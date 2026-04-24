Avec Saros, nous avons voulu créer un jeu d'action exigeant et gratifiant où chaque mort compte. Préparez-vous donc à mourir, mais aussi à revenir plus fort à chaque cycle. Grâce aux Modificateurs carcosiens, vous pouvez ajuster votre expérience pour baisser la difficulté… ou l'augmenter. Trouvez l'équilibre qui vous convient le mieux. Combiné à la Matrice d'Armure, vous adorerez améliorer Arjun et ajuster ses statistiques et ses capacités.
Pour les joueurs qui souhaitent un défi moins relevé pour vaincre un boss ou traverser un biome difficile, utilisez les Modificateurs de Protection. L'Amélioration des Dégâts vous permet d'augmenter les dégâts infligés aux ennemis. L'Amélioration de la Puissance du Bouclier permet à votre Bouclier Soltari de ne pas consommer d'énergie, vous permettant ainsi d'utiliser votre Arme Puissante plus souvent. Enfin, la Restauration des Seigneurs change la donne : votre armure est intacte lorsque vous affrontez les Seigneurs carcosiens.
Pour les joueurs en quête de défi encore plus relevé, utilisez les Modificateurs d'Épreuve. La Dégradation des Armes signifie que votre arme principale s'usera à force d'être utilisée. Les Projectiles Mortels des Ennemis sont assez explicites. Enfin, mes deux modificateurs préférés sont Incapacité de croissance I, qui supprime la seconde chance, et Incapacité de croissance II, qui supprime toutes les améliorations de la Matrice d'armure pour un défi encore plus relevé.
Outre les modificateurs carcosiens, Saros propose également des fonctionnalités d'accessibilité dès sa sortie. Notre équipe s'est attachée à développer les fonctionnalités d'accessibilité de Returnal et nous vous proposons un aperçu plus détaillé de ces fonctionnalités après la sortie du jeu. Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui la prise en charge des daltoniens. Par exemple, nous garantissons à tous les joueurs la possibilité de distinguer les projectiles normaux, corrompus et Nova. Un mode de concentration pour les dialogues, la reconfiguration des commandes et bien d'autres nouveautés seront également disponibles. Plus d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités seront communiquées après la sortie du jeu.
Passons aux notes :
GameSpew : 100/100
Player 2 : 100/100
Loot Level Chill : 100/100
Omelete : 100/100
PlayStation Universe : 100/100
Region Free : 100/100
COGconnected : 96/100
CGMagazine : 95/100
But Why Tho? : 95/100
GamingTrend : 95/100
The Games Machine : 94/100
Game Informer : 93/100
MeuPlayStation : 93/100
Video Chums : 93/100
Areajugones : 90/100
Console Creatures : 90/100
Combo Infinito : 90/100
Gamereactor UK : 90/100
Gaming Boulevard : 90/100
Gamesurf : 90/100
IGN Adria : 90/100
GAMES.CH : 90/100
GIGA : 90/100
IGN Benelux : 90/100
IGN Deutschland : 90/100
Indigo GEEK : 90/100
Push Square : 90/100
SECTOR.sk : 90/100
TrueGaming : 90/100
TheSixthAxis : 90/100
GameSpot : 90/100
ZTGD : 90/100
Multiplayer.it : 90/100
IGN Portugal : 90/100
GamingBolt : 90/100
GamePro Germany : 89/100
4P.de : 85/100
MGG : 85/100
MMORPG.com : 85/100
Uagna.it : 85/100
XGN : 85/100
Meristation : 82/100
Adrenaline : 80/100
Cultura Geek : 80/100
Dexerto : 80/100
GamesRadar+ : 80/100
Screen Rant : 80/100
Retcon : 80/100
IGN France : 80/100
Restart.run : 70/100
IGN : 70/100
Voici ensuite le test de Gamekult :
Une excellente note de leur part donc. Voici pour finir sa moyenne Metacritic :
Pour rappel, le jeu sort jeudi prochain.
Source : https://www.gamekult.com/jeux/saros-3050888242/test.html/
Je sais pas c'est peut être le titre du jeu qui ne m'a pas attiré l'oeil dans les news...
A la limite vaut mieux ça comme ça tu as 0 attente. Teaser des jeux 5 ans avant sa sortie je pense qu'aujourd'hui ça n'a plus de sens...
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