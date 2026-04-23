Mon dieu, la violence ! J’ai mis des heures à réussir ça avec toutes les étoiles.Je trouve qu’il y a une grosse vibedans ce challenge numéro 30.Bon, c’est de la “fausse difficulté”, car le temps est limité et on doit s’adapter avec les armes et les bonus sur le terrain. Mais je vous partage une petite vidéo solution si vous êtes perfectionnistes comme moi.Pour les chasseurs de trophées et de succès, vous n’avez absolument pas besoin d’aller aussi vite que dans la vidéo ni de faire un No Damage. Il suffit simplement de survivre. Bon visionnage et surtout, bon courage...