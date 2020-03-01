L’affrontement entre Call of Duty et Battlefield dans le monde du jeu vidéo pourrait bien franchir un nouveau cap en s’invitant sur grand écran. Rivales depuis des années dans le domaine des FPS militaires, les deux licences semblent désormais prêtes à se livrer une bataille d’un autre genre : celle du box-office.Du côté de Call of Duty, un projet de film est déjà en cours de développement chez Paramount (via Skydance). Le long-métrage est coécrit par Taylor Sheridan, connu pour son travail sur des récits tendus et réalistes, tandis que Peter Berg est à la réalisation. Une combinaison qui laisse présager une approche sérieuse et immersive, fidèle à l’ADN de la franchise.Mais la riposte de Battlefield ne s’est pas fait attendre, et elle pourrait même surpasser son rival en termes d’ambition. Un projet d’adaptation cinématographique est actuellement en train de susciter un énorme intérêt à Hollywood, au point de déclencher ce qui pourrait devenir l’une des plus grosses enchères de l’année entre studios.Aux commandes, on retrouve Christopher McQuarrie, habitué des productions d’envergure après avoir piloté plusieurs épisodes de Mission: Impossible. Il est impliqué à l’écriture, à la réalisation et à la production. À ses côtés, Michael B. Jordan, récemment oscarisé, participe également à la production et tient potentiellement un rôle à l’écran selon l’évolution du projet.Electronic Arts, éditeur de la licence, est également directement impliqué dans la production, preuve de l’importance stratégique de cette adaptation. Plusieurs grands studios et plateformes de streaming, dont Apple et Sony, ont déjà été approchés, avec une préférence affichée pour une sortie en salles.Si les détails restent encore flous, notamment sur le calendrier des enchères et le budget global, une chose est sûre : le projet Battlefield s’annonce particulièrement coûteux, entre les droits d’adaptation et les talents impliqués.