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name :
Final Fantasy XIV
platform :
PC
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
MMORPG
multiplayer :
oui (MMO)
european release date :
09/30/2010
us release date :
09/30/2010
japanese release date :
09/30/2010
other versions :
PlayStation 3
official website :
http://www.finalfantasyxiv.com/
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ouroboros4
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Nouvelle extension de Final Fantasy XIV : Evercold
Sortie en janvier 2027
tags :
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mercure7
posted the 04/24/2026 at 05:22 PM by
ouroboros4
comments (
5
)
zekk
posted
the 04/24/2026 at 05:45 PM
Ça donne envie
zmaragdus
posted
the 04/24/2026 at 06:07 PM
Ça ressemble à Shadowbringers dans le concept mais je suppose que c'est fait exprès. En tout, bien plus hypé que Dawntrails.
shambala93
posted
the 04/24/2026 at 06:23 PM
Dommage que ça soit encore un tab target. J’avoue qu’en 2026, je n’y arrive plus.
lion93
posted
the 04/24/2026 at 06:54 PM
Raid evangelion , je l'avais pas venu venir.
light
posted
the 04/24/2026 at 06:54 PM
Cette CGI de malade mental. Tous les trailers CGI de FF14 sont sublimes
J’ai essayé d’y jouer mais je suis complètement perdu
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J’ai essayé d’y jouer mais je suis complètement perdu