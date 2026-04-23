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Forza Horizon 5 a dépassé les 5 millions d'exemplaires sur PS5
Selon Virtuos, co-dev du jeu sur PS5

https://www.virtuosgames.com/success-stories/forza-horizon-5/
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    posted the 04/23/2026 at 08:17 AM by jenicris
    comments (5)
    mrvince posted the 04/23/2026 at 08:18 AM
    Propre. Les joueurs exclu sony avait faim de bon jeu de voiture.
    negan posted the 04/23/2026 at 08:28 AM
    Quel connerie de pas avoir sortie le 6 partout en même temps, bon ça a pas empêché le 5 de cartonné sur PS5 mais bon
    rogeraf posted the 04/23/2026 at 08:43 AM
    C'est bien, ca fait des adversaires faciles a battre pour les joueurs PC/XBOX (chambre in )
    liquidsnake66 posted the 04/23/2026 at 10:15 AM
    Ha ouais quand-même
    romcro posted the 04/23/2026 at 11:13 AM
    C'est pas une connerie,
    Ça va peut être donner l'envie a certain qui ne savent pas qu'il va sortir sur ps5 d'ici quelques temps d'acheter une Xbox juste pour le 6.
    De toute manière il va se vendre autant voir plus sur ps5 lorsqu il sera dispo
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