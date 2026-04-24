Une fuite révèle une nouvelle « Édition Starter » du Xbox Game Pass, incluse dans Discord Nitro.Les abonnés à Discord Nitro vont bientôt bénéficier d'une version plus limitée du Xbox Game Pass.
Microsoft a commencé hier à distiller des indices sur un mystérieux partenariat entre Discord et Xbox Game Pass, et une nouvelle fuite semble avoir révélé les détails de ce qui nous attend. Discord Previews a découvert une nouvelle « Édition Starter » pour Xbox Game Pass incluant Discord Nitro.
L'édition Starter inclurait l'accès à plus de 50 jeux du catalogue Game Pass, ainsi que 10 heures de jeu en streaming par mois sur Xbox Cloud Gaming et la possibilité de gagner des points Xbox Rewards en jouant. On ignore quels jeux feront partie de ces 50 titres, mais les images qui ont fuité laissent penser que Stardew Valley , Grounded et Fallout 4 seront inclus.
L'édition Starter ne semble pas se limiter aux jeux Xbox développés par Microsoft. Le développeur redphx, à l'origine de Better xCloud, a également découvert aujourd'hui l'Xbox Game Pass (Édition Starter) et a indiqué que de nombreux jeux tiers seront disponibles via ce nouveau niveau d'abonnement
J'avais signalé en février que Microsoft étudiait des solutions pour intégrer des services tiers à son abonnement Game Pass. Cette nouvelle Starter Edition semble permettre à d'autres services d'inclure Game Pass. Le mois dernier, Greg Peters, co-PDG de Netflix, a déclaré à The Information que Sharma et lui avaient « discuté de différentes idées » de partenariats sur des offres groupées d'abonnements. On peut donc espérer voir Netflix proposer prochainement une offre similaire pour Game Pass.
tags :
posted the 04/24/2026 at 07:45 AM by ouroboros4
Choisir uniquement les jeux first party day one SANS rien à coté, pas de cloud gaming, pas de fortnite, pas de ubisoft + rien de rien. Juste le day one des jeux game pass. Aussi brute que ça.