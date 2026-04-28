La suite ======>10)- La zone radiée près de votre vaisseau est une des plus dangereuses du jeu, mais aussi une des plus stressante. En effet, c'est ici qu'on peut découvrir le premier Faucheur Léviathan et il fait bader ce con... déjà que la zone est flippante de base mais avec cette saleté dans les parages, bon courage.9)- On est plus sur du stress morale ici. La mission 4 de MW2 a énormément fait parler d'elle puisque vous assister impuissant au massacre de centaines de citoyens russes dans un aéroport lors d'un attentat revendiqué par Makarov. Vous avez le choix de ne rien faire, ou tuer les civils. Cette mission est tellement choquante qu'elle a été interdite dans plusieurs pays et qu'on a aussi le choix de la passé.8 )- Ce niveau optionnel est le plus stressant du jeu. Tu es entouré d'une brume toxique permanente qui fait perdre de la vie continuellement à Kratos. Il faudra vite se dépêcher de tuer les ennemis dans ce labyrinthe pour survivre et débloquer des récompenses, dont une armure qui vous permettre de résister un peu plus à la brume. Et comme si ça suffisait pas, on risque de tout perdre si on meurt...7)- Cet horrible donjon sera l'un des vrais gros frein du jeu après le marais. Homme serpents ennemis redoutable, piège mortel dont premier mimics (les coffres qui te bouffent quand tu les ouvres) et véritable labyrinthe. Les heures que j'ai perdu la dedans à me trimballer sans trop savoir quoi faire... Ce niveau m'a stressé par son ambiance et sa difficulté, entendre le gros boulet au loin qui peut nous tomber sur le coin de la tronche à tout moment.6)- Les Échoués font partis des ennemis principaux du jeu, quand ils apparaissent, la pluie tombe et ça abîme notre marchandise. S'ils nous chopent c'est fini on perd tout et faudra tout recommencer. Même les tuer ne sera pas simple tant ils sont parfois nombreux. Plus on avancera dans le jeu en revanche, moins ils seront difficile à vaincre vu que notre arsenal sera plus conséquent.5)- La dernière étoile du jeu est la plus stressante et la plus difficile à obtenir du jeu. Vous devrez finir le niveau ultime sans vous faire toucher une seule fois. Si au début ça va, arriver vers les poulpes cracheurs de feu ça commence à être tendax du gros slibard. Le pire étant évidemment à la fin avec les frères marteaux et boomerang ou je suer des mains tellement c'était chaud.4)- L'ultime défi du jeu c'est vaincre les 45 boss sans mourir avant de battre Radiance Véritable (le boss de fin en plus balèze) le niveau de stress augmente de plus en plus au fur et à mesure qu'on approche de la fin de ce défi de fou furieux. Les mains moites, le cœur qui tambourine dans la poitrine, notre concentration doit être au maximum pendant plus de 30 minutes tellement ce challenge est exigeant, et stressant.3)- Toute les épreuves pour choper les esprits Krazoa sont facile SAUF celle là. Un enfer et je pèses mes mots, j'avais essayer plusieurs semaines quand j'étais plus jeune car j'étais littéralement bloqué. Cette épreuve est hyper stressante car il faut garder la ligne dans la jauge en jouant avec le stick, si la barre sort de la jauge c'est perdu et il faudra recommencer ! Mais on est tellement tenté de regarder ce qu'il se passe à l'écran que ne pas quitter la jauge des yeux est hyper difficile.2)- Tout ceux qui ont jouer à Sonic connaissent ce passage de l'angoisse avec l'eau qui monte, et la musique qui s'emballe de façon très Creepy !!! Il faudra vite sortir de là où c'est la fin du hérisson..1)- Un classique, la carapace bleue de MK est l'item le plus frustrant de tout le jeu. C'est un enfer surtout quand c'est le dernier tour, qu'on est proche de l'arrivée et que tu vois la bleue arrivée... j'ai failli péter plusieurs manettes à cause de ça.Voilà j'espère que ce top vous aura plu, hésitez pas à me dire vous aussi quel moments dans les jeux vous ont stressés. A bientôt pour un prochain top qui n'arrivera en revanche pas ce week-end ni même peut être l'autre week-end. Je verrai mais ça sera sûrement fin mai début juin.