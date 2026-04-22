3 options
au choix :
1) Il y a le spinoff de Vampire Survivors
, Vampire Crawlers
dispo depuis hier :
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2) Une grosse mise à jour sur Chaos Zero Nightmare
arrive bientôt (ça ressemble "un peu" à Slay the Spire, pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui aiment ce genre de jeux) :
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3) Un gros DLC vient de sortir sur Super Robot Taisen Y
, avec comme ajouts :
- Ideon
- Gundam CCA : Beltorchika’s Children
- Idolmaster Xenoglossia
- Star Driver (Movie)
- Cross Ange
- Eureka Seven HI-EVOLUTION
- plus de 30 nouvelles missions
- un nouveau mode de difficulté ("Master")
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Sinon tant pis, il reste toujours Pokopia !
Bonne semaine !
J'ai repris banansa, je suis strat 1000 et quelque. Mais je joue niveau par niveau entre disney dreamlight valley, mario kart world, fallout 4, re9 a très petite dose tellement ça me soûle
Pokopia me semble une évidence pour mon prochain jeux, mais j'attends le nintendo direct pour savoir si je le prends ou pas prochainement.
sandman Ouais, c'est pas vraiment un "side-game" comme bcp de jeux du genre (gachas, etc), les runs en Chaos prennent du temps, mais clairement, super bon jeu.
Le mode Sortie a l'air excellent, j'étais déjà fan des runs sans possibilité de sauvegarder le deck (avec les Dieux qui te mettent un énorme bonus/malus), et là, ça a l'air encore mieux.
Pour le fanservice, j'ai l'impression au contraire que ça se calme : Heidemarie est plus classe que sexy (on est loin de Diana, qui est le pire perso niveau design, je trouve), le style est plus sobre.
Et ca sort que des filles depuis le début, les mecs sont là depuis le début du jeu et y'en a 6, dont 1 loup et 1 robot...
Après ca reste léger on va dire comparer à la concurrence, mais perso je ca fait deja plusieurs semaines que je fais que les quetes quotidiennes de temps en temps, même plus envie de jouer et le coté fanservice me soule dans un jeu censé être dark et post apo...
shining ahah ouai c'est moi et toi la forme?
Pour le côté "y a que des filles" : c'est un gacha, c'est comme ça dans la majorité des jeux de ce genre (WuWa n'a sorti qu'un mec depuis le début de Rinascita, etc).
Ils ont dit avoir entendu les critiques sur le côté horreur pas assez prononcé, et ils refont tout le story mode pour Juillet sauf erreur.
Après on va être honnête : quand on joue, 95% du temps, on regarde les cartes lol, les lobby screen, etc, tu peux esquiver sans souci (c'est optionnel)