Je suis membre de longue date et je traîne toujours sur le site pour suivre l'actu et lire vos débats après toutes ces années même si j'ai plus vraiment le temps d'y prendre part. Aujourd'hui, c'est à mon tour de faire le grand saut. Je sors un peu de l'ombre pour vous présenter mon tout premier jeu vidéo : Nova Impact.
C'est un jeu que je développe avec le moteur Godot. En tant que joueur, j'ai toujours adoré l'adrénaline dans les jeux et les mécaniques de RPG, mais je déteste quand un menu de montée en niveau vient casser mon combo ou mon immersion en pleine vague d'ennemis parce que il y a une montée de niveau.
L'idée de Nova Impact, c'est un Space Shooter RPG (ou SSRPG, j'aime le désigner comme ça) nerveux où l'action ne s'arrête jamais. Tu prépares ton build à l'avance en y greffant des modules que tu possèdes, et ton vaisseau s'améliore automatiquement selon tes choix pendant que tu te bats. Pas de pause, juste 100 % de pur plaisir et de destruction.
Petite précision sur le trailer et les visuels actuels :
Sachez que tout ce que vous voyez pour l'instant dans le jeu provient uniquement du "circuit amateur". Les choses sérieuses (et la vraie difficulté) commencent réellement une fois qu'on a affronté et vaincu le champion de ce premier circuit !
Je garde volontairement certaines cartouches sous le coude pour le moment. J'en montrerai plus très prochainement, notamment la première phase de préparation d'un combat de boss contre un champion de circuit, la vraie montée en puissance du vaisseau du joueur, et les détails du système de greffage de modules qui ajoute une vraie dimension de stratégie au jeu.
Pourquoi je vous en parle aujourd'hui ?
Parce que ma campagne Kickstarter est officiellement LIVE en ce moment même, tout comme la page Steam !
Je ne vous le cache pas : en tant que petit développeur indépendant, j'ai évidemment besoin d'un coup de pouce financier pour mener à bien les prochains mois de développement. Ça fait plus de 7 mois que le jeu est en développement dans l'ombre et c'est la première fois que je le montre publiquement. Mon but n'est pas de promettre la lune ou un AAA de 200 heures, mais de sortir un jeu solide, bien fini, dont le but premier est tout simplement d'être amusant et défoulant et sur lequel on peut revenir facilement à tout moment.
Je sais qu'il y a de vrais joueurs passionnés ici (c'est aussi pour ça que je viens toujours), alors je compte un peu sur la famille Gamekyo : si le concept vous plaît, n'hésitez pas à en parler un peu autour de vous, sur vos propres réseaux ou à vos potes pour faire gagner le jeu en visibilité (seulement si le cœur vous en dit, bien évidemment !).
Un immense merci d'avance à ceux qui prendront le temps de jeter un œil au trailer, de partager, de wishlist ou de soutenir le Kickstarter. Vos retours de joueurs sont les bienvenus !
PS : Vous trouverez de nombreuses informations en plus sur la page Steam, des visuels supplémentaires sur le Kickstarter ou le site officiel dans la section Presskit.