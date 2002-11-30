Bon...Je voulais me lancer dans un long play du 1er RUNAWAY pour la chaine, à l'occasion des 25 du jeux, qui seront fêtés le 07 Juillet à venir..., en raison de sa résolution d'époque, pensée pour les écrans 4:3...Que ce soit via Xplit ou OBS, IMPOSSIBLE de centrer l'image. J'ai épuisé toutes les options de recradrage manuel ou automatique, je n'ai pas réussi..Si quelqu'un avait une idée, merci par avance.