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couillonchatbis
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Conseil achat console PS5 + jeux
Salut tout le monde,

Détaché depuis quelques années maintenant de l'univers du jeu vidéo, je ne gardais qu'un oeil très très lointain sur les actualités. Je jouais vraiment très peu par manque d'envie mais aussi de jeux qui ne me donnaient pas envie.

Mais depuis quelques mois, je sens que l'envie revient et je pense franchir le pas de l'achat d'une PS5 slim avec lecteur.

Mais je voulais avoir vos retours avant pour voir s'il y avaient des problèmes de fiabilité.

Mais je voudrais aussi avoir vos avis quant aux jeux qu'il ne faut absolument pas louper.

Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
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    kisukesan
    posted the 04/24/2026 at 03:19 PM by couillonchatbis
    comments (8)
    perse9 posted the 04/24/2026 at 03:26 PM
    alors au niveaux des jeux tu tombe à pic:
    -saros sort la semaine pro je te le conseil.
    -Hades 2 est sortie cette année en digital pour le moment
    -elden ring et son dlc si tu n'as pas eu l'occasion de le faire
    -FF 7 rebirth (et remake avant si c'est pas fait)
    si je devais t'en conseillé que 4 ce serait ceux là mais tu en as beaucoup d'autres et cette année il y aura peut être GTA6
    kujiraldine posted the 04/24/2026 at 03:37 PM
    Puisque tu viens de l'acquérir, n'oublie pas les vieux hits pas chers. Genre Demon Souls, Rachet & Clank, Returnal, Elden Ring. Tu auras de quoi faire.
    aozora78 posted the 04/24/2026 at 03:37 PM
    Les jeux à ne pas louper sur cette génération pour moi (même si je ne connais pas tes gouts) :

    - Dispatch
    - Elden Ring
    - Baldur's Gate 3
    - Returnal
    - Hades II
    - Resident Evil 4 Remake
    - Demon's Souls Remake


    Tu as déjà de quoi faire avec ceux là.
    couillonchatbis posted the 04/24/2026 at 03:47 PM
    kujiraldine Je ne l'ai pas encore acquise mais je pense le faire très prochainement

    perse9 Je pense que c'est la sortie de Saros qui m'a peut-être fait le déclic pour l'achat de la console.
    Pour Elden ring, j'ai beaucoup les jeux From Software mais je ne voulais pas le prendre car je pensais que la formule tournait vraiment en rond. Mais vu les retours je viens seulement de le prendre (je n'y ai pas encore joué) afin de me faire mon propre avis. Hades 2 me tente aussi même si je n'ai pas joué au 1er

    aozora78 Retunal me tente bien aussi tout comme Dispatch. Pour les remake, ce n'est pas trop mon truc

    merci pour vos listes
    guiguif posted the 04/24/2026 at 04:03 PM
    - Astrobot
    - Clair Obscur Expedition 33
    - Final Fantasy 16
    - Final Fantasy 7 Remake
    - Final Fantasy 7 Rebirth
    - Kena Bridge of Spirits
    - Lies of P
    - Pragmata
    - Ratchet and Clank Rifty Appart
    - Silent Hill 2 Remake
    - Stellar Blade
    - Les Spider-Man
    - Tales of Arise
    rogeraf posted the 04/24/2026 at 04:13 PM
    Beaucoup de conseilleront la switch 2 plutot ! Elle durera plus longtemps (je sors)
    magneto860 posted the 04/24/2026 at 04:35 PM
    Les jeux à ne pas louper, ça dépend surtout de tes goûts hein.
    Mais si tu joues à tout tu peux déjà regarder du côté des derniers Goty.

    Les seuls problèmes de fiabilité sont au niveau de la manette (elle est géniale mais vaut clairement mieux la prendre en magasin pour pouvoir faire jouer la garantie 2 ans).
    couillonchatbis posted the 04/24/2026 at 06:10 PM
    guiguif dans ta liste, ceux qui me donnent vraiment envie sont :
    Astrobot
    Clair Obscur Expedition 33
    le futur Kena
    Et pourquoi pas Pragmata car j'ai vu qu'il avait des bons retours

    rogeraf Oui tu sors . Mais je pense qu'à un moment donné, je vais aussi me laisser tenter par une Switch

    magneto860 Merci pour l'avertissement par rapport à la manette
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