Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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name : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
platform : Xbox Series X
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC
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[Assassin’s Creed Black Flag Resynced] Prévoyez 200 euros


Il y aurait 2 éditions :

Édition de lancement : 59,99 $ / 59,99 € / 49,99 £
Édition collector : 199,99 $ / 199,99 € / 174,99 £

On a le visuel du Collector :



Sortie le 9 juillet 2026.

Source : https://www.amazon.fr/dp/B0GXKVXS1P
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    rogeraf
    posted the 04/23/2026 at 09:19 AM by link49
    comments (13)
    rogeraf posted the 04/23/2026 at 09:24 AM
    Cette belle édition est un guillemot trop chère
    shinz0 posted the 04/23/2026 at 09:25 AM
    Vu l’augmentation des éditions collectors ces dernières années c'est dans la fourchette des prix et avec le jeu en physique
    link49 posted the 04/23/2026 at 09:26 AM
    rogeraf Pas faux.

    Je vais prendre l'édition da base, même si j'aurais pensé qu'elle aurait été un peu moins cher, pour un remake.
    tokito posted the 04/23/2026 at 09:28 AM
    Non.
    riddler posted the 04/23/2026 at 09:48 AM
    Ca fait cher l'attrape poussière
    xynot posted the 04/23/2026 at 09:51 AM
    60€ la standard c'est correct par contre, d'autres l'auraient mis à 80 même pour un remake
    cyr posted the 04/23/2026 at 09:59 AM
    Le collector limitée a combien?
    idd posted the 04/23/2026 at 10:00 AM
    même pas de version intermédiaire :/
    keiku posted the 04/23/2026 at 10:20 AM
    xynot 60€ la standard c'est correct par contre, d'autres l'auraient mis à 80 même pour un remake

    c'est beaucoup trop cher, mais je suppose que les gens n'ont plus la notion de valeur aujourd'hui...
    shinz0 posted the 04/23/2026 at 10:38 AM
    keiku 60€ prix conseillé c'est correct
    akinen posted the 04/23/2026 at 10:41 AM
    Edition jouet pour adulte. Normal que les studios continuent de faire n’importe quoi.

    À quel moment on peut être fier de payer plus de 3 fois le tarif d’un CD, d’un smartphone, d’un logiciel, d’un film ?

    « Si les joueurs sont fiers de faire ça, t’inquiète qu’ilms mangeront nos micro transactions »
    zanpa posted the 04/23/2026 at 10:47 AM
    le peux de pièces sous les pieds du perso c'est ce qui reste sur les comptes d'Ubisoft ?
    djfab posted the 04/23/2026 at 11:29 AM
    Shinz0 : oui, 60 € c'est très correct, notre cher keiku dit n'importe quoi, comme presque toujours !...
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