C'est moi ou ce studio est entrain de monter en puissance à chaque nouvelle production?
De resogun, en passant par Next Machina, Returnal...puis enfin Saros. Un parcours avec un quasi sans faute toujours en gardant la même philosophie "gameplay is king"
Bref un studio à surveiller et à soutenir
En tout cas le test d'ExServ m'a complètement hypé, surtout sur l'intrigue!
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posted the 04/25/2026 at 02:05 PM by beppop
Vivement !
En plus leurs jeux sont excellents, j'espère que le succès va ne faire que croître... J'ai un peu peur que Saros je rencontre pas le succès qu'il mérite..
Parce que bon les Marvel and co, aucune originalité...
Saros en tout cas tout est là pour un bon succès commercial, on verra si les gens qui chouinent H24 sur les live-services, le manque de first parties et le manque d'originalité seront là après....ils parlent beaucoup mais font rien