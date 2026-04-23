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Pragmata
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name : Pragmata
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X
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marchand2sable
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Pragmata : Quelqu'un a réussi le défi 30 Lève-toi ou meurs?


Mon dieu, la violence ! J’ai mis des heures à réussir ça avec toutes les étoiles.

Je trouve qu’il y a une grosse vibe Vanquish dans ce challenge numéro 30.

Bon, c’est de la “fausse difficulté”, car le temps est limité et on doit s’adapter avec les armes et les bonus sur le terrain. Mais je vous partage une petite vidéo solution si vous êtes perfectionnistes comme moi.

Pour les chasseurs de trophées et de succès, vous n’avez absolument pas besoin d’aller aussi vite que dans la vidéo ni de faire un No Damage. Il suffit simplement de survivre. Bon visionnage et surtout, bon courage...


Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=N0PpRMYbaH8


https://www.youtube.com/watch?v=N0PpRMYbaH8
    tags : capcom pragmata pragmata solution stand or die pragmata training simulation 30 solution pragmata lève-toi ou meurs pragmata solution lève-toi ou meurs pragmata trophy guide challenge 30 pragmation lève-toi ou meurs easy guide
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    posted the 04/23/2026 at 10:50 AM by marchand2sable
    comments (4)
    marchand2sable posted the 04/23/2026 at 11:06 AM
    Au passage fini hier, c'est un super jeu, rien à dire.

    Hâte de tester le mode difficile.
    cyr posted the 04/23/2026 at 11:17 AM
    marchand2sable perso ça me dépasse de perdre autant de temps pour faire juste 1 defi/trophée mais gg a toi qui a réussi.
    guiguif posted the 04/23/2026 at 11:24 AM
    Hâte de tester le mode difficile.

    Je ne l'ai pas encore fini (je suis au dernier biome), mais le mode difficile est malheureusement a peine plus dur que le mode normal en dehors de certains boss comme le Scorpion qui m'a bien déglingué 7/8 fois avant que je le batte.
    Pour moi ça aurait du être la difficulté de base hors boss.
    marchand2sable posted the 04/23/2026 at 11:34 AM
    cyr

    Merci mais le truc c’est qu’il y a aucune difficulté dans ce jeu. Du coup ce passage bien hard m’a motivé à le faire, parce que j’en avais marre de rouler sur le jeu.

    guiguif

    Comme Requiem et son mode démentiel en gros… c’est la cata chez Capcom l’équilibrage de leurs jeux cette année.
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