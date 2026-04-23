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Broken Sword : Shadow of the Templars Reforged
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name : Broken Sword : Shadow of the Templars Reforged
platform : PC
editor : N.C
developer : Revolution Software
genre : Aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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obi69
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Le beau geste de Revolution Software
Après 2 ans de retard, j'ai finalement reçu hier mon édition collector Kickstarter de Broken Sword - Reforged, suite à mon financement participatif.

Au départ, j'avais pris l'édition avec la boite PC à l'ancienne.



Eh, bien je suppose que Revolution a voulu faire un geste pour s'excuser du retard, car ils m'ont envoyé du coup une édition supérieure, qui est ENORME (littéralement)




La boite est ENORME (je ne sais pas où la mettre -_-)


Un jeu Ps5, pour comparer.


Une fois le fourreau enlevé, on a droit à l'ancienne jaquette de 1996.


A l'intérieur, un parchemin scellé avec un véritable sceau en cire, une clé Usb en forme d'épée de Baphomet, une figurine et le jeu.


Les fans du jeu reconnaitront le sceau !


Le petit Georges


[pos=centre][img=600]https://www.gameforever.fr/forum/download/file.php?id=1399
Et le meilleur pour la fin : le parchemin du jeu (sur du VRAI papier parchemin)

J'en profite pour signaler que le remake de l'épisode 02 est actuellement à son tour en Kickstarter et a déjà récolter plus de 500 000 € pour les 50 000 initialement demandé !

Ca se passe ici :
https://www.kickstarter.com/projects/revolution-software/broken-sword-smoking-mirror-reforged

Bref, MERCI REVOLTION SOFTWARE !
Gameforever - https://www.gameforever.fr/forum/viewtopic.php?p=55540#p55540
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    gasmok2
    posted the 04/23/2026 at 12:06 PM by obi69
    comments (6)
    shinz0 posted the 04/23/2026 at 01:03 PM
    "Les fans du jeu reconnaitront le sceau !"

    Les fans du jeu ne reconnaitront pas la tête de la figurine
    liberty posted the 04/23/2026 at 01:25 PM
    shinz0 mais les fans de Kinder Surprise oui !
    Obi69 Cool pour toi ! Très jolie collector pour les Fans !
    liberty posted the 04/23/2026 at 01:27 PM
    shinz0 Obi69 Up gratuit sur vos smartphones cette semaine via Epic Game store :

    https://store.epicgames.com/fr/p/broken-sword-reforged-android-6a7c91
    shinz0 posted the 04/23/2026 at 01:31 PM
    liberty merci pour l'info
    rogeraf posted the 04/23/2026 at 02:29 PM
    Beau geste et bel objet,ca fait plaisir de revoir Broken Sword
    obi69 posted the 04/23/2026 at 03:04 PM
    liberty Merci pour l'info !
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