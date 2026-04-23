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Orbitals
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name : Orbitals
platform : Switch 2
editor : Kepler Interactive
developer : Shapefarm
genre : action
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nicolasgourry
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[NS2] Orbitals / Gameplay


Date de sortie : Ete 2026 / Exclusivité NS2
https://www.youtube.com/watch?v=M0tO8Nml-do
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    ducknsexe, kisukesan, kevinmccallisterrr
    posted the 04/23/2026 at 04:25 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    ducknsexe posted the 04/23/2026 at 05:25 PM
    Le jeu semble très prometteur et pourrait marquer les esprits, dans la lignée d’It Takes Two.
    airzoom posted the 04/23/2026 at 05:39 PM
    Dommage qu'on puisse quand pas le faire en solo
    51love posted the 04/23/2026 at 05:52 PM
    Vraiment sous le charme de la DA de ce jeu, on sait si c'est une exclusivité temporaire et quand elle cessera ?

    Dans tous les cas day one sur S2, et peut être plus tard dans mon catalogue PC..
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