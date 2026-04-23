Dans une interview accordée à Mobilegamer.biz, Jack Buser, directeur global gaming chez Google Cloud, explique que la grande majorité des studios utilisent aujourd’hui des outils dopés à l’IA, même si tous ne sont pas prêts à l’assumer publiquement. En cause : un sujet encore sensible auprès des joueurs, souvent méfiants vis-à-vis de ces technologies.D’après lui, des solutions comme Gemini ou Nano Banana Pro servent avant tout à automatiser les tâches répétitives et peu valorisantes. Résultat : les équipes peuvent se concentrer sur les aspects créatifs les plus importants. Jack Buser avance même un chiffre marquant : environ 90% des développeurs interrogés lors de la Gamescom utiliseraient déjà ce type d’outils, un écart notable avec d’autres études plus prudentes, qu’il attribue à une réticence à communiquer ouvertement.L’exécutif estime par ailleurs que la perception des joueurs pourrait évoluer avec le temps. Selon lui, réaliser que certains de leurs jeux préférés ont déjà été conçus en partie grâce à l’IA pourrait rendre cette pratique plus acceptable, notamment si elle permet d’accélérer les cycles de production et de multiplier les projets plus audacieux.Dans ce contexte, Capcom est cité comme exemple concret. Le studio utiliserait les outils de Google pour générer rapidement des idées d’éléments secondaires, comme des décors ou objets mineurs, avant qu’un tri soit effectué pour ne conserver que les propositions les plus pertinentes. L’objectif : libérer du temps pour se concentrer sur les éléments clés comme les personnages, les ennemis ou les scènes principales.Une approche qui correspond en partie à la position officielle de Capcom. L’éditeur n’a jamais nié l’usage de l’IA dans son pipeline, mais précise qu’il n’intègre pas directement d’assets générés par IA dans ses jeux. Il a récemment indiqué vouloir s’appuyer sur ces technologies pour améliorer la productivité, notamment dans les domaines graphiques, sonores et de programmation.Ce constat est également partagé par certains observateurs de l’industrie. Le journaliste Jason Schreier a ainsi récemment déclaré que « pratiquement tous les grands studios utilisent actuellement des outils d’IA générative », en citant notamment l’usage répandu de solutions comme Claude.