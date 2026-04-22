« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
JV Excitant
Initialement sceptique face à un énième opus de la licence, ce Yoshi & The Mysterious Book m’a pourtant conquis en à peine 90 minutes. En troquant la plateforme rigide pour une exploration systémique et gratifiante, Nintendo semble avoir trouvé une nouvelle formule "cozy" pour la Switch 2. Le titre brille par sa direction artistique crayonnée et sa boucle de gameplay addictive, centrée sur la découverte et l’expérimentation pure. Si la durée de vie et le manque de challenge restent à surveiller, cette aventure chaleureuse et relaxante s'annonce, pour moi, comme le hit de Nintendo de ce début 2026. Réponse à la sortie, le 21 mai prochain.
Gamekult
Dès la première minute, Yoshi and the Mysterious Book s'est montré charmant. Après une grosse heure, la magie opérait toujours. Bien plus denses qu'elles n'y paraissent, les nouvelles aventures du dinosaure vert invitent à triturer leurs mécaniques dans tous les sens pour progresser à travers les niveaux, proposant de nombreuses découvertes à la minute au fil de zones qui se renouvellent constamment. Tout cela sent vraiment très bon.
Gameblog
Avec Yoshi and the Mysterious Book, la main de Nintendo ne tremble pas et son coup de crayon est net, précis et affûté. On enviera presque les plus petits qui feront leurs premières armes sur un jeu aussi beau, créatif et mâlin. Pour les plus grands, c’est le genre de douceur qui réveille instantanément notre âme d’enfant. Il faudra évidemment voir si le studio parvient suffisamment à se renouveler sur la longueur, monde après monde, page après page. Mais il a déjà tout du livre qu'on a envie de dévorer en une seule nuit et qu’on se presse d’ouvrir le lendemain matin pour découvrir la suite ou voir ce qu’on aurait manqué.
Jdg
En une heure et demie, Yoshi and the Mysterious Book m’a convaincu. Plus ambitieux que certains titres de la série, avec une direction artistique vraiment charmante et un gameplay qui se renouvelle constamment entre les niveaux, le jeu a tout pour s’imposer comme le prochain incontournable de la Switch 2. Le 21 mai arrive vite, et on a franchement hâte de pouvoir en voir davantage. Rendez-vous bientôt pour le test complet.
Mais Nintendo la tellement peu mis en avant celui là ces vraiment navrant je ne les comprends vraiment plus
A quand un jeu aussi ambitieux que yoshi island sur snes ?