Nouveau top en vrac qui sera en 2 parties dans les jeux vidéos qui ne sont pas des Survival Horror mais qui peuvent être stressants, une situation, un challenge, une ambiance etc un peu de tout. Ça a été difficile à faire alors j'espère que vous serez un peu indulgent avec moi :P20)- Vers la seconde moitié du jeu, vous serez amené à affronter Naesala le Roi des Corbeaux de Kilvas. Sa puissance est dévastatrice, à tel point que j'avais peur à chaque fois qu'il se transforme et vienne anéantir mes troupes. Heureusement, aller lui parler avec Reyson ou Janaf permet de le faire quitter les lieux après un dialogue. Mais quand au début on sait pas ça, c'est hyper stressant vu la puissance qu'il a.19)- Sûrement le monde le plus stressant du jeu, les Knaarens font flippé et les monstres sont invincibles, Rayman ne peut pas les combattre. Fuir sera votre seule option dans ces cavernes sombres. Leur cris quand ils vous pourchassent, leur phrases style "dérouler ses intestins" faisait bien stressé ces cons.18 )- Un des moments les plus stressants du jeu, c'est quand on arrive dans les collines tibétaines, au début, une salle est plongée dans le noir et on entends des grognements. La lumière s'allume, les cages s'ouvrent et des yétis se jettent sur Lara en hurlant... J'avais bien flippé la première fois.17)- L'un des niveaux les plus stressant du jeu, même si j'aurai pu mettre aussi celui avec les araignées. Quand la grosse chauve-souris se pointe, je peux vous assurer qu'on stresse car c'est vraiment difficile de à la fois manier le tonneau fusée et de faire gaffe à la bestiole qui nous pourchasse. Le pire c'est quand elle nous lance ses ultrasons à la fin, avant de terminer par un énorme avant de se cogner, j'ai galère comme jamais.16)- Les passages les plus stressants du jeu assurément, vous devez récupérer des perles de lumières sans vous faire toucher une seule fois sinon vous recommencerez depuis le début. Quand les Gardiens nous pourchassent avec la musique qui s'emballe et tout, c'est caca culotte assurée !15)- Ces infectés sont les plus flippants et stressant du jeu, il vaut mieux les éviter mais parfois la confrontation est inévitable. S'ils vous chope et que vous n'avez pas de surin, c'est la mort assurée. Leur claquement, leur déplacement etc c'est vraiment stressant, et se faire voir c'est très souvent signe de grosse galère en perspective...14)- J'avais trouvé ce niveau particulièrement stressant dans le jeu. Que ce soit les nombreuses plantes qui nous attaque, les espèces de loups garou ou encore l'ambiance tout simplement. Je m'y perdais aussi pas mal de fois, le niveau était plutôt grand.13)- Ce niveau aurait pu sans problème être présent dans un Survival-Horror tant il fait chier mou la première fois. Vous allez devoir pénétrez dans le repaire de Killer Croc pour récupérer des spores afin de stoppé Ivy. Le problème, c'est que Killer Croc essaiera de vous en empêcher en surgissant de l'eau pour vous emporter avec lui. Il faudra vite dégainer le batarang et toucher son collier électrique afin de le renvoyer dans les profondeurs. Un niveau incroyablement stressant mais génial !12)- Un petit jeu simple en apparence mais terriblement stressant. Il faudra comme pour Pacman récupérer toute les billes jaunes en évitant la tête rouge qui peut changer de trajectoire quand il veut. C'est long, c'est stressant surtout quand il nous reste très peu de billes et qu'on meurt comme un con.11)- Tout joueurs ayant jouer aux Souls savent à quel point c'est stressant d'aller récupérer ses âmes après avoir mordu la poussière... Surtout quand on en a perdu beaucoup, et qu'on est super loin. Si on remeurt en allant les chercher, vous pouvez dire adieu à vos âmes. Une fois j'ai perdu 50 000 âmes après être tombé dans un trou en allant les récupérer dans Dark Souls. Bah j'ai ragequit le jeu xD(Désolé j'ai pas trouvé d'extrait adéquate pour celui là...)Voilà pour cette première partie, la suite prochainement !