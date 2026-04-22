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Pokemon Pokopia
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name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
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aeris669 > blog
[Charts USA] La Switch 2 est #1 des ventes en mars 2026
• La Nintendo Switch 2 s'est vendu à environ 570 000 unités aux États-Unis en mars 2026 (via IB/Circana)
• Le parc installé atteint les 5,4 millions d'unités aux USA
• Il est 12 % supérieur à l'alignement du lancement de la Nintendo Switch (10 premiers mois)
• La Nintendo Switch 2 est la 2e console la plus vendue rapidement de tous les temps

Pokemon Pokopia (#5 des ventes softwares demat non inclus) a forcément contribué a ces excellents resultats


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    posted the 04/22/2026 at 03:44 PM by aeris669
    comments (7)
    hypermario posted the 04/22/2026 at 03:46 PM
    Tout se passe comme prévu
    aeris669 posted the 04/22/2026 at 03:50 PM
    A noter que le parc installé de la Switch 2 aux USA est quasiment identique a celui au Japon (dans les 5 millions)

    Les USA et le Japon représentent 10 millions de Switch 2
    jackfrost posted the 04/22/2026 at 03:51 PM
    On est trop content.
    oreillesal posted the 04/22/2026 at 03:52 PM
    La vague rouge s'empare du Monde
    Et les pleureuses n'y changeront rien
    aeris669 posted the 04/22/2026 at 04:08 PM
    Apparemment aux USA la Switch 2 s'est vendue en mars à environ 50 % de plus qu'en janvier et février cumulés.

    Pokémon Pokopia confirme son statut de system seller
    kidicarus posted the 04/22/2026 at 04:35 PM
    Heureusement que les ventes ralentissent, sinon la concurrence n'existerait plus comme la x rogue ally.

    Quand les gros titres vont sortir y a de forte chance qu'elle s'envole.
    piratees posted the 04/22/2026 at 05:09 PM
    ptin quelles bandes de blaireaux avec leur pokopia
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