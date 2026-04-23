Famitsu Sales: Week 16, 2026 (Apr 13 - Apr 19)
01./00. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 565.405 / NEW
02./00. [PS5] Pragmata # (Capcom) {2026.04.17} (¥7.264) - 36.470 / NEW
03./01. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 19.096 / 910.005 (-20%)
04./02. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.130 / 2.900.842 (-29%)
05./04. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.550 / 4.190.151 (-13%)
06./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 3.538 / 8.423.202 (-8%)
07./00. [NSW] Doraemon: Dorayaki Shop Story (Kairosoft) {2026.04.16} (¥3.455) - 3.299 / NEW
08./06. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - NS2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 3.067 / 104.917 (+0%)
09./18. [NSW] Nintendo Switch Sports # (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) - 2.459 / 1.720.506 (+40%)
10./07. [NSW] Pokemon Fire Red / Leaf Green (Download Card) (Pokemon Co.) {2026.02.27} (¥1.818 ) - 2.169 / 20.218 (-21%)
Top 10
NSW - 6
NS2 - 3
PS5 - 1
Il n’est pas sortie une semaine plus tot comme les autres, cette version est restée à la date initiale
Peut etre que Capcom a preferé que la version NS2 esquive la tornade Tododachi.
A voir si c’est payant
On verra la semaine prochaine
Donc si on suit cette logique, la version switch 2 devrait faire 10k (vu l'écart des park des consoles respectives....
Non ce que je trouve hallucinant, c'est que la switch 1 gagne 10k de plus.....Ils sont aux courant que la switch 2 est rétrocompatible?
Surtout apres 6 ans d'attente
Pragmata été devoilé lors du reveal de la PS5 au printemps 2020, donc ca fait 6 ans que les joueurs PS5 attendaient ce jeu. Heureusement les ventes semble bien se porter a l'international.
Ca revele aussi a quel point les Most Wanted Famitsu ne sont pas representatif du pontentiel commercial car Pragmata PS5 était bien classé et au final faible depart
Elle va devenir la console la plus vendue de tout les temps, aucun doute la dessus
Quand on regarde dans le detail on voit que la Switch Lite est la console qui s'est le mieux vendu cette semaine, avec 16k ventes. Une cible de joueurs dont la Switch 2, de part sa grand taille et autres, ne semble pas correspondre.
En tout cas c'est dingue de voir une console sorti ya 9 ans continuer a se vendre autant, et malgré la sortie de son successeur il y a presque 1 an, c'est quasiement du jamais vu
Ou alors faut remonter a l'ère Gameboy et sa seconde carrière grace aux premiers jeux Pokemon
J'ose espéré que cette versions arrivera a un peu plus de 2000.....