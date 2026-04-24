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Final Fantasy XIV
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name : Final Fantasy XIV
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : MMORPG
multiplayer : oui (MMO)
european release date : 09/30/2010
us release date : 09/30/2010
japanese release date : 09/30/2010
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.finalfantasyxiv.com/
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Nouvelle extension de Final Fantasy XIV : Evercold
Sortie en janvier 2027

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    mercure7
    posted the 04/24/2026 at 05:22 PM by ouroboros4
    comments (5)
    zekk posted the 04/24/2026 at 05:45 PM
    Ça donne envie
    zmaragdus posted the 04/24/2026 at 06:07 PM
    Ça ressemble à Shadowbringers dans le concept mais je suppose que c'est fait exprès. En tout, bien plus hypé que Dawntrails.
    shambala93 posted the 04/24/2026 at 06:23 PM
    Dommage que ça soit encore un tab target. J’avoue qu’en 2026, je n’y arrive plus.
    lion93 posted the 04/24/2026 at 06:54 PM
    Raid evangelion , je l'avais pas venu venir.
    light posted the 04/24/2026 at 06:54 PM
    Cette CGI de malade mental. Tous les trailers CGI de FF14 sont sublimes

    J’ai essayé d’y jouer mais je suis complètement perdu
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