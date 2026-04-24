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Clair Obscur : Expedition 33
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name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : PC
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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Clair Obscur: Expedition 33 : 8 millions d'exemplaires vendus pour son premier anniversaire


1an après, Sandfall Interactive nous apprend que le titre à atteint les 8 millions d'exemplaires vendus, et pour son anniversaire le studio a déployé une nouvelle mise a jour incluant une correction de certains bug et de nouvelles coiffures que vous pouvez acheter auprès des marchands de Gestral.




"Nous sommes ravis, et franchement encore un peu submergés par l'émotion, d'annoncer que Clair Obscur : Expedition 33 a officiellement franchi la barre des 8 millions d'exemplaires vendus !

Un immense merci à toutes les personnes qui ont joué, créé des illustrations, partagé, diffusé en direct, discuté et soutenu ce jeu !!"




https://www.expedition33.com/post/1st-anniversary-of-clair-obscur-expedition-33
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    rendan, tripy73, adamjensen, link49
    posted the 04/24/2026 at 04:16 PM by yanssou
    comments (6)
    aeris919 posted the 04/24/2026 at 04:20 PM
    Ah ouais quand meme

    Square Enix doit se sentir minable avec ses 3 millions de ventes d’FF16 trois ans apres sa sortie
    rendan posted the 04/24/2026 at 04:23 PM
    Tellement mérité et quelle belle leçon de jeu vidéo Oui du VRAI jeu vidéo
    adamjensen posted the 04/24/2026 at 04:24 PM
    Tout comme Resident Evil Requiem, c’est mérité.
    C’est cool pour eux.

    C’est quand même assez marrant de voir de petits studios faire mieux, en terme de ventes et de jeux, que de gros studios minables avec leurs licences de merde fades et insipides qu’ils recyclent et sortent chaque année.
    shinz0 posted the 04/24/2026 at 04:26 PM
    Mérité
    Vivement le concert dans ma ville
    magneto860 posted the 04/24/2026 at 04:32 PM
    Soit 350 millions de CA à peu près ?
    = Faites des jeux à 50 balles. 80 balles c'est trop cher pour un jeu.
    khazawi posted the 04/24/2026 at 04:58 PM
    aeris919 même en multi day one, aucun FF ne fera autant en une année
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