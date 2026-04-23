Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Granblue Fantasy ReLink
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name : Granblue Fantasy ReLink
platform : Playstation 5
editor : Cygames
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genre : action-RPG
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[Switch 2] Si vous voulez tester avant de l'acheter


La mise à jour de l'eShop Nintendo de cette semaine pour l'Europe est arrivée ! Au programme : de nouveaux jeux pour Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, ainsi que de nombreuses offres spéciales et réductions.

Liste des jeux Nintendo Switch 2 sortis cette semaine :

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition
Card&Casino
Dinkum Nintendo Switch 2 Edition
Fruit Mountain Party Nintendo Switch 2 Edition
Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (Bêta)
Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster Nintendo Switch 2 Edition
Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors

Pour rappel, Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sortira le 9 juillet prochain.

Source : https://www.nintendo-insider.com/nintendo-download-23-april-2026-europe/
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    kisukesan
    posted the 04/23/2026 at 05:19 PM by link49
    comments (3)
    cyr posted the 04/23/2026 at 05:23 PM
    C'est lequel monster Hunter qui a droit a une switch2 edition?
    link49 posted the 04/23/2026 at 05:25 PM
    cyr Aucun, en attendant une annonce de Monster Hunter Wilds.
    cyr posted the 04/23/2026 at 06:37 PM
    link49 ptdr. J'ai vu monster et j'ai cru voir monster Hunter.....


    Vivement que nintendo dégage tous ses jeux a 2 balles pour donner une meilleur visibilité au jeux qui le mérite.....
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