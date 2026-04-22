Les gens veulent arrêter le jeu vidéo si la PS6 est à 900 balles (""), ils ont hurlé sur la taxe next gen de 10€ sur les jeux (qu'on peut quand-même trouver à 60 day one).Mais le pack à 900 balles la console de 35 ans qui, si elle était la rolls des consoles à sa sortie, aujourd'hui c'est plus une deux-chevaux qu'un PC de roumain émule easy, ça les gens achètent.Chaque jeu vendu séparément 80 balles dans une énorme cartouche. "Max 330 mega"... c'est des mega bits, soit 40 Mo... le full set tiendrait 100x sur une seule carte SD.Les jeux ne nécessitent aucun frais de dev', ils étaient déjà rentabilisés sur la Neo Geo, l'exploitation en salle d'arcade, mais aussi toutes les nombreuses compiles et les versions à l'unité en démat' sur tous les stores depuis des années.Mais les gens achètent car c'est pas cher vu les prix de l'occaz... enfin de la "collection". En même temps 25.000€ le Metal Slug, tu m'étonnes...J'ai déjà retourné tous les Metal Slug (même le 6 et le XX qu'on aura jamais sur Neo Geo)...... mais elle me fait quand même envie... merde !