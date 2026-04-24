Salut la famille GK !J'espère que vous avez la forme ?J'ai officiellement rejoins les rangs de possesseurs de SWITCH 2 ! Je vous livre mes impressions sur la machine de Nintendo ainsi que la présentation de mes premiers jeux vidéos !À savoir que je n'ai pas eu de switch première du nom.Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !On n'oublie pas le like et le partage pour la forceAbonne toi pour rejoindre la famille et ne rien manquer des prochaines vidéos de la chaîne !BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh