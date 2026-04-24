Avec Saros, nous avons voulu créer un jeu d'action exigeant et gratifiant où chaque mort compte. Préparez-vous donc à mourir, mais aussi à revenir plus fort à chaque cycle. Grâce aux Modificateurs carcosiens, vous pouvez ajuster votre expérience pour baisser la difficulté… ou l'augmenter. Trouvez l'équilibre qui vous convient le mieux. Combiné à la Matrice d'Armure, vous adorerez améliorer Arjun et ajuster ses statistiques et ses capacités.
Pour les joueurs qui souhaitent un défi moins relevé pour vaincre un boss ou traverser un biome difficile, utilisez les Modificateurs de Protection. L'Amélioration des Dégâts vous permet d'augmenter les dégâts infligés aux ennemis. L'Amélioration de la Puissance du Bouclier permet à votre Bouclier Soltari de ne pas consommer d'énergie, vous permettant ainsi d'utiliser votre Arme Puissante plus souvent. Enfin, la Restauration des Seigneurs change la donne : votre armure est intacte lorsque vous affrontez les Seigneurs carcosiens.
Pour les joueurs en quête de défi encore plus relevé, utilisez les Modificateurs d'Épreuve. La Dégradation des Armes signifie que votre arme principale s'usera à force d'être utilisée. Les Projectiles Mortels des Ennemis sont assez explicites. Enfin, mes deux modificateurs préférés sont Incapacité de croissance I, qui supprime la seconde chance, et Incapacité de croissance II, qui supprime toutes les améliorations de la Matrice d'armure pour un défi encore plus relevé.
Outre les modificateurs carcosiens, Saros propose également des fonctionnalités d'accessibilité dès sa sortie. Notre équipe s'est attachée à développer les fonctionnalités d'accessibilité de Returnal et nous vous proposons un aperçu plus détaillé de ces fonctionnalités après la sortie du jeu. Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui la prise en charge des daltoniens. Par exemple, nous garantissons à tous les joueurs la possibilité de distinguer les projectiles normaux, corrompus et Nova. Un mode de concentration pour les dialogues, la reconfiguration des commandes et bien d'autres nouveautés seront également disponibles. Plus d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités seront communiquées après la sortie du jeu.
Source : https://www.neogaf.com/threads/saros-gameplay-modifiers-accessibility-options-and-more-detailed.1696088/
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posted the 04/24/2026 at 03:36 AM by link49