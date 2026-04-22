• La Nintendo Switch 2 s'est vendu à environ 570 000 unités aux États-Unis en mars 2026 (via IB/Circana)• Le parc installé atteint les 5,4 millions d'unités aux USA• Il est 12 % supérieur à l'alignement du lancement de la Nintendo Switch (10 premiers mois)• La Nintendo Switch 2 est la 2e console la plus vendue rapidement de tous les tempsPokemon Pokopia (#5 des ventes softwares demat non inclus) a forcément contribué a ces excellents resultats