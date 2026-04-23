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Duel : Far Cry 5 VS Far Cry 6
Nouveau Duel de la semaine, Far Cry 5 VS Far Cry 6 (en attendant le 7 qui devrait pas tarder à se dévoiler, peut être au Summer Game Fest) Alors vous êtes plus Montana ou Cuba ?



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    posted the 04/23/2026 at 12:17 PM by mrpopulus
    comments (6)
    cyr posted the 04/23/2026 at 12:22 PM
    Pas dur, je vote pour le 5.

    vote par défaut vu que j'ai retourner le 5, et que le 6 je l'ai commencé via le gamepass mais je me suis arrêter très tôt....
    thauvinho posted the 04/23/2026 at 12:28 PM
    5
    rogeraf posted the 04/23/2026 at 12:29 PM
    Je valide aussi le 5. Le design etait cool pour la gen de l'epoque et le mode arcade m'a bien fait délirer et rire. Ce mode multi a coté de la plaque est un petit banger en soi (combat multi a coups de pelles :love
    grospich posted the 04/23/2026 at 12:38 PM
    J'ai préféré le 6. Le 5 était excellent dans la première zone et après c'était chiantissime.
    jf17 posted the 04/23/2026 at 12:53 PM
    Je valide aussi le 5
    yukilin posted the 04/23/2026 at 02:56 PM
    Je préfère de loin Far Cry 5. Meilleure ambiance, personnages et scenario
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