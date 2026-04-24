Bonjour à tous,
lors de mon dernier article je vous avez prévenu que saros etait le protentiel goty avec onimusha (hors sortie GTA6).
Un certains nombre de personnes ont éclatés de rire.
Je me demande si ces personnes éclates de rire après avoir vue les tests aujourd'hui...
Personnellement j'ai besoin de 5 min de gameplay avant de savoir si un jeux sera une tuerie ou un jeux moyen.
Bref en tout cas à ceux qui ont une ps5 faites vous plaisir. Les autres....acheter une ps5.
Pour moi l'année du jv commence maintenant!
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posted the 04/24/2026 at 08:07 AM by perse9
Toi, tu as acheté Concord et Marathon non ?
Saros montre ce que pourrait réellement donner un jeu d'arcade moderne aujourd'hui avec un studio qui affectionne le genre, grâce à un budget AAA, en ne négligeant pas l'aspect cinématographique où le son 3D de la PS5 va jouer un rôle majeur lors de son association avec l'image.
Et en ne négligeant pas aussi surtout l'essentiel avec le gameplay.
Une vitrine technologique de la PS5 tout simplement.
Et quelle belle coïncidence, le verdict des tests tombe quasi en même temps avec l'annonce de la Neo Geo AES+ l'icône de l'arcade.
Et bien sûr, c'est en exclusivité sur PS5
Après c'est loin d'être la seule faute de ton texte, mais c'est là elle était violente.
je vous avez