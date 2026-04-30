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lion93
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On rigole un peu : une collab improbable


Une collab Efootball X naruto , c'est pas une blague ( désolé pour le gars sur la vidéo, y'a pas le trailer de twitter sur youtube, j'ai portant cherché). Je reste sans voix.
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    posted the 04/30/2026 at 09:50 AM by lion93
    comments (5)
    micheljackson posted the 04/30/2026 at 10:20 AM
    Ils ont juste bien cerné leur public,
    bientôt une collab entre GTA et Tasty Crousty ?
    mrnuage posted the 04/30/2026 at 10:37 AM
    POURQUOI?
    gasmok2 posted the 04/30/2026 at 10:45 AM
    En lisant le titre, je me suis dit, avec quelle marque de Chips va encore s'associer Xbox?
    keiku posted the 04/30/2026 at 10:54 AM
    Il essaye d'attirer un publique plus jeune que les quarantenaires sur leur licence
    neetsen posted the 04/30/2026 at 10:55 AM
    Et Pampers avec Fortnite
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