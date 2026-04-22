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mercure7 > blog
Si vous ne savez pas à quoi jouer . . .
3 options au choix :






1) Il y a le spinoff de Vampire Survivors, Vampire Crawlers dispo depuis hier :





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2) Une grosse mise à jour sur Chaos Zero Nightmare arrive bientôt (ça ressemble "un peu" à Slay the Spire, pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui aiment ce genre de jeux) :











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3) Un gros DLC vient de sortir sur Super Robot Taisen Y, avec comme ajouts :

- Ideon
- Gundam CCA : Beltorchika’s Children
- Idolmaster Xenoglossia
- Star Driver (Movie)
- Cross Ange
- Eureka Seven HI-EVOLUTION

- plus de 30 nouvelles missions
- un nouveau mode de difficulté ("Master")





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Sinon tant pis, il reste toujours Pokopia !

Bonne semaine !


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    burningcrimson
    posted the 04/22/2026 at 06:52 PM by mercure7
    comments (10)
    ravyxxs posted the 04/22/2026 at 06:57 PM
    Y a un jeu type Resident Evil si ça interesse ceux et celles qui adorent le genre, Ground Zero. C'est un indé donc allez y doucement avec le titre.
    mercure7 posted the 04/22/2026 at 07:09 PM
    ravyxxs Ca a l'air cheapouille, t'as testé ? Ca vaut quoi ?
    cyr posted the 04/22/2026 at 07:11 PM
    Je suis a la recherche d'un jeux qui me prendra du temps.....

    J'ai repris banansa, je suis strat 1000 et quelque. Mais je joue niveau par niveau entre disney dreamlight valley, mario kart world, fallout 4, re9 a très petite dose tellement ça me soûle

    Pokopia me semble une évidence pour mon prochain jeux, mais j'attends le nintendo direct pour savoir si je le prends ou pas prochainement.
    sandman posted the 04/22/2026 at 07:11 PM
    CZN le gameplay est béton, j'y joue depuis le début, mais ca demande trop de temps de jeu et le coté fanservice est de pire en pire.
    ravyxxs posted the 04/22/2026 at 07:12 PM
    mercure7 Nah trop de jeu, mais j'ai entendu que c'est pas mal pour ce que c'est et adamjensen est dessus.
    mercure7 posted the 04/22/2026 at 07:40 PM
    ravyxxs Ok je mets ça de côté dans les jeux à tester, merci pour l'info, je connaissais pas du tout

    sandman Ouais, c'est pas vraiment un "side-game" comme bcp de jeux du genre (gachas, etc), les runs en Chaos prennent du temps, mais clairement, super bon jeu.

    Le mode Sortie a l'air excellent, j'étais déjà fan des runs sans possibilité de sauvegarder le deck (avec les Dieux qui te mettent un énorme bonus/malus), et là, ça a l'air encore mieux.

    Pour le fanservice, j'ai l'impression au contraire que ça se calme : Heidemarie est plus classe que sexy (on est loin de Diana, qui est le pire perso niveau design, je trouve), le style est plus sobre.
    shining posted the 04/22/2026 at 07:53 PM
    sandman oh bordel je viens de capter tes le même sandman que chez arcopale XD, comment va l’ami?
    sandman posted the 04/22/2026 at 08:00 PM
    mercure7 la culotte de tiphera, les boobs de narja, de yuki, de sereniel qui se balance de partout, le SM de shizuru, le fond d'écran fille attaché en mode cadeau de noel, non désolé mais y'a toujours un truc fanservice pour faire parler du jeu.
    Et ca sort que des filles depuis le début, les mecs sont là depuis le début du jeu et y'en a 6, dont 1 loup et 1 robot...
    Après ca reste léger on va dire comparer à la concurrence, mais perso je ca fait deja plusieurs semaines que je fais que les quetes quotidiennes de temps en temps, même plus envie de jouer et le coté fanservice me soule dans un jeu censé être dark et post apo...

    shining ahah ouai c'est moi et toi la forme?
    mercure7 posted the 04/22/2026 at 08:13 PM
    sandman Oui je te dis "ça s'améliore", là tu me parles d'avant. Je te rejoins sur le côté fanservice trop appuyé, mais je trouve que là, ça semble aller un peu mieux avec Heidemarie, assez sobre de ce côté là.

    Pour le côté "y a que des filles" : c'est un gacha, c'est comme ça dans la majorité des jeux de ce genre (WuWa n'a sorti qu'un mec depuis le début de Rinascita, etc).

    Ils ont dit avoir entendu les critiques sur le côté horreur pas assez prononcé, et ils refont tout le story mode pour Juillet sauf erreur.

    Après on va être honnête : quand on joue, 95% du temps, on regarde les cartes lol, les lobby screen, etc, tu peux esquiver sans souci (c'est optionnel)
    burningcrimson posted the 04/22/2026 at 08:23 PM
    Je vais me prrndre le DLC de SRW Y, au passage je l ai toujours pas fini
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