Famitsu Sales: Week 16, 2026 (Apr 13 - Apr 19)03./01. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 19.096 / 910.005 (-20%)04./02. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.130 / 2.900.842 (-29%)05./04. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.550 / 4.190.151 (-13%)06./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 3.538 / 8.423.202 (-8%)08./06. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - NS2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 3.067 / 104.917 (+0%)09./18. [NSW] Nintendo Switch Sports # (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) - 2.459 / 1.720.506 (+40%)10./07. [NSW] Pokemon Fire Red / Leaf Green (Download Card) (Pokemon Co.) {2026.02.27} (¥1.818 ) - 2.169 / 20.218 (-21%)Top 10NSW - 6NS2 - 3PS5 - 1