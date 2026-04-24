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[Rumeur] La feuille de route du Nintendo Cinematic Universe
Actus
Selon la scoopeuse MyTimeToShine (qui a notamment rapporté pas mal d'informations autour de l'industrie du cinéma, surtout dans l'écurie Disney/Marvel), Nintendo préparerait activement son univers cinématographique.

- Un film Donkey Kong serait déjà bien avancé et viserait 2028.
- Le travail aurait commencé sur Mario 3, avec une sortie ciblée pour 2029.
- Un film Star Fox serait aussi en développement pour 2030.
- Un film Kirby serait en développement préliminaire.
- Luigi’s Mansion et Yoshi’s Island seraient encore au stade du pitch, avec recherche de scénaristes.
- Un film Super Smash Bros serait bien envisagé malgré les récentes déclarations, mais pas avant Star Fox.
- Nintendo explorerait aussi des idées autour de Bowser, ainsi qu’un film Princess Peach & Rosalina.

A prendre avec des pincettes, évidemment !
https://x.com/MyTimeToShineH/status/2047709157575282847
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    posted the 04/24/2026 at 05:00 PM by liquidus
    comments (16)
    sonilka posted the 04/24/2026 at 05:09 PM
    Un film DK c'était sur vu la popularité du personnage et surtout vu l'histoire de Bananza. Y a tout un univers à développé. Pour Smash, un trip à la façon de l'ESS de Brawl, ca pourrait etre sympa.
    altendorf posted the 04/24/2026 at 05:11 PM
    Bonne chance a Illumination
    thor posted the 04/24/2026 at 05:13 PM
    J'aurais pu l'écrire cette roadmap, donc bon...
    En revanche, je ne vois pas Nintendo ne pas exploiter Splatoon d'une façon ou d'une autre (je vois plutôt une série d'animation).
    osiris67 posted the 04/24/2026 at 05:28 PM
    Fzero ca rendrait bien
    ducknsexe posted the 04/24/2026 at 05:46 PM
    À a ce rythme là, Nintendo va racheter Illumination..
    djfab posted the 04/24/2026 at 05:50 PM
    Je n'y crois pas du tout, c'est beaucoup trop chargé ! Et un film Star Fox, genre la licence est assez forte !... Ils l'ont inclus dans Mario, plus qu'à sortir un jeu. Si vraiment le jeu cartonne, là peut-être qu'ils y réfléchiront.
    yanssou posted the 04/24/2026 at 05:52 PM
    A moins que plusieurs studio bossent chacun sur un projet, les dates sont complétement faussé, c'est pas crédible pour un sous, l'animation prend plus de temps à ce faire que le live et Ilumination ne peut pas produire autant de chose.
    kidicarus posted the 04/24/2026 at 05:53 PM
    Le mec balance tout ce qui lui passe par la tête.
    cyr posted the 04/24/2026 at 06:04 PM
    Faite un pokemon , comme dans les jeux.

    Du premier pokemon jusqu'à l'équipe ultime qui permettrait d'être maître pokemon...

    Au pire, faite 1 film pour chaque badge
    zephon posted the 04/24/2026 at 06:22 PM
    yanssou rien ne dit que tout ces projets seront fait par illumination qui nt en plus leurs propres IP à gérer
    e3ologue posted the 04/24/2026 at 06:27 PM
    Comme a chaque fois c'est des plannings de décideurs, des qu'on met un mec sur le projet c'est que c'est soit disant validé. Ça rappel celui du spiderverse de Sony animation; t'avais 50 projets de spin off, au final rien que la date du 3 est largement pas respectée

    Là où je suis étonné c'est qu'ils ne ressortent pas le film d'animation Animal crossing qui pourrait faire un carton facile.
    ducknsexe posted the 04/24/2026 at 06:27 PM
    cyr Pokemon Berrk , les joueurs attendent Duck hunt adventure en film d'animation, ça Tabasse
    amario posted the 04/24/2026 at 06:36 PM
    Il faut pas trop s'enflammer
    yanssou posted the 04/24/2026 at 06:40 PM
    zephon Honnêtement, Ilumination n'est pas taillé pour ces prod, il faut d'autres studio plus créatif derrière.
    darkxehanort94 posted the 04/24/2026 at 06:51 PM
    Ou est Pikachu ?
    hypermario posted the 04/24/2026 at 07:03 PM
    Le potentiel de fou cette combinaison Illumination x Nintendo
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