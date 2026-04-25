C'est moi ou ce studio est entrain de monter en puissance à chaque nouvelle production?De resogun, en passant par Next Machina, Returnal...puis enfin Saros. Un parcours avec un quasi sans faute toujours en gardant la même philosophie "gameplay is king"Bref un studio à surveiller et à soutenirEn tout cas le test d'ExServ m'a complètement hypé, surtout sur l'intrigue!