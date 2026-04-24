Le studio polonais People Can Fly, à l’origine de Bulletstorm et Outriders, continue de s’inscrire dans la stratégie externe de Sony Interactive Entertainment. Initialement annoncé en mars 2025, Project Delta refait parler de lui avec une mise à jour : début avril 2026, les deux parties ont signé un avenant visant à prolonger leur collaboration.Dans le détail, le projet reste pour l’instant à un stade préliminaire. Il s’agit toujours d’un prototype développé selon un modèle « work-for-hire », avec une production structurée en plusieurs étapes. Le studio avance donc par objectifs définis, rémunérés au fur et à mesure, sans qu’une validation finale, et donc un jeu complet, ne soit encore assurée.Ce cadre de travail n’a rien d’anodin et s’inscrit dans une logique déjà éprouvée par People Can Fly. En 2023, le studio avait conclu un accord similaire avec Microsoft pour Project Maverick, qui s’est finalement concrétisé par une participation au développement de Gears of War: E-Day. Une approche qui confirme le positionnement du studio : celui d’un partenaire flexible, capable de collaborer avec différents constructeurs tout en menant ses propres productions.Aujourd’hui, People Can Fly compte environ 230 employés répartis entre Varsovie, Copenhague et la Caroline du Nord, et gère plusieurs projets en parallèle. Parmi eux, on retrouve notamment Project Gemini, un shooter coopératif financé en interne ou encore Project Zulu/Bravo en partenariat avec Krafton.Reste une question centrale : que cache réellement Project Delta ? Officiellement, aucun détail n’a été donné sur la licence utilisée. Toutefois, la formulation employée par Sony laisse entendre qu’il devrait s’agir d’une propriété existante plutôt que d’une création originale. Une direction qui rejoint les déclarations de Hermen Hulst fin 2024, évoquant la volonté d’exploiter davantage le catalogue historique de PlayStation.Au vu de l’ADN du studio, reconnu pour ses shooters nerveux et orientés action, certains observateurs envisagent déjà un projet à dominante multijoueur (Socom ? Resistance ? Killzone ?). Et étant donné que le développement n’en est qu’à ses débuts, une sortie à cheval entre deux générations de consoles reste une possibilité crédible.