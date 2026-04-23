Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : Xbox Series X
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : PC - Playstation 5
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[Crimson Desert] Pearl Abyss continue de le peaufiner


Crimson Desert Notes de mise à jour Version 1.04.00 : Ce patch ajoute des paramètres de difficulté de jeu, de nouveaux objets de stockage, de nouveaux animaux de compagnie, des options de préréglages pour clavier/souris et manette, de nouveaux onglets de catégorie pour l'inventaire, de nouvelles compétences, des améliorations de la qualité des paysages éloignés, et d'autres choses encore.

Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1st54kq/updates_patch_notes_version_10400_crimson_desert/
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    burningcrimson
    posted the 04/23/2026 at 04:10 AM by link49
    comments (4)
    kujotaro posted the 04/23/2026 at 05:46 AM
    Gg Pearl Abyss, Excellent jeu et suivi exemplaire. On en veut plus des studios comme vous.
    link49 posted the 04/23/2026 at 05:59 AM
    A noter également que c'est le patch le plus lourd sorti à ce jour.
    darkwii posted the 04/23/2026 at 06:59 AM
    J ai le jeu mais pas encore commencé j ai bien fait
    link49 posted the 04/23/2026 at 07:17 AM
    darkwii Perso, je vais attendre encore quelques maj avant d'y retourner.
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