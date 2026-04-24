Salut tout le monde,



Détaché depuis quelques années maintenant de l'univers du jeu vidéo, je ne gardais qu'un oeil très très lointain sur les actualités. Je jouais vraiment très peu par manque d'envie mais aussi de jeux qui ne me donnaient pas envie.



Mais depuis quelques mois, je sens que l'envie revient et je pense franchir le pas de l'achat d'une PS5 slim avec lecteur.



Mais je voulais avoir vos retours avant pour voir s'il y avaient des problèmes de fiabilité.



Mais je voudrais aussi avoir vos avis quant aux jeux qu'il ne faut absolument pas louper.



Je vous remercie d'avance pour vos réponses.