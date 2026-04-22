• La Nintendo Switch 2 s'est vendu à environ 570 000 unités aux États-Unis en mars 2026 (via IB/Circana)
• Le parc installé atteint les 5,4 millions d'unités aux USA
• Il est 12 % supérieur à l'alignement du lancement de la Nintendo Switch (10 premiers mois)
• La Nintendo Switch 2 est la 2e console la plus vendue rapidement de tous les temps
Pokemon Pokopia (#5 des ventes softwares demat non inclus) a forcément contribué a ces excellents resultats
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posted the 04/22/2026 at 03:44 PM by aeris669
Les USA et le Japon représentent 10 millions de Switch 2
Et les pleureuses n'y changeront rien
Pokémon Pokopia confirme son statut de system seller
Quand les gros titres vont sortir y a de forte chance qu'elle s'envole.