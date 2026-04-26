Sortie il y a 3 Jours Kiln est actuellement a 70 Joueurs en ligne sur Steam, avec tout le respect hein si demain le studio ferme c'est bien fait.
On attend autre chose des mecs qui ont fait Psychonaut
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posted the 04/26/2026 at 08:38 PM by negan
Ca fait 2 p'tit truc car il y a eu Keeper avant lui, Keeper qui au plus haut a fait 190 Joueurs.
La liberté c'est bien mais si c'est pour pondre des merdes de jeu multi de poterie c'est non xD.
Si la nouvelle boss pouvait leur dire de faire de vrais jeux ca serait bien.
Psychonauts 2 a 5 ans.
Et c'est un jeu sous crowfunding.
En conclusion, Microsoft a racheté un studio qui depuis n'a réellement pondu qu'un jeu avec un phare qui a des jambes, et un autre sur des batailles de pots.
Qu'ils fassent Brutal Force 2 ou de l'audace façon Grim Fandango 2 avec une magnifique DA, sinon le studio arrivera jamais jusqu'à la Next Gen.
Mais je crois que Xbox leur a laisser trop de liberté.
Mwé, le gameplay ils s'en sortiraient, mais le trash j'ai un doute...
Moi je dis, un remake de Psychonauts 1, mais je veux la gueule graphique d'un Astro Bot.
Ca va surtout finir en Home sur Gamekyo dans quelques temps dans la rubrique fermeture xD
Entre eux et Compulsion Games...