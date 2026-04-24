Salut tout le monde,
Détaché depuis quelques années maintenant de l'univers du jeu vidéo, je ne gardais qu'un oeil très très lointain sur les actualités. Je jouais vraiment très peu par manque d'envie mais aussi de jeux qui ne me donnaient pas envie.
Mais depuis quelques mois, je sens que l'envie revient et je pense franchir le pas de l'achat d'une PS5 slim avec lecteur.
Mais je voulais avoir vos retours avant pour voir s'il y avaient des problèmes de fiabilité.
Mais je voudrais aussi avoir vos avis quant aux jeux qu'il ne faut absolument pas louper.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
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posted the 04/24/2026 at 03:19 PM by couillonchatbis
-saros sort la semaine pro je te le conseil.
-Hades 2 est sortie cette année en digital pour le moment
-elden ring et son dlc si tu n'as pas eu l'occasion de le faire
-FF 7 rebirth (et remake avant si c'est pas fait)
si je devais t'en conseillé que 4 ce serait ceux là mais tu en as beaucoup d'autres et cette année il y aura peut être GTA6
- Dispatch
- Elden Ring
- Baldur's Gate 3
- Returnal
- Hades II
- Resident Evil 4 Remake
- Demon's Souls Remake
Tu as déjà de quoi faire avec ceux là.
perse9 Je pense que c'est la sortie de Saros qui m'a peut-être fait le déclic pour l'achat de la console.
Pour Elden ring, j'ai beaucoup les jeux From Software mais je ne voulais pas le prendre car je pensais que la formule tournait vraiment en rond. Mais vu les retours je viens seulement de le prendre (je n'y ai pas encore joué) afin de me faire mon propre avis. Hades 2 me tente aussi même si je n'ai pas joué au 1er
aozora78 Retunal me tente bien aussi tout comme Dispatch. Pour les remake, ce n'est pas trop mon truc
merci pour vos listes
- Clair Obscur Expedition 33
- Final Fantasy 16
- Final Fantasy 7 Remake
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Kena Bridge of Spirits
- Lies of P
- Pragmata
- Ratchet and Clank Rifty Appart
- Silent Hill 2 Remake
- Stellar Blade
- Les Spider-Man
- Tales of Arise
Mais si tu joues à tout tu peux déjà regarder du côté des derniers Goty.
Les seuls problèmes de fiabilité sont au niveau de la manette (elle est géniale mais vaut clairement mieux la prendre en magasin pour pouvoir faire jouer la garantie 2 ans).
Astrobot
Clair Obscur Expedition 33
le futur Kena
Et pourquoi pas Pragmata car j'ai vu qu'il avait des bons retours
rogeraf Oui tu sors . Mais je pense qu'à un moment donné, je vais aussi me laisser tenter par une Switch
magneto860 Merci pour l'avertissement par rapport à la manette