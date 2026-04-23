La mise à jour de l'eShop Nintendo de cette semaine pour l'Europe est arrivée ! Au programme : de nouveaux jeux pour Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, ainsi que de nombreuses offres spéciales et réductions.
Liste des jeux Nintendo Switch 2 sortis cette semaine :
Alien: Rogue Incursion Evolved Edition
Card&Casino
Dinkum Nintendo Switch 2 Edition
Fruit Mountain Party Nintendo Switch 2 Edition
Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (Bêta)
Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster Nintendo Switch 2 Edition
Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
Pour rappel, Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sortira le 9 juillet prochain.
Source : https://www.nintendo-insider.com/nintendo-download-23-april-2026-europe/
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posted the 04/23/2026 at 05:19 PM by link49
Vivement que nintendo dégage tous ses jeux a 2 balles pour donner une meilleur visibilité au jeux qui le mérite.....