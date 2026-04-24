Microsoft a commencé hier à distiller des indices sur un mystérieux partenariat entre Discord et Xbox Game Pass, et une nouvelle fuite semble avoir révélé les détails de ce qui nous attend. Discord Previews a découvert une nouvelle « Édition Starter » pour Xbox Game Pass incluant Discord Nitro.L'édition Starter ne semble pas se limiter aux jeux Xbox développés par Microsoft. Le développeur redphx, à l'origine de Better xCloud, a également découvert aujourd'hui l'Xbox Game Pass (Édition Starter) et a indiqué que de nombreux jeux tiers seront disponibles via ce nouveau niveau d'abonnementJ'avais signalé en février que Microsoft étudiait des solutions pour intégrer des services tiers à son abonnement Game Pass. Cette nouvelle Starter Edition semble permettre à d'autres services d'inclure Game Pass. Le mois dernier, Greg Peters, co-PDG de Netflix, a déclaré à The Information que Sharma et lui avaient « discuté de différentes idées » de partenariats sur des offres groupées d'abonnements. On peut donc espérer voir Netflix proposer prochainement une offre similaire pour Game Pass.