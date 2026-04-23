Mon dieu, la violence ! J’ai mis des heures à réussir ça avec toutes les étoiles.
Je trouve qu’il y a une grosse vibe Vanquish dans ce challenge numéro 30.
Bon, c’est de la “fausse difficulté”, car le temps est limité et on doit s’adapter avec les armes et les bonus sur le terrain. Mais je vous partage une petite vidéo solution si vous êtes perfectionnistes comme moi.
Pour les chasseurs de trophées et de succès, vous n’avez absolument pas besoin d’aller aussi vite que dans la vidéo ni de faire un No Damage. Il suffit simplement de survivre. Bon visionnage et surtout, bon courage...
Hâte de tester le mode difficile.
Je ne l'ai pas encore fini (je suis au dernier biome), mais le mode difficile est malheureusement a peine plus dur que le mode normal en dehors de certains boss comme le Scorpion qui m'a bien déglingué 7/8 fois avant que je le batte.
Pour moi ça aurait du être la difficulté de base hors boss.
Merci mais le truc c’est qu’il y a aucune difficulté dans ce jeu. Du coup ce passage bien hard m’a motivé à le faire, parce que j’en avais marre de rouler sur le jeu.
guiguif
Comme Requiem et son mode démentiel en gros… c’est la cata chez Capcom l’équilibrage de leurs jeux cette année.