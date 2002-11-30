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Runaway : A Road Adventure
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name : Runaway : A Road Adventure
platform : PC
editor : Focus Entertainment
developer : Pendulo Studios
genre : Aventure
european release date : 11/30/2002
official website : http://www.runaway-lejeu.com/
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obi69
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[NEED HELP] Problème technique pour un stream



Bon...Je voulais me lancer dans un long play du 1er RUNAWAY pour la chaine, à l'occasion des 25 du jeux, qui seront fêtés le 07 Juillet à venir...

Mais j'ai un problème pour centrer l'image, en raison de sa résolution d'époque, pensée pour les écrans 4:3...

Que ce soit via Xplit ou OBS, IMPOSSIBLE de centrer l'image. J'ai épuisé toutes les options de recradrage manuel ou automatique, je n'ai pas réussi..

Si quelqu'un avait une idée, merci par avance.
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    posted the 04/30/2026 at 12:41 PM by obi69
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