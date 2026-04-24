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Saros
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name : Saros
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Housemarque
genre : action
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perse9
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perse9 > blog
SAROS : je vous avais prévenu
Bonjour à tous,

lors de mon dernier article je vous avez prévenu que saros etait le protentiel goty avec onimusha (hors sortie GTA6).
Un certains nombre de personnes ont éclatés de rire.
Je me demande si ces personnes éclates de rire après avoir vue les tests aujourd'hui...
Personnellement j'ai besoin de 5 min de gameplay avant de savoir si un jeux sera une tuerie ou un jeux moyen.
Bref en tout cas à ceux qui ont une ps5 faites vous plaisir. Les autres....acheter une ps5.
Pour moi l'année du jv commence maintenant!
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    posted the 04/24/2026 at 08:07 AM by perse9
    comments (22)
    zboubi480 posted the 04/24/2026 at 08:09 AM
    Parce que tu te référés encore aux test des "journalistes JV" ???



    Toi, tu as acheté Concord et Marathon non ?
    perse9 posted the 04/24/2026 at 08:12 AM
    zboubi480 la rage ultime MDRRRRRRRRR il y a 86 tests mais pour toi ils sont tous fake MDRRRRRRRRRRRR
    shambala93 posted the 04/24/2026 at 08:13 AM
    On se croirait sur le 15/18 de JVC.
    patrickleclairvoyant posted the 04/24/2026 at 08:14 AM
    Cool story
    thelastone posted the 04/24/2026 at 08:24 AM
    Ce que je lis : "j'avais raison ! Nana na nananéééééreu"
    thauvinho posted the 04/24/2026 at 08:29 AM
    Oui oui tu es l'oracle du JV, on a bien vu que Crimson Desert est le pétard mouillé de la décennie
    coopper posted the 04/24/2026 at 08:37 AM
    Tu viens de vraiment faire un post pour gonfler tes pecs et te distinguer par ton eye test ? Je crois qu'il y a un ego à réparer (et une insécurité à résoudre)
    lautrek posted the 04/24/2026 at 08:39 AM
    perse9 félicitations
    walterwhite posted the 04/24/2026 at 08:46 AM
    T'es de la famille de Ravyxxs à coup sûr, quelle outrecuidance.
    coconutsu posted the 04/24/2026 at 08:47 AM
    perse9 Il a raison, osef des tests.
    raioh posted the 04/24/2026 at 08:51 AM
    potion2swag posted the 04/24/2026 at 08:57 AM
    the mad man of the bus
    niflheim posted the 04/24/2026 at 08:59 AM
    Une leçon de jeu vidéo, un très très grand jeu ! Housemarque démontre encore l'étendu de leur talent avec Saros et leur amour du jeu d'arcade.

    Saros montre ce que pourrait réellement donner un jeu d'arcade moderne aujourd'hui avec un studio qui affectionne le genre, grâce à un budget AAA, en ne négligeant pas l'aspect cinématographique où le son 3D de la PS5 va jouer un rôle majeur lors de son association avec l'image.

    Et en ne négligeant pas aussi surtout l'essentiel avec le gameplay.

    Une vitrine technologique de la PS5 tout simplement.

    Et quelle belle coïncidence, le verdict des tests tombe quasi en même temps avec l'annonce de la Neo Geo AES+ l'icône de l'arcade.

    Et bien sûr, c'est en exclusivité sur PS5
    gamerdome posted the 04/24/2026 at 09:01 AM
    C'est bien tu as effacé mon message et tu as corrigé ton titre, mais tu as fait la même faute dans ta 1ere phrase.

    Après c'est loin d'être la seule faute de ton texte, mais c'est là elle était violente.

    je vous avez
    akinen posted the 04/24/2026 at 09:03 AM
    C’est pas comme si returnal n’avait pas laissé sa « housemark ». C’est un jeu culte, bien noté, bien accueilli avec un scenario vraiment cool en plus d’avoir une mention chtulu-tier.
    guiguif posted the 04/24/2026 at 09:08 AM
    pcverso posted the 04/24/2026 at 09:11 AM
    newtechnix posted the 04/24/2026 at 09:13 AM
    koji posted the 04/24/2026 at 09:25 AM
    bravo
    zekk posted the 04/24/2026 at 09:32 AM
    On l'a quasiment tous dit, encore un noob qui essaye de se faire passer pour un expert
    airzoom posted the 04/24/2026 at 09:33 AM
    Ça va les chevilles ? Tranquille ? Non mais le gars moi je quoi Redescend mdrrrr
    cyr posted the 04/24/2026 at 09:37 AM
    Attend .l'année est loin d'être finis.
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