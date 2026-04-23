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Forza Horizon 5 a dépassé les 5 millions d'exemplaires sur PS5
Selon Virtuos, co-dev du jeu sur PS5
https://www.virtuosgames.com/success-stories/forza-horizon-5/
tags :
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link49
posted the 04/23/2026 at 08:17 AM by
jenicris
comments (
5
)
mrvince
posted
the 04/23/2026 at 08:18 AM
Propre. Les joueurs exclu sony avait faim de bon jeu de voiture.
negan
posted
the 04/23/2026 at 08:28 AM
Quel connerie de pas avoir sortie le 6 partout en même temps, bon ça a pas empêché le 5 de cartonné sur PS5 mais bon
rogeraf
posted
the 04/23/2026 at 08:43 AM
C'est bien, ca fait des adversaires faciles a battre pour les joueurs PC/XBOX (chambre in
)
liquidsnake66
posted
the 04/23/2026 at 10:15 AM
Ha ouais quand-même
romcro
posted
the 04/23/2026 at 11:13 AM
C'est pas une connerie,
Ça va peut être donner l'envie a certain qui ne savent pas qu'il va sortir sur ps5 d'ici quelques temps d'acheter une Xbox juste pour le 6.
De toute manière il va se vendre autant voir plus sur ps5 lorsqu il sera dispo
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Ça va peut être donner l'envie a certain qui ne savent pas qu'il va sortir sur ps5 d'ici quelques temps d'acheter une Xbox juste pour le 6.
De toute manière il va se vendre autant voir plus sur ps5 lorsqu il sera dispo