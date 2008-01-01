Atari continue d’accélérer sur le retrogaming en annonçant l’acquisition d’Implicit Conversions, un studio spécialisé dans l’émulation et l’adaptation de jeux classiques sur plateformes modernes. Une opération stratégique qui vient consolider la position de la firme sur un marché en pleine expansion.Connu pour son savoir-faire technique, Implicit Conversions s’est illustré en remettant au goût du jour plus d’une centaine de jeux issus d’anciennes générations. Sa technologie propriétaire permet notamment de porter des titres rétro sur consoles actuelles, même en l’absence de code source, un atout majeur pour la préservation du patrimoine vidéoludique.Le PDG d’Atari, Wade Rosen, souligne l’importance de cette acquisition : le moteur Syrup, utilisé par Implicit Conversions pour les jeux de l’ère 32-bit, vient compléter les outils déjà en place pour les générations 8 et 16-bit. Avec le Bakesale Engine et le Kex Engine, Atari dispose désormais d’un arsenal technologique solide pour exploiter aussi bien son propre catalogue que ceux de ses partenaires.De son côté, Robin Lavallée, cofondateur d’Implicit Conversions, insiste sur la vision commune entre les deux entités : rendre les jeux rétro accessibles au plus grand nombre tout en respectant leur héritage. Une philosophie qui s’inscrit dans la stratégie globale d’Atari, déjà reconnue pour son approche respectueuse des licences classiques.En combinant un catalogue riche en licences, des relations solides avec les ayants droit et des outils techniques de pointe, Atari entend bien poursuivre son expansion dans le domaine du rétro. L’éditeur évoque d’ailleurs de nombreuses opportunités à venir, avec l’objectif de collaborer davantage avec les détenteurs de propriétés intellectuelles historiques.A noter que Implicit Conversions travaille depuis quelques années avec Sony pour porter les "PlayStation Classics" sur PS5.