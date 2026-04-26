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Le jeu de Double Fine est une réussite en tout cas


Sortie il y a 3 Jours Kiln est actuellement a 70 Joueurs en ligne sur Steam, avec tout le respect hein si demain le studio ferme c'est bien fait.

On attend autre chose des mecs qui ont fait Psychonaut
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    posted the 04/26/2026 at 08:38 PM by negan
    comments (9)
    grievous32 posted the 04/26/2026 at 08:44 PM
    Je te trouve injuste. Ils ont sorti un p'tit truc comme ça entre deux jeux, ça a pas pour but d'être au niveau de Psychonaut 2.
    negan posted the 04/26/2026 at 08:47 PM
    grievous32 Je te trouve injuste. Ils ont sorti un p'tit truc comme ça entre deux jeux, ça a pas pour but d'être au niveau de Psychonaut 2.

    Ca fait 2 p'tit truc car il y a eu Keeper avant lui, Keeper qui au plus haut a fait 190 Joueurs.

    La liberté c'est bien mais si c'est pour pondre des merdes de jeu multi de poterie c'est non xD.

    Si la nouvelle boss pouvait leur dire de faire de vrais jeux ca serait bien.
    shanks posted the 04/26/2026 at 08:48 PM
    grievous32
    Psychonauts 2 a 5 ans.
    Et c'est un jeu sous crowfunding.

    En conclusion, Microsoft a racheté un studio qui depuis n'a réellement pondu qu'un jeu avec un phare qui a des jambes, et un autre sur des batailles de pots.

    Qu'ils fassent Brutal Force 2 ou de l'audace façon Grim Fandango 2 avec une magnifique DA, sinon le studio arrivera jamais jusqu'à la Next Gen.
    negan posted the 04/26/2026 at 08:50 PM
    shanks Qu'on leur file Coonker au pire.
    altendorf posted the 04/26/2026 at 08:51 PM
    C'est bien l'un des seuls studios où j'ai jamais compris son rachat par Microsoft
    negan posted the 04/26/2026 at 08:54 PM
    altendorf Bah pour le coup c'est pas con c'est pas des branques de base et ils comblaient un genre qui manquer chez Xbox.

    Mais je crois que Xbox leur a laisser trop de liberté.
    shanks posted the 04/26/2026 at 08:54 PM
    negan
    Mwé, le gameplay ils s'en sortiraient, mais le trash j'ai un doute...

    Moi je dis, un remake de Psychonauts 1, mais je veux la gueule graphique d'un Astro Bot.
    negan posted the 04/26/2026 at 08:56 PM
    shanks Moi je dis, un remake de Psychonauts 1, mais je veux la gueule graphique d'un Astro Bot.

    Ca va surtout finir en Home sur Gamekyo dans quelques temps dans la rubrique fermeture xD
    shanks posted the 04/26/2026 at 08:57 PM
    negan
    Entre eux et Compulsion Games...
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