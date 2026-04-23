Il y aurait 2 éditions :
Édition de lancement : 59,99 $ / 59,99 € / 49,99 £
Édition collector : 199,99 $ / 199,99 € / 174,99 £
On a le visuel du Collector :
Sortie le 9 juillet 2026.
Source : https://www.amazon.fr/dp/B0GXKVXS1P
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posted the 04/23/2026 at 09:19 AM by link49
Je vais prendre l'édition da base, même si j'aurais pensé qu'elle aurait été un peu moins cher, pour un remake.
c'est beaucoup trop cher, mais je suppose que les gens n'ont plus la notion de valeur aujourd'hui...
À quel moment on peut être fier de payer plus de 3 fois le tarif d’un CD, d’un smartphone, d’un logiciel, d’un film ?
« Si les joueurs sont fiers de faire ça, t’inquiète qu’ilms mangeront nos micro transactions »