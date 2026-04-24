Bonjour à tous,



lors de mon dernier article je vous avez prévenu que saros etait le protentiel goty avec onimusha (hors sortie GTA6).

Un certains nombre de personnes ont éclatés de rire.

Je me demande si ces personnes éclates de rire après avoir vue les tests aujourd'hui...

Personnellement j'ai besoin de 5 min de gameplay avant de savoir si un jeux sera une tuerie ou un jeux moyen.

Bref en tout cas à ceux qui ont une ps5 faites vous plaisir. Les autres....acheter une ps5.

Pour moi l'année du jv commence maintenant!