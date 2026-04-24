1an après, Sandfall Interactive nous apprend que le titre à atteint les 8 millions d'exemplaires vendus, et pour son anniversaire le studio a déployé une nouvelle mise a jour incluant une correction de certains bug et de nouvelles coiffures que vous pouvez acheter auprès des marchands de Gestral.

"Nous sommes ravis, et franchement encore un peu submergés par l'émotion, d'annoncer que Clair Obscur : Expedition 33 a officiellement franchi la barre des 8 millions d'exemplaires vendus !



Un immense merci à toutes les personnes qui ont joué, créé des illustrations, partagé, diffusé en direct, discuté et soutenu ce jeu !!"