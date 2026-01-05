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Hamaguchi explique en détail l'optimisation de FF7 Rebirth sur Switch 2
Eclairage

L'éclairage est un élément important dans Rebirth, tout comme il l'était dans Remake. Cependant, comme Rebirth adopte une structure en monde ouvert avec une échelle de terrain bien plus vaste, il s'agit d'un titre où la quantité d'informations à rendre à tout moment est plus importante. Par conséquent, plutôt que d'apporter des modifications significatives à l'éclairage de manière isolée, notre approche s'est davantage concentrée sur la manière d'équilibrer la charge globale de rendu.


Utilisation du DLSS et résolution

L'utilisation du DLSS était indispensable à cet égard et a été réadoptée dans Rebirth comme dans Remake. Aucun de leurs modes ne repose sur des résolutions fixes et est plutôt conçu sur la base d'une résolution dynamique. En mode portable, la résolution interne varie entre un maximum de 1344×756 et un minimum de 672×380. En mode dock, elle varie entre un maximum de 1920×1080 et un minimum de 960×540, comme dans Remake.


DLSS et rendu des cheveux

En ce qui concerne la compatibilité entre le DLSS et le rendu des cheveux — un sujet qui avait fait l'objet de discussions avec Remake —, nous avons adopté une approche légèrement différente pour Rebirth. Nous n'avons pas fondamentalement modifié la technique de rendu elle-même, mais avons appliqué de subtils ajustements de flou en fonction de la direction et de la densité des cheveux, dans le but d'obtenir l'équilibre le plus naturel possible dans des conditions limitées. Bien que cette technique ne soit pas identique à celle utilisée dans la version PS5, nous pensons que vous pourrez percevoir la différence dans le contexte de l'environnement Switch 2.


Le monde ouvert a été le plus grand défi pour ce portage

Le passage à un monde ouvert implique que l'échelle du monde dans Rebirth est très différente. Cette différence a constitué le plus grand défi pour le portage sur Switch 2.


Les optimisations propre à la Switch 2

Pour Remake, nous avions réussi à maintenir une fréquence de 30 images par seconde grâce à des ajustements au niveau des effets post-traitement et du brouillard, mais comme Rebirth augmente considérablement le nombre de maillages à rendre, nous n’avons pas pu appliquer la même approche. C’est pourquoi, dans cette version, les modèles d’arrière-plan ont été spécialement optimisés pour la Switch 2. Nous ne nous sommes pas contentés de réduire le nombre de polygones ; nous avons procédé à des ajustements de la structure globale du jeu en repensant le niveau de détail (LOD) et en réévaluant de fond en comble les matériaux nécessitant un rendu lourd, etc


LOD et compagnie

Nous avons également ajusté l'échelle à laquelle les niveaux de détail (LOD) de l'arrière-plan changent pour l'ensemble de la scène, afin de garantir que la charge de traitement n'augmente pas brusquement, même lorsque la distance d'affichage s'étendait. De plus, nous avons résolu ces problèmes en identifiant les conditions dans lesquelles les charges de traitement avaient tendance à se concentrer, en déterminant des seuils pour minimiser le rendu des zones non visibles et en réorganisant l'ordre de rendu de l'environnement global, etc.


L'apport des tests

En définissant ce qui devait absolument être conservé, puis en effectuant des tests basés sur des scénarios de jeu réels afin d'identifier et de reproduire les conditions dans lesquelles la charge de traitement se concentrait, nous avons pu résoudre ces problèmes un par un. C'est grâce à ce processus cumulatif que nous avons pu atteindre cette fréquence d'images stable.
https://www.nintendolife.com/features/its-rare-for-me-to-make-downtime-naoki-hamaguchi-talks-final-fantasy-viis-packed-and-eventful-development
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    posted the 05/01/2026 at 04:41 PM by jenicris
    comments (9)
    ratchet posted the 05/01/2026 at 04:57 PM
    Ohhhh méchant tu as voler un article pour Link!
    ouroboros4 posted the 05/01/2026 at 04:59 PM
    Effectivement la tondeuse et les cambrioleurs sont passer.
    Ceci explique cela
    liberty posted the 05/01/2026 at 05:09 PM
    ratchet ça change quoi pour toi Link ? Il n'est pas payé, il fait ça par passion pour Nintendo, fait tourner Gamekyo avec ses articles... Faudrait peut être ce calmer niveau harcelement.
    Tu as aussi le droit de te déconnecter du site, voir de le quitter.
    Tu peux même ouvrir ton propre siteweb. Pas besoin de faire une fixette sur Link49

    Tu peux éviter des articles, ou même faire toi même 5 articles par jours sur Sony, sur PlayStation, sur Ratchet et Clank... Comme tu le sens. Tu verras ça sera plus utile que des commentaires qui harcele un membre.
    ratchet posted the 05/01/2026 at 05:11 PM
    liberty assez drôle de confondre « passion » et « influenceur ».
    jenicris posted the 05/01/2026 at 05:13 PM
    liberty ratchet au pire parlé de ça en PV.
    Là le sujet c'est FF7 Rebirth
    ouroboros4 posted the 05/01/2026 at 05:13 PM
    ratchet Surtout que 8 articles sur Rebirth dont 2 en 12 heures pour se convaincre que le jeu est beau
    Surtout que de mémoire il avait dit être revenu mais freiner la cadences des "articles"
    liberty posted the 05/01/2026 at 05:14 PM
    ratchet il influence en quoi ? Tu crois vraiment que Nintendo le paye ou lui file des jeux ? C'est de la passion. C'est extrême mais c'est de la passion.
    jenicris tu parles de FF Downgrade ?
    jenicris posted the 05/01/2026 at 05:15 PM
    liberty non juste de l'opti en détail du jeu par Hamaguchi
    Ce qui pour le coup est vraiment intéressant!
    ratchet posted the 05/01/2026 at 05:16 PM
    ouroboros4 c’est nous le problème de toute façon

    liberty il a pas un article qui respire la passion. Déjà à partir du moment où tu touches même pas les jeux que tu achètes il y a un problème. Fin bref c’est pas le sujet oui.
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