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Super Mario Galaxy 1+2
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name : Super Mario Galaxy 1+2
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[Super Mario Galaxy Le film] Shigeru Miyamoto s'exprime sur les critiques négatives reçues


Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, a commenté les critiques négatives reçues par le film Super Mario Galaxy.À l'instar des précédents opus, celui-ci n'a pas été bien accueilli par la critique. Actuellement, Super Mario Galaxy affiche un score de 43 % sur Rotten Tomatoes. Cependant, il est à noter que l'accueil du public est bien plus positif, à 89 %.

Super Mario Galaxy s'apprête à sortir au Japon, et Miyamoto a récemment été interrogé sur la façon dont le film se déroule, à l'instar de son prédécesseur. Malgré les critiques négatives, il a réalisé un excellent score au box-office.Dans une interview accordée à Nintendo Dream, Miyamoto a déclaré :

« Les situations se ressemblent, n’est-ce pas ? En fait, je comprenais les critiques du premier film. Mais je pensais que cette fois-ci, ce serait différent… et elles ont été encore plus dures que la dernière fois, ce que j’ai trouvé étrange (rires). Des gens d’autres horizons s’investissent pour dynamiser l’industrie du cinéma, alors c’est vraiment bizarre que ceux qui essaient de la dynamiser soient traités de manière si passives.»

Le film Super Mario Galaxy a déjà engrangé environ 750 millions de dollars dans le monde, et ce avant même sa sortie au Japon. Il est actuellement le film le plus rentable de l’année.

Source : https://nintendoeverything.com/mario-galaxy-movie-negative-reviews-shigeru-miyamoto/
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    posted the 04/22/2026 at 05:19 PM by link49
    comments (4)
    micheljackson posted the 04/22/2026 at 05:22 PM
    Ben moi je n'avais pas aimé le premier mais celui là oui, comme quoi...
    shambala93 posted the 04/22/2026 at 05:35 PM
    Mouais c’était sympa avec un jeune ( il a aimé forcément), mais nous avons trouvé cela bien plus brouillon que le 1. Ça se laisse regarder mais je ne revisionnerai certainement plus jamais.
    abookhouseboy posted the 04/22/2026 at 05:43 PM
    Le film est extrêmement divertissant, rythme de fou et réalisation technique incroyable.
    Il souffre par contre d'un trop-plein de personnage, parfois sacrifiés, et surtout du thématique pas assez forte (surtout pas assez mise en avant sur la durée).

    Par contre la sévérité des critiques est hallucinante, la plupart des daubes Dysney Marvel passent crème mais là on dirait que Super Mario fait l'apologie du viol, n'importe quoi.
    blindzorro posted the 04/22/2026 at 05:50 PM
    J'avais beaucoup aimé le premier, et comme dit au dessus, je l'ai trouvé aussi trop brouillion. Les actions s'enchaine trop, on finis par perdre un peux le fil... Il reste sympas mais moins bien que le premier à mes yeux.
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