Actus
Selon la scoopeuse MyTimeToShine (qui a notamment rapporté pas mal d'informations autour de l'industrie du cinéma, surtout dans l'écurie Disney/Marvel), Nintendo préparerait activement son univers cinématographique.
- Un film Donkey Kong serait déjà bien avancé et viserait 2028.
- Le travail aurait commencé sur Mario 3, avec une sortie ciblée pour 2029.
- Un film Star Fox serait aussi en développement pour 2030.
- Un film Kirby serait en développement préliminaire.
- Luigi’s Mansion et Yoshi’s Island seraient encore au stade du pitch, avec recherche de scénaristes.
- Un film Super Smash Bros serait bien envisagé malgré les récentes déclarations, mais pas avant Star Fox.
- Nintendo explorerait aussi des idées autour de Bowser, ainsi qu’un film Princess Peach & Rosalina.
A prendre avec des pincettes, évidemment !
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posted the 04/24/2026 at 05:00 PM by liquidus
En revanche, je ne vois pas Nintendo ne pas exploiter Splatoon d'une façon ou d'une autre (je vois plutôt une série d'animation).
Du premier pokemon jusqu'à l'équipe ultime qui permettrait d'être maître pokemon...
Au pire, faite 1 film pour chaque badge
Là où je suis étonné c'est qu'ils ne ressortent pas le film d'animation Animal crossing qui pourrait faire un carton facile.