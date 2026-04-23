Crimson Desert Notes de mise à jour Version 1.04.00 : Ce patch ajoute des paramètres de difficulté de jeu, de nouveaux objets de stockage, de nouveaux animaux de compagnie, des options de préréglages pour clavier/souris et manette, de nouveaux onglets de catégorie pour l'inventaire, de nouvelles compétences, des améliorations de la qualité des paysages éloignés, et d'autres choses encore.
Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1st54kq/updates_patch_notes_version_10400_crimson_desert/
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posted the 04/23/2026 at 04:10 AM by link49