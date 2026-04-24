Salut la famille GK !
J'espère que vous avez la forme ?
J'ai officiellement rejoins les rangs de possesseurs de SWITCH 2 ! Je vous livre mes impressions sur la machine de Nintendo ainsi que la présentation de mes premiers jeux vidéos !
À savoir que je n'ai pas eu de switch première du nom.
Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !
On n'oublie pas le like et le partage pour la force
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Mes impressions SWITCH 2
BONUS
E3 NINTENDO 2006
Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
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posted the 04/24/2026 at 08:41 AM by ozyxp