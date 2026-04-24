Actus

Selon la scoopeuse MyTimeToShine (qui a notamment rapporté pas mal d'informations autour de l'industrie du cinéma, surtout dans l'écurie Disney/Marvel), Nintendo préparerait activement son univers cinématographique.



- Un film Donkey Kong serait déjà bien avancé et viserait 2028.

- Le travail aurait commencé sur Mario 3, avec une sortie ciblée pour 2029.

- Un film Star Fox serait aussi en développement pour 2030.

- Un film Kirby serait en développement préliminaire.

- Luigi’s Mansion et Yoshi’s Island seraient encore au stade du pitch, avec recherche de scénaristes.

- Un film Super Smash Bros serait bien envisagé malgré les récentes déclarations, mais pas avant Star Fox.

- Nintendo explorerait aussi des idées autour de Bowser, ainsi qu’un film Princess Peach & Rosalina.



A prendre avec des pincettes, évidemment !