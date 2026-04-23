profile
altendorf
19
Likes
Likers
altendorf
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 484
visites since opening : 1254305
altendorf > blog
Pas de jaloux : tous les studios (ou presque) utilisent l’IA


Dans une interview accordée à Mobilegamer.biz, Jack Buser, directeur global gaming chez Google Cloud, explique que la grande majorité des studios utilisent aujourd’hui des outils dopés à l’IA, même si tous ne sont pas prêts à l’assumer publiquement. En cause : un sujet encore sensible auprès des joueurs, souvent méfiants vis-à-vis de ces technologies.

D’après lui, des solutions comme Gemini ou Nano Banana Pro servent avant tout à automatiser les tâches répétitives et peu valorisantes. Résultat : les équipes peuvent se concentrer sur les aspects créatifs les plus importants. Jack Buser avance même un chiffre marquant : environ 90% des développeurs interrogés lors de la Gamescom utiliseraient déjà ce type d’outils, un écart notable avec d’autres études plus prudentes, qu’il attribue à une réticence à communiquer ouvertement.

L’exécutif estime par ailleurs que la perception des joueurs pourrait évoluer avec le temps. Selon lui, réaliser que certains de leurs jeux préférés ont déjà été conçus en partie grâce à l’IA pourrait rendre cette pratique plus acceptable, notamment si elle permet d’accélérer les cycles de production et de multiplier les projets plus audacieux.

Dans ce contexte, Capcom est cité comme exemple concret. Le studio utiliserait les outils de Google pour générer rapidement des idées d’éléments secondaires, comme des décors ou objets mineurs, avant qu’un tri soit effectué pour ne conserver que les propositions les plus pertinentes. L’objectif : libérer du temps pour se concentrer sur les éléments clés comme les personnages, les ennemis ou les scènes principales.

Une approche qui correspond en partie à la position officielle de Capcom. L’éditeur n’a jamais nié l’usage de l’IA dans son pipeline, mais précise qu’il n’intègre pas directement d’assets générés par IA dans ses jeux. Il a récemment indiqué vouloir s’appuyer sur ces technologies pour améliorer la productivité, notamment dans les domaines graphiques, sonores et de programmation.

Ce constat est également partagé par certains observateurs de l’industrie. Le journaliste Jason Schreier a ainsi récemment déclaré que « pratiquement tous les grands studios utilisent actuellement des outils d’IA générative », en citant notamment l’usage répandu de solutions comme Claude.
Video Games Chronicle - https://www.videogameschronicle.com/news/their-favourite-games-were-already-built-with-ai-google-exec-says-almost-every-studio-uses-ai-but-not-all-disclose-it/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/23/2026 at 12:12 PM by altendorf
    comments (16)
    newtechnix posted the 04/23/2026 at 12:30 PM
    Oui mais le mec fait pas de distingo entre ce pensent les joueurs à propos de l'IA, il généralise.

    La plupart n'en ont rien à foutre que le code du jeu soit fait avec l'IA.
    Et puis on rigolera quand y'aura plus besoin des équipes de dev...et que le programme du jeu sera 100% IA et personne ne va pleurer car on ne connait pas les noms de ces gens car leur boulot est d'une certaines manière "invisible"


    Personne ne retient les noms de mecs qui sont à la programmation, on retiens les noms des artistes comme pour la musique, de celui qui aura fait les artworks qui constitueront la base visuelle de travail...

    Chrono Trigger:
    Le jeu est développé par une équipe composée de Yūji Horii, créateur de la série Dragon Quest, Hironobu Sakaguchi, celui de Final Fantasy, et Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball. Yasunori Mitsuda compose la bande-son et est remplacé sur la fin du processus par Nobuo Uematsu, le compositeur de Final Fantasy, qui l'achève.

    et on dit juste développé par Square Enix et Tose car il n'y a pas d'artiste de la programmation à proprement parler.

    Les joueurs ne veulent pas que la partie créativité pure soit totalement made in IA c'est tout.
    rogeraf posted the 04/23/2026 at 12:53 PM
    Ca va finir en drame tout ca, le drame du chomage de masse ! Hécatombe dans 3 - 2 - 1
    churos45 posted the 04/23/2026 at 01:04 PM
    C'est l'IA générative qui est critiquée. Il n'y a qu'à voir les jeux générés par IA ou même le DLSS5 : tout se ressemble. Cette standardisation créative, c'est ce que les gens veulent éviter de voir dans les jeux.
    shambala93 posted the 04/23/2026 at 01:04 PM
    Vu les équipes et les coûts salariaux, ça paraît évident. Imaginez payer pendant 5/6/7 ans 400/500 personnes à 5000$ par mois …
    nigel posted the 04/23/2026 at 01:07 PM
    directeur global gaming chez Google Cloud

    Tu m'étonnes qu'il va dire ça, c'est son cœur de business.

    La réalité est loin d'être aussi binaire, beaucoup de studio autour de moi s'intéressent aux outils, mais la réalité c'est que pas mal d'outils sont loin d'être aussi puissant que les gourous de l'IA le laissent entendre.
    C'est pratique dans certains cas, mais encore pas au point sur pas mal de choses.
    cyr posted the 04/23/2026 at 01:23 PM
    shambala93 Ben c'est peut être l'orientation des studios qui est le problème? Tu sait, toujours plus beau etc....DONC augmentation de la masse salariale et donc du coup d'un projet....

    En tous cas, si IA est utilisé massivement, un jeux neuf devrait couté 10 balle a la sortie.....

    J'espère une transparence des studios concerné; je boycotterai
    shambala93 posted the 04/23/2026 at 01:35 PM
    cyr
    Tu sembles être le Schumpeter du XXIe siècle
    romgamer6859 posted the 04/23/2026 at 02:12 PM
    shambala93
    additionnez autant de diligences que vous voulez, vous n'obtiendrez jamais une locomotive.
    marchand2sable posted the 04/23/2026 at 02:18 PM
    Je pense que les illustrateurs seront les premiers à payer, à moins qu’ils ne le soient déjà même…
    keiku posted the 04/23/2026 at 02:19 PM
    oui , on peu nuance, si tu utilise le dlss dans ton jeu, tu utilises de l'IA... mais ca ne veut pas dire que tout les dev utilise de l'IA dans la partie Artistique et DA
    syoshu posted the 04/23/2026 at 02:20 PM
    L'important est de savoir comment elle est utilisée et pas de savoir si elle a été utilisée. Car bon, une très grande majorité de studios utilisent des outils qui génèrent du contenu depuis longtemps, ou même il est possible de dev un jeu sans ecrire une ligne de code avec le "code visuel" ajd,. Un bon exemple est Speedtree qu'on voit assez souvent en logo au lancement d'un jeu. C'est un programme qui génère des modèles 3D d'arbres qui n'est pas considéré comme de l'IA pourtant ça fait tout comme de l'IA... Faudrait bannir l'un et pas l'autre ?


    Et puis certains ont l'air de penser qu'il suffit de dire à l'IA "Fait moi un jeu" et c'est fait. Mais ce serra de la merde, y a quand même tout un travail en amont et en aval. On va voir de plus en plus d'artiste en IA qui vont emerger dans le secteur
    keiku posted the 04/23/2026 at 02:24 PM
    romgamer6859 on met bien 300 chevaux dans une voiture, tu vas pas me dire qu'on peu pas rajouter une ou 2 diligences
    cyr posted the 04/23/2026 at 02:36 PM
    shambala93 connais pas, et je vais pas regarder sur le net qui c'est.
    jeanouillz posted the 04/23/2026 at 02:54 PM
    Tant que c'est vu comme un outil et pour aider que sur le code, j'ai pas de soucis avec ça.
    akinen posted the 04/23/2026 at 02:57 PM
    Captain obvious.

    J’utilise chatgpt parfois pour analyser une erreur sur le journal d’évènement.

    Donc forcement, mes rapports, mon intervention, le resultat de mon travail, c’est généré par IA

    C’est un outil, le résultats se voir quand c’est fait par des humains et il transpire l’IA quand c’est pas le cas.
    yukilin posted the 04/23/2026 at 03:00 PM
    L'IA dans le JV, ça aide bien sur l'aspect technique. Ça donne souvent des graphismes plus réalistes, plus détaillés, mais aussi moins artistique, moins inspirés.
    En gros l'IA oui mais avec l'humain toujours.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo