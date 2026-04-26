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cyr
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cyr
> blog
attaque de los Angeles
J'espère que le tireur n'a pas travaillé sur des jeux vidéo connu.....
(Il est devellopeur ou quelque chose comme ça...)
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posted the 04/26/2026 at 07:16 AM by
cyr
comments (
19
)
stampead
posted
the 04/26/2026 at 07:20 AM
Prof aux dernieres nouvelles si c'est pas une intox
ravyxxs
posted
the 04/26/2026 at 07:40 AM
cyr
Tu sais mettre un lien c'est bien aussi l'ami ! Y a 20 fils d'actualité sur Los Angeles et 90% d'entre eux ne font aucun écho sur un tireur..
Sérieux les gars, arrêtez avec vos articles à 1-2 lignes quoi...un peu de contexte non ?
On est dimanche c'est ton jogging qui te presse ?
cyr
posted
the 04/26/2026 at 07:44 AM
ravyxxs
non , mon ravitaillement en eau...font chier leclerc de retirer des produits a la vente parce qu'il sont pas les moins chère.....
stampead
posted
the 04/26/2026 at 07:46 AM
ravyxxs
En même temps dur de passer à côté de cette info et de ne pas tout de suite faire le lien.
supasaiyajin
posted
the 04/26/2026 at 07:52 AM
stampead
Bah moi j'étais pas au courant. J'ai du faire une recherche pour comprendre. Et puis bon, qu'est-ce que ça vient faire ici ?
djfab
posted
the 04/26/2026 at 07:53 AM
stampead
: j'avais pas vu l'info perso...
ravyxxs
a tout à fait raison.
stampead
posted
the 04/26/2026 at 08:00 AM
djfab
c'est ton point de vu, vu du mien c'est
cyr
qui a raison, et t'embete pas a me faire un roman en essayant de vouloir me convaincre que ton raisonnement est plus objectives que le mien.Je suis déjà passé a autre chose
stampead
posted
the 04/26/2026 at 08:01 AM
supasaiyajin
j 'en sais rien demande à
cyr
c'est pas moi qui à posté l 'info.
masharu
posted
the 04/26/2026 at 08:03 AM
- Aucun contexte
- Aucune source
- Aucune image
2 lignes.
Alors oui
stampead
on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Mais bordel s'il faut chercher soi-même l'information entière, ne faites pas d'article.
ravyxxs
posted
the 04/26/2026 at 08:04 AM
cyr
stampead
Bah perso je t'assures que j'ai rien vu, pourtant c'est une news importante on parle d'un dîner de la maison blanche avec Trump présent, j'ai mis LOS ANGELES sur google, check les news, ça parle d'un vent fort et qu'on met les gens à l'abris MDRRRR
J'ai dû taper LOS ANGELES SHOOTER pour enfin trouver, et franchement what the hell....pays de fou.
myki
posted
the 04/26/2026 at 08:19 AM
c'est vrai que moi aussi j'aimerais savoir sur quel jeu il a bossé
stampead
posted
the 04/26/2026 at 08:28 AM
masharu
tu ne sais pas lire. Je n’ai rien posté du tout, j’ai juste répondu à l’info que
cyr
a postée et exposé mon point de vue.
C’est dingue comme certaines personnes s’emportent sur ce site dès qu’on ne va pas dans leur sens ou qu’on ne flatte pas leur ego. Il faut apprendre à se détendre et prendre le temps de lire afin de s’adresser à la bonne personne.
Une pelletée d’infos qui n’ont rien à voir avec le jeu vidéo a été postée sur le site, des choses dont je n ai pas d'interêt auxquelles je comprend rien, comme du rallye ou des modèles de voitures. Ce n’est pas pour autant que je suis allé faire chier l’auteur en lui demandant de m’expliquer le narratif de tel modèle de voiture.
Dans le cas contraire, je me serais sorti les doigts et j’aurais cherché les infos moi-même au lieu de faire mon assisté.
ravyxxs
y est très bien arrivé, alors pourquoi pas d'autres, après oui en ce qui concerne les news de jeux videos je suis plus exigeant car c'est ce que j 'attend d 'un site qui traite de ce sujet.
stardustx
posted
the 04/26/2026 at 08:36 AM
ravyxxs
c'était pas à Los Angeles c'était à Washington (et le tireur n'était pas développeur)
Bref, un article complètement à l'ouest...
walterwhite
posted
the 04/26/2026 at 08:36 AM
stardustx
À l’image du posteur de cet article, faut le faire d’être systématiquement à l’ouest comme ça.
stardustx
posted
the 04/26/2026 at 08:40 AM
walterwhite
djfab
posted
the 04/26/2026 at 08:41 AM
stampead
: si je dis que j'ai pas vu passé l'info, tu vas pas me dire que j'ai tord quand même ! Et je suis pas le seul au final, donc tu vois bien que ton message initial n'avait vraiment pas lieu d'être ! Enfin bref, un article à supprimer !
whookid
posted
the 04/26/2026 at 08:42 AM
Bon moralité il est toujours vivant ca sera pour plus tard le champagne.
tripy73
posted
the 04/26/2026 at 08:43 AM
myki
: c'est un dév indé qui a sorti
ce jeu sur Steam
, prof à temps partiel dans
une école de préparation
pour certains examen (élu prof du mois en décembre dernier) et qui arbore un
He/Him sur son profil Linkedin
...
myki
posted
the 04/26/2026 at 08:47 AM
tripy73
merci.
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Sérieux les gars, arrêtez avec vos articles à 1-2 lignes quoi...un peu de contexte non ?
On est dimanche c'est ton jogging qui te presse ?
- Aucune source
- Aucune image
2 lignes.
Alors oui stampead on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Mais bordel s'il faut chercher soi-même l'information entière, ne faites pas d'article.
stampead Bah perso je t'assures que j'ai rien vu, pourtant c'est une news importante on parle d'un dîner de la maison blanche avec Trump présent, j'ai mis LOS ANGELES sur google, check les news, ça parle d'un vent fort et qu'on met les gens à l'abris MDRRRR
J'ai dû taper LOS ANGELES SHOOTER pour enfin trouver, et franchement what the hell....pays de fou.
C’est dingue comme certaines personnes s’emportent sur ce site dès qu’on ne va pas dans leur sens ou qu’on ne flatte pas leur ego. Il faut apprendre à se détendre et prendre le temps de lire afin de s’adresser à la bonne personne.
Une pelletée d’infos qui n’ont rien à voir avec le jeu vidéo a été postée sur le site, des choses dont je n ai pas d'interêt auxquelles je comprend rien, comme du rallye ou des modèles de voitures. Ce n’est pas pour autant que je suis allé faire chier l’auteur en lui demandant de m’expliquer le narratif de tel modèle de voiture.
Dans le cas contraire, je me serais sorti les doigts et j’aurais cherché les infos moi-même au lieu de faire mon assisté.
ravyxxs y est très bien arrivé, alors pourquoi pas d'autres, après oui en ce qui concerne les news de jeux videos je suis plus exigeant car c'est ce que j 'attend d 'un site qui traite de ce sujet.
Bref, un article complètement à l'ouest...