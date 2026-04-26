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attaque de los Angeles
J'espère que le tireur n'a pas travaillé sur des jeux vidéo connu.....

(Il est devellopeur ou quelque chose comme ça...)
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    posted the 04/26/2026 at 07:16 AM by cyr
    comments (19)
    stampead posted the 04/26/2026 at 07:20 AM
    Prof aux dernieres nouvelles si c'est pas une intox
    ravyxxs posted the 04/26/2026 at 07:40 AM
    cyr Tu sais mettre un lien c'est bien aussi l'ami ! Y a 20 fils d'actualité sur Los Angeles et 90% d'entre eux ne font aucun écho sur un tireur..

    Sérieux les gars, arrêtez avec vos articles à 1-2 lignes quoi...un peu de contexte non ?

    On est dimanche c'est ton jogging qui te presse ?
    cyr posted the 04/26/2026 at 07:44 AM
    ravyxxs non , mon ravitaillement en eau...font chier leclerc de retirer des produits a la vente parce qu'il sont pas les moins chère.....
    stampead posted the 04/26/2026 at 07:46 AM
    ravyxxs En même temps dur de passer à côté de cette info et de ne pas tout de suite faire le lien.
    supasaiyajin posted the 04/26/2026 at 07:52 AM
    stampead Bah moi j'étais pas au courant. J'ai du faire une recherche pour comprendre. Et puis bon, qu'est-ce que ça vient faire ici ?
    djfab posted the 04/26/2026 at 07:53 AM
    stampead : j'avais pas vu l'info perso... ravyxxs a tout à fait raison.
    stampead posted the 04/26/2026 at 08:00 AM
    djfab c'est ton point de vu, vu du mien c'est cyr qui a raison, et t'embete pas a me faire un roman en essayant de vouloir me convaincre que ton raisonnement est plus objectives que le mien.Je suis déjà passé a autre chose
    stampead posted the 04/26/2026 at 08:01 AM
    supasaiyajin j 'en sais rien demande àcyr c'est pas moi qui à posté l 'info.
    masharu posted the 04/26/2026 at 08:03 AM
    - Aucun contexte
    - Aucune source
    - Aucune image

    2 lignes.

    Alors oui stampead on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Mais bordel s'il faut chercher soi-même l'information entière, ne faites pas d'article.
    ravyxxs posted the 04/26/2026 at 08:04 AM
    cyr

    stampead Bah perso je t'assures que j'ai rien vu, pourtant c'est une news importante on parle d'un dîner de la maison blanche avec Trump présent, j'ai mis LOS ANGELES sur google, check les news, ça parle d'un vent fort et qu'on met les gens à l'abris MDRRRR

    J'ai dû taper LOS ANGELES SHOOTER pour enfin trouver, et franchement what the hell....pays de fou.
    myki posted the 04/26/2026 at 08:19 AM
    c'est vrai que moi aussi j'aimerais savoir sur quel jeu il a bossé
    stampead posted the 04/26/2026 at 08:28 AM
    masharu tu ne sais pas lire. Je n’ai rien posté du tout, j’ai juste répondu à l’info que cyr a postée et exposé mon point de vue.
    C’est dingue comme certaines personnes s’emportent sur ce site dès qu’on ne va pas dans leur sens ou qu’on ne flatte pas leur ego. Il faut apprendre à se détendre et prendre le temps de lire afin de s’adresser à la bonne personne.
    Une pelletée d’infos qui n’ont rien à voir avec le jeu vidéo a été postée sur le site, des choses dont je n ai pas d'interêt auxquelles je comprend rien, comme du rallye ou des modèles de voitures. Ce n’est pas pour autant que je suis allé faire chier l’auteur en lui demandant de m’expliquer le narratif de tel modèle de voiture.
    Dans le cas contraire, je me serais sorti les doigts et j’aurais cherché les infos moi-même au lieu de faire mon assisté.

    ravyxxs y est très bien arrivé, alors pourquoi pas d'autres, après oui en ce qui concerne les news de jeux videos je suis plus exigeant car c'est ce que j 'attend d 'un site qui traite de ce sujet.
    stardustx posted the 04/26/2026 at 08:36 AM
    ravyxxs c'était pas à Los Angeles c'était à Washington (et le tireur n'était pas développeur)

    Bref, un article complètement à l'ouest...
    walterwhite posted the 04/26/2026 at 08:36 AM
    stardustx À l’image du posteur de cet article, faut le faire d’être systématiquement à l’ouest comme ça.
    stardustx posted the 04/26/2026 at 08:40 AM
    walterwhite
    djfab posted the 04/26/2026 at 08:41 AM
    stampead : si je dis que j'ai pas vu passé l'info, tu vas pas me dire que j'ai tord quand même ! Et je suis pas le seul au final, donc tu vois bien que ton message initial n'avait vraiment pas lieu d'être ! Enfin bref, un article à supprimer !
    whookid posted the 04/26/2026 at 08:42 AM
    Bon moralité il est toujours vivant ca sera pour plus tard le champagne.
    tripy73 posted the 04/26/2026 at 08:43 AM
    myki : c'est un dév indé qui a sorti ce jeu sur Steam, prof à temps partiel dans une école de préparation pour certains examen (élu prof du mois en décembre dernier) et qui arbore un He/Him sur son profil Linkedin...
    myki posted the 04/26/2026 at 08:47 AM
    tripy73 merci.
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