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Elden Ring
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name : Elden Ring
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
genre : action-RPG
multiplayer : Coop & PVP
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
[Leak] Quelques courtes vidéos du tournage du film Elden Ring
Quelques courts passages du tournage du film Elden Ring ont fuité sur le net
La sortie mondiale est prévu le 8 mars 2028, avec un budget dépassant les 100 millions de dollars







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    posted the 04/23/2026 at 05:34 AM by ouroboros4
    comments (3)
    taiko posted the 04/23/2026 at 05:52 AM
    Je ne saurais même pas dire de quoi parlait le jeu. Pourtant je l'ai fini.
    batipou posted the 04/23/2026 at 06:23 AM
    Il faut voir quel angle va être utilisé pour ce film ! Le lore est tellement foisonnant qu’il est impossible de tout raconter en un seul film même de 3h ! Il faut se concentrer sur certains personnages
    51love posted the 04/23/2026 at 06:27 AM
    Hâte de voir le futur Elden Ring 2, je me demande où en est le développement... Et malgré tout curieux de voir ce que la film va donner
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