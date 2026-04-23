Après 2 ans de retard, j'ai finalement reçu hier mon édition collector Kickstarter de Broken Sword - Reforged, suite à mon financement participatif.
Au départ, j'avais pris l'édition avec la boite PC à l'ancienne.
Eh, bien je suppose que Revolution a voulu faire un geste pour s'excuser du retard, car ils m'ont envoyé du coup une édition supérieure, qui est ENORME
(littéralement)
La boite est ENORME (je ne sais pas où la mettre -_-)
Un jeu Ps5, pour comparer.
Une fois le fourreau enlevé, on a droit à l'ancienne jaquette de 1996.
A l'intérieur, un parchemin scellé avec un véritable sceau en cire, une clé Usb en forme d'épée de Baphomet, une figurine et le jeu.
Les fans du jeu reconnaitront le sceau !
Le petit Georges
[pos=centre][img=600]https://www.gameforever.fr/forum/download/file.php?id=1399
Et le meilleur pour la fin : le parchemin du jeu (sur du VRAI papier parchemin)
J'en profite pour signaler que le remake de l'épisode 02 est actuellement à son tour en Kickstarter et a déjà récolter plus de 500 000 € pour les 50 000 initialement demandé !
Ca se passe ici :
https://www.kickstarter.com/projects/revolution-software/broken-sword-smoking-mirror-reforged
Bref, MERCI REVOLTION SOFTWARE
!
Les fans du jeu ne reconnaitront pas la tête de la figurine
Obi69 Cool pour toi ! Très jolie collector pour les Fans !
https://store.epicgames.com/fr/p/broken-sword-reforged-android-6a7c91