dans Rebirth est très différente. Cette différence a constitué le plus grand défi pour le portage sur Switch 2.

Pour Remake, nous avions réussi à maintenir une fréquence de 30 images par seconde grâce à des ajustements au niveau des effets post-traitement et du brouillard, mais comme Rebirth augmente considérablement le nombre de maillages à rendre, nous n’avons pas pu appliquer la même approche. C’est pourquoi, dans cette version, les modèles d’arrière-plan ont été spécialement optimisés pour la Switch 2. Nous ne nous sommes pas contentés de réduire le nombre de polygones ; nous avons procédé à des ajustements de la structure globale du jeu en repensant le niveau de détail (LOD) et en réévaluant de fond en comble les matériaux nécessitant un rendu lourd, etc

Nous avons également ajusté l'échelle à laquelle les niveaux de détail (LOD) de l'arrière-plan changent pour l'ensemble de la scène, afin de garantir que la charge de traitement n'augmente pas brusquement, même lorsque la distance d'affichage s'étendait. De plus, nous avons résolu ces problèmes en identifiant les conditions dans lesquelles les charges de traitement avaient tendance à se concentrer, en déterminant des seuils pour minimiser le rendu des zones non visibles et en réorganisant l'ordre de rendu de l'environnement global, etc.

En définissant ce qui devait absolument être conservé, puis en effectuant des tests basés sur des scénarios de jeu réels afin d'identifier et de reproduire les conditions dans lesquelles la charge de traitement se concentrait, nous avons pu résoudre ces problèmes un par un. C'est grâce à ce processus cumulatif que nous avons pu atteindre cette fréquence d'images stable.