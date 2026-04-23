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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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aeris224 > blog
[Charts Famitsu] Le demi million pour Tomodachi Life
Famitsu Sales: Week 16, 2026 (Apr 13 - Apr 19)

01./00. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 565.405 / NEW
02./00. [PS5] Pragmata # (Capcom) {2026.04.17} (¥7.264) - 36.470 / NEW
03./01. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 19.096 / 910.005 (-20%)
04./02. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.130 / 2.900.842 (-29%)
05./04. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.550 / 4.190.151 (-13%)
06./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 3.538 / 8.423.202 (-8%)
07./00. [NSW] Doraemon: Dorayaki Shop Story (Kairosoft) {2026.04.16} (¥3.455) - 3.299 / NEW
08./06. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - NS2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 3.067 / 104.917 (+0%)
09./18. [NSW] Nintendo Switch Sports # (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) - 2.459 / 1.720.506 (+40%)
10./07. [NSW] Pokemon Fire Red / Leaf Green (Download Card) (Pokemon Co.) {2026.02.27} (¥1.818 ) - 2.169 / 20.218 (-21%)

Top 10

NSW - 6
NS2 - 3
PS5 - 1

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    kevinmccallisterrr, toni
    posted the 04/23/2026 at 01:12 PM by aeris224
    comments (18)
    icebergbrulant posted the 04/23/2026 at 01:15 PM
    Joli score pour Tomodachi mais Pragmata Switch 2, où es-tu ?
    kikoo31 posted the 04/23/2026 at 01:16 PM
    Mérite pour le GOTY
    aeris224 posted the 04/23/2026 at 01:21 PM
    icebergbrulant Pragmata Switch 2 sort au Japon le 24 avril.

    Il n’est pas sortie une semaine plus tot comme les autres, cette version est restée à la date initiale

    Peut etre que Capcom a preferé que la version NS2 esquive la tornade Tododachi.
    icebergbrulant posted the 04/23/2026 at 01:22 PM
    aeris224 Ah ok, bizzare comme move
    A voir si c’est payant

    On verra la semaine prochaine
    aeris224 posted the 04/23/2026 at 01:27 PM
    icebergbrulant Deja que Pragmata PS5 fait un petit score alors que ca fait 6 ans que cette version a été annoncé, yaura pas de miracle pour la version Switch 2 annoncé ya trois mois seulement
    cyr posted the 04/23/2026 at 01:28 PM
    icebergbrulant Ceci dit, seulement 37K en physique pour la version ps5..... C'est pas ouf....
    Donc si on suit cette logique, la version switch 2 devrait faire 10k (vu l'écart des park des consoles respectives....

    Non ce que je trouve hallucinant, c'est que la switch 1 gagne 10k de plus.....Ils sont aux courant que la switch 2 est rétrocompatible?
    cyr posted the 04/23/2026 at 01:30 PM
    Enfin, la switch 2 est a 5 millions au japon? Déjà en même pas 1 ans?
    narustorm posted the 04/23/2026 at 01:31 PM
    La switch 2 commence a chutée
    aeris224 posted the 04/23/2026 at 01:35 PM
    cyr Ceci dit, seulement 37K en physique pour la version ps5..... C'est pas ouf....

    Surtout apres 6 ans d'attente

    Pragmata été devoilé lors du reveal de la PS5 au printemps 2020, donc ca fait 6 ans que les joueurs PS5 attendaient ce jeu. Heureusement les ventes semble bien se porter a l'international.

    Ca revele aussi a quel point les Most Wanted Famitsu ne sont pas representatif du pontentiel commercial car Pragmata PS5 était bien classé et au final faible depart
    rugalwave posted the 04/23/2026 at 01:36 PM
    Pourtant Pragmata est resté longtemps comme un des jeux les plus attendus par les Japonais...
    cyr posted the 04/23/2026 at 01:48 PM
    aeris224 oui mais n'oublions pas qu'il s'agit des ventes en physique. Faut voir la part du demat.
    aeris224 posted the 04/23/2026 at 01:54 PM
    La Switch 1 est increvable

    Elle va devenir la console la plus vendue de tout les temps, aucun doute la dessus
    aeris224 posted the 04/23/2026 at 02:11 PM
    cyr Non ce que je trouve hallucinant, c'est que la switch 1 gagne 10k de plus.....Ils sont aux courant que la switch 2 est rétrocompatible?

    Quand on regarde dans le detail on voit que la Switch Lite est la console qui s'est le mieux vendu cette semaine, avec 16k ventes. Une cible de joueurs dont la Switch 2, de part sa grand taille et autres, ne semble pas correspondre.

    En tout cas c'est dingue de voir une console sorti ya 9 ans continuer a se vendre autant, et malgré la sortie de son successeur il y a presque 1 an, c'est quasiement du jamais vu

    Ou alors faut remonter a l'ère Gameboy et sa seconde carrière grace aux premiers jeux Pokemon
    syoshu posted the 04/23/2026 at 02:27 PM
    icebergbrulant à voir si il apparaitra dans le top, après de toute façon il faudra attendre pour voir le grand public revenir sur console Nintendo pour les tiers, ça se ferra pas juste avec les quelques premiers jeux. Faudra le temps que le bouche à oreille se fasse et que les gens comprennent que les differentes versions sont de qualités égales (et un plus grand parc pour la console)
    rocan posted the 04/23/2026 at 02:30 PM
    narustorm Je crois que c'est une baisse en trompe-l'oeil : c'est parce que ses ventes ont été cannibalisées par celles de la Switch 1 cette semaine.
    cyr posted the 04/23/2026 at 02:57 PM
    syoshu le billet d'entrée pour apparaitre dans le top 10 est a 2000 unité....

    J'ose espéré que cette versions arrivera a un peu plus de 2000.....
    jeanouillz posted the 04/23/2026 at 02:57 PM
    Je viens de l'acheter pour mon copain... dommage qu'il n'y ait pas de version Switch 2
    zekk posted the 04/23/2026 at 03:06 PM
    cyr Normal avec la switch lite, tu as un console portable à bas prix avec un catalogue énorme.
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