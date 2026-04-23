Après 2 ans de retard, j'ai finalement reçu hier mon édition collector Kickstarter de Broken Sword - Reforged, suite à mon financement participatif.Au départ, j'avais pris l'édition avec la boite PC à l'ancienne.Eh, bien je suppose que Revolution a voulu faire un geste pour s'excuser du retard, car ils m'ont envoyé du coup une édition supérieure, qui est(littéralement)[pos=centre][img=600]https://www.gameforever.fr/forum/download/file.php?id=1399J'en profite pour signaler que le remake de l'épisode 02 est actuellement à son tour en Kickstarter et a déjà récolter plus de 500 000 € pour les 50 000 initialement demandé !Bref,