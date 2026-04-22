3 options

au choix :1) Il y a le spinoff dedispo depuis hier :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Une grosse mise à jour surarrive bientôt (ça ressemble "un peu" à Slay the Spire, pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui aiment ce genre de jeux) :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Un gros DLC vient de sortir sur, avec comme ajouts :- Ideon- Gundam CCA : Beltorchika’s Children- Idolmaster Xenoglossia- Star Driver (Movie)- Cross Ange- Eureka Seven HI-EVOLUTION- plus de 30 nouvelles missions- un nouveau mode de difficulté ("Master")--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sinon tant pis, il reste toujours Pokopia !Bonne semaine !