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name :
Elden Ring
platform :
PC
editor :
Bandai Namco Games
developer :
FromSoftware
genre :
action-RPG
multiplayer :
Coop & PVP
other versions :
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ouroboros4
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[Leak] Quelques courtes vidéos du tournage du film Elden Ring
Quelques courts passages du tournage du film Elden Ring ont fuité sur le net
La sortie mondiale est prévu le 8 mars 2028, avec un budget dépassant les 100 millions de dollars
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posted the 04/23/2026 at 05:34 AM by
ouroboros4
comments (
3
)
taiko
posted
the 04/23/2026 at 05:52 AM
Je ne saurais même pas dire de quoi parlait le jeu. Pourtant je l'ai fini.
batipou
posted
the 04/23/2026 at 06:23 AM
Il faut voir quel angle va être utilisé pour ce film ! Le lore est tellement foisonnant qu’il est impossible de tout raconter en un seul film même de 3h ! Il faut se concentrer sur certains personnages
51love
posted
the 04/23/2026 at 06:27 AM
Hâte de voir le futur Elden Ring 2, je me demande où en est le développement... Et malgré tout curieux de voir ce que la film va donner
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