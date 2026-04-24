profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
ouroboros4
15
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 718
visites since opening : 1572095
ouroboros4 > blog
[Leak] Une Edition Starter du Game Pass en approche


Une fuite révèle une nouvelle « Édition Starter » du Xbox Game Pass, incluse dans Discord Nitro.Les abonnés à Discord Nitro vont bientôt bénéficier d'une version plus limitée du Xbox Game Pass.

Microsoft a commencé hier à distiller des indices sur un mystérieux partenariat entre Discord et Xbox Game Pass, et une nouvelle fuite semble avoir révélé les détails de ce qui nous attend. Discord Previews a découvert une nouvelle « Édition Starter » pour Xbox Game Pass incluant Discord Nitro.

L'édition Starter inclurait l'accès à plus de 50 jeux du catalogue Game Pass, ainsi que 10 heures de jeu en streaming par mois sur Xbox Cloud Gaming et la possibilité de gagner des points Xbox Rewards en jouant. On ignore quels jeux feront partie de ces 50 titres, mais les images qui ont fuité laissent penser que Stardew Valley , Grounded et Fallout 4 seront inclus.

L'édition Starter ne semble pas se limiter aux jeux Xbox développés par Microsoft. Le développeur redphx, à l'origine de Better xCloud, a également découvert aujourd'hui l'Xbox Game Pass (Édition Starter) et a indiqué que de nombreux jeux tiers seront disponibles via ce nouveau niveau d'abonnement

J'avais signalé en février que Microsoft étudiait des solutions pour intégrer des services tiers à son abonnement Game Pass. Cette nouvelle Starter Edition semble permettre à d'autres services d'inclure Game Pass. Le mois dernier, Greg Peters, co-PDG de Netflix, a déclaré à The Information que Sharma et lui avaient « discuté de différentes idées » de partenariats sur des offres groupées d'abonnements. On peut donc espérer voir Netflix proposer prochainement une offre similaire pour Game Pass.
https://www.theverge.com/news/917880/xbox-game-pass-starter-edition-discord-nitro-bundle
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/24/2026 at 07:45 AM by ouroboros4
    comments (2)
    malroth posted the 04/24/2026 at 07:50 AM
    La seule offre qui aura du sens c'est :

    Choisir uniquement les jeux first party day one SANS rien à coté, pas de cloud gaming, pas de fortnite, pas de ubisoft + rien de rien. Juste le day one des jeux game pass. Aussi brute que ça.
    bgame93 posted the 04/24/2026 at 07:55 AM
    Que reste-t-il du game passe ce n’est pas ce qu’on m’avait promis
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo