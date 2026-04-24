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Bon je rejoins les rangs...
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme ?

J'ai officiellement rejoins les rangs de possesseurs de SWITCH 2 ! Je vous livre mes impressions sur la machine de Nintendo ainsi que la présentation de mes premiers jeux vidéos !

À savoir que je n'ai pas eu de switch première du nom.

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !

On n'oublie pas le like et le partage pour la force

Abonne toi pour rejoindre la famille et ne rien manquer des prochaines vidéos de la chaîne !


Mes impressions SWITCH 2






BONUS


E3 NINTENDO 2006






Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
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    liquidsnake66
    posted the 04/24/2026 at 08:41 AM by ozyxp
    comments (3)
    elicetheworld posted the 04/24/2026 at 08:51 AM
    Si tu as pas eu la switch 1, et que tu passes directement à la 2 sachant que tu as une grosse ludothèque de la 1 et la 2 mais tu es refait de chez refait j'espère que tu mesures la chance que tu as, limite je suis jaloux de toi tu vois tu as accès à beaucoup de jeux le côté rétro sur une console qui est assez active, franchement tu dois être fait enfin j'espère pour toi tu l'es.
    cyr posted the 04/24/2026 at 09:39 AM
    elicetheworld il faut avoir le compte en banque qui va avec.....
    pharrell posted the 04/24/2026 at 09:50 AM
    Même si on espère un peu plus du côté de Nintendo niveau jeux, tu peux toujours te refaire certains jeux NS1 auquel tu n'as pas encore joué. Les licences Nintendo traversent les âges et sont adaptées pour traverser les âges justement.
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