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"Non seulement je vole,..."
Solarr the PC Master
Mais on me vole. Même les veaux du port ont leur humour.

"Le Havre : Il se fait voler son véhicule alors qu’il est en train de siphonner 500 litres de carburant.


Un homme s’est introduit sur le site d’une société en pleine nuit pour voler du gazole, mais son véhicule a disparu sous son nez.

A malin, malin et demi. Un homme a été épinglé pour un vol de carburant au préjudice d’une entreprise, dans la région du Havre (Seine-Maritime). Mais comme le relatent les gendarmes dans un communiqué relayé par nos confrères de Ouest-France et de France 3 Normandie, le malfaiteur n’a pas été pris en flagrant délit. Il s’est dénoncé le lendemain des faits, car il avait été lui-même victime d’un vol !




L’homme a agi dans la nuit du 16 au 17 avril dernier. Il s’est introduit sur le site d’une société en escaladant le grillage et a siphonné 500 litres de gazole, sur deux camions stationnés sur place. Pour transporter le carburant, l’intrus a utilisé un fourgon garé non loin et a procédé à « plusieurs allers-retours entre le site et un lieu de stockage », précisent les militaires.

L’utilitaire disparaît en pleine nuit
Mais lors de l’un de ses déplacements, les bras chargés de bidons d’essence, l’homme a constaté que son utilitaire avait disparu. Il s’est donc présenté à la gendarmerie pour faire constater le vol de son véhicule, tout en reconnaissant son intrusion nocturne.

Placé en garde à vue puis convoqué devant le tribunal judiciaire du Havre dans le cadre d’une comparution immédiate, le voleur volé a été condamné à cinq mois de prison. Une peine qui pourra être aménagée."
20 minutes d'absurde
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    posted the 04/27/2026 at 02:19 PM by solarr
    comments (6)
    zekk posted the 04/27/2026 at 02:22 PM
    solarr posted the 04/27/2026 at 02:23 PM
    Shanks Shanks, je s'excuse.
    rogeraf posted the 04/27/2026 at 02:48 PM
    Elle est belle la Normandie ...........
    keiku posted the 04/27/2026 at 02:52 PM
    Et dire que c'est la tristesse du monde qui me fait rire aujourd'hui
    kikoo31 posted the 04/27/2026 at 02:54 PM
    keiku non,la tristesse du monde fait rire depuis l'aube du temps ...
    keiku posted the 04/27/2026 at 02:59 PM
    kikoo31 j'avais d'autre moyen de rigoler avant, je te le promet
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