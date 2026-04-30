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lion93
> blog
On rigole un peu : une collab improbable
Une collab Efootball X naruto , c'est pas une blague ( désolé pour le gars sur la vidéo, y'a pas le trailer de twitter sur youtube, j'ai portant cherché). Je reste sans voix.
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posted the 04/30/2026 at 09:50 AM by
lion93
comments (
5
)
micheljackson
posted
the 04/30/2026 at 10:20 AM
Ils ont juste bien cerné leur public,
bientôt une collab entre GTA et Tasty Crousty ?
mrnuage
posted
the 04/30/2026 at 10:37 AM
POURQUOI?
gasmok2
posted
the 04/30/2026 at 10:45 AM
En lisant le titre, je me suis dit, avec quelle marque de Chips va encore s'associer Xbox?
keiku
posted
the 04/30/2026 at 10:54 AM
Il essaye d'attirer un publique plus jeune que les quarantenaires sur leur licence
neetsen
posted
the 04/30/2026 at 10:55 AM
Et Pampers avec Fortnite
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bientôt une collab entre GTA et Tasty Crousty ?