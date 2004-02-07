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Spider-Man 2
platform :
PC
editor :
Activision Blizzard
developer :
Activision Blizzard
genre :
action
european release date :
07/02/2004
us release date :
06/28/2004
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ouroboros4
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[Rumeur] Un jeu Venom était en développement chez Insomniac
Un jeu ‘VENOM’ était en développement chez Insomniac.
Le jeu a été annulé après le décès tragique de Tony Todd.
https://x.com/DiscussingFilm/status/2047826015854924059
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posted the 04/25/2026 at 12:11 AM by
ouroboros4
comments (
6
)
guiguif
posted
the 04/25/2026 at 12:22 AM
Annuler un jeu pour le décès d'un comédien de doublage me parait un peu énorme, surtout qu'il y avait des
rumeurs
disant que le jeu etait toujours en dev.
altendorf
posted
the 04/25/2026 at 12:25 AM
Triste mais compréhensible. On sait que les décès chamboulent toujours les projets en cours et la voix de Tony Todd est trop emblématique pour se passer d’elle surtout avec un personnage comme Venom (et ne venez pas me parler d’IA pour compléter le travail).
liquidus
posted
the 04/25/2026 at 12:34 AM
guiguif
Après c'est un propos qui n'engage que le comédien, c'est ce qu'il pense. Dans l'interview, Nadji reconnaît lui même ne pas avoir connaissance d’autres projets leakés d’Insomniac, comme le multijoueur Spider-Verse.
ravyxxs
posted
the 04/25/2026 at 12:47 AM
Franchement, à chaque fois que je vois *SPIDERMAN* et *INSOMNIAC* à l'écran, j'ai tellement, mais tellement la haine...*vomi*. Les gars ont de superbe IP et on en est ENCORE sur du Marvel, même en rumeur quoi ! C'est usant tout ce foin de Marvel..
Sunset Overdrive était cool, Resistance.....l'impression qu'ils vont faire QUE du Marvel à présent sous la direction de l'équipe présente de Sony Ent.
altendorf
posted
the 04/25/2026 at 12:52 AM
ravyxxs
Je l’avais déjà dit par le passé, notamment à l’époque de la rumeur concernant un Marvel Gaming Universe, mais Sony aurait dû créer un nouveau studio avec Marvel sous forme de joint-venture pour les jeux Marvel. Comme ça tu transfères les équipes qui sont fans de comics et tu laisses les autres continuer à bosser sur Ratchet et de nouvelles licences.
liquidus
posted
the 04/25/2026 at 01:33 AM
https://www.resetera.com/threads/previously-leaked-venom-game-from-insomniac-games-was-cancelled-due-to-the-passing-of-tony-todd-says-nadji-jeter-in-interview.1501528/page-2
Schreier dit que ce n'est pas vrai, mais il ne donne pas plus de détails... Pas vrai que le jeu a été annulé, ou pas vrai que le jeu a été annulé à cause du décès de Tony Todd ?
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Sunset Overdrive était cool, Resistance.....l'impression qu'ils vont faire QUE du Marvel à présent sous la direction de l'équipe présente de Sony Ent.
Schreier dit que ce n'est pas vrai, mais il ne donne pas plus de détails... Pas vrai que le jeu a été annulé, ou pas vrai que le jeu a été annulé à cause du décès de Tony Todd ?