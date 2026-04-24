1an après, Sandfall Interactive nous apprend que le titre à atteint les 8 millions d'exemplaires vendus, et pour son anniversaire le studio a déployé une nouvelle mise a jour incluant une correction de certains bug et de nouvelles coiffures que vous pouvez acheter auprès des marchands de Gestral.
"Nous sommes ravis, et franchement encore un peu submergés par l'émotion, d'annoncer que Clair Obscur : Expedition 33 a officiellement franchi la barre des 8 millions d'exemplaires vendus !
Un immense merci à toutes les personnes qui ont joué, créé des illustrations, partagé, diffusé en direct, discuté et soutenu ce jeu !!"
Square Enix doit se sentir minable avec ses 3 millions de ventes d’FF16 trois ans apres sa sortie
C’est cool pour eux.
C’est quand même assez marrant de voir de petits studios faire mieux, en terme de ventes et de jeux, que de gros studios minables avec leurs licences de merde fades et insipides qu’ils recyclent et sortent chaque année.
Vivement le concert dans ma ville
= Faites des jeux à 50 balles. 80 balles c'est trop cher pour un jeu.