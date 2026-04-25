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Saros
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name : Saros
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Housemarque
genre : action
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beppop
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Housemarque(SAROS)..futur enfant prodigue de Sony ?


C'est moi ou ce studio est entrain de monter en puissance à chaque nouvelle production?

De resogun, en passant par Next Machina, Returnal...puis enfin Saros. Un parcours avec un quasi sans faute toujours en gardant la même philosophie "gameplay is king"

Bref un studio à surveiller et à soutenir

En tout cas le test d'ExServ m'a complètement hypé, surtout sur l'intrigue!

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    neptonic, idd, aozora78
    posted the 04/25/2026 at 02:05 PM by beppop
    comments (9)
    neptonic posted the 04/25/2026 at 02:14 PM
    Excellent studio

    Vivement !
    walterwhite posted the 04/25/2026 at 02:31 PM
    Une valeur sûre qui offre de la diversité au catalogue SONY
    grospich posted the 04/25/2026 at 02:31 PM
    Espérons qu'il fasse un peu mieux que les ventes de Returnal (environ 1 million) car j'ai pas l'impression qu'il y a un public pour ce genre de jeu.
    perse9 posted the 04/25/2026 at 02:34 PM
    day one! en espérant qu'ils se vendent bien. Ce studio est très talentueux et continue de faire des excellents jeux de niche. C'est une bonne chose que saros ne soit pas un jeux tout public
    djfab posted the 04/25/2026 at 02:38 PM
    grospich : le fait qu'il ne soit plus "impossible à finir" pour la plupart des joueurs (j'ai pas été plus loin que le 2ème biome dans Returnal...) devrait aider pour les ventes !
    ouken posted the 04/25/2026 at 03:06 PM
    Moi j'aime retunal dans ça DA après comme saros pas du tout mon délire de jeux ,studio intéressant mes pas sur ce genre de jeux
    derno posted the 04/25/2026 at 03:10 PM
    Dans moins de deux ans il est fermé
    51love posted the 04/25/2026 at 03:18 PM
    C'est clair avec la Team Asobi, ce sont les 2 studios PlayStation qui me donnent vraiment envie de les soutenir.

    En plus leurs jeux sont excellents, j'espère que le succès va ne faire que croître... J'ai un peu peur que Saros je rencontre pas le succès qu'il mérite..


    Parce que bon les Marvel and co, aucune originalité...
    wickette posted the 04/25/2026 at 03:43 PM
    Je dis plus rien, Returnal ne s'est pas énormément vendu, j'espère juste que Sony ne va pas fermer housemarque dans quelques années

    Saros en tout cas tout est là pour un bon succès commercial, on verra si les gens qui chouinent H24 sur les live-services, le manque de first parties et le manque d'originalité seront là après....ils parlent beaucoup mais font rien
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