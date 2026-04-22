Les gens veulent arrêter le jeu vidéo si la PS6 est à 900 balles ("la PS5 sera ma dernière console, juré
"), ils ont hurlé sur la taxe next gen de 10€ sur les jeux (qu'on peut quand-même trouver à 60 day one).
Mais le pack à 900 balles la console de 35 ans qui, si elle était la rolls des consoles à sa sortie, aujourd'hui c'est plus une deux-chevaux qu'un PC de roumain émule easy, ça les gens achètent.
Chaque jeu vendu séparément 80 balles dans une énorme cartouche. "Max 330 mega"... c'est des mega bits, soit 40 Mo... le full set tiendrait 100x sur une seule carte SD.
Les jeux ne nécessitent aucun frais de dev', ils étaient déjà rentabilisés sur la Neo Geo, l'exploitation en salle d'arcade, mais aussi toutes les nombreuses compiles et les versions à l'unité en démat' sur tous les stores depuis des années.
Mais les gens achètent car c'est pas cher vu les prix de l'occaz... enfin de la "collection". En même temps 25.000€ le Metal Slug, tu m'étonnes...
J'ai déjà retourné tous les Metal Slug (même le 6 et le XX qu'on aura jamais sur Neo Geo)...
... mais elle me fait quand même envie... merde !
Et le prix des jeux à 80€, je préfère mettre ce prix dans une cartouche NeoGeo que dans un Assassin's Creed qui perdra 70% de sa valeur 2 mois après.
La NeoGeo est un concept particulier, élitiste par son prix à sa sortie, et faite pour les nostalgiques auourd'hui
le pc, tous les jeux, internet gratuit, et si les éditeurs continue a gonfler leur prix , bah il y a toujours un moyen annexe de les baisser... et vu que de toute facon, on a atteint depuis la gen précédente le plafond de puissance de développement, le pc garantira une pérénité dans le temps des jeux acheter que les console ne garantiront pas si elle se plante a la prochaine gen
Ca représente aussi les belles grosses boites avec du vrai physique versus le forcing sur le démat'.
Et il y a toujours des pépites sur des consoles "deux-chevaux", limite ça a plus de charme que les jeux actuels.
Moi ça ne m'intéresse pas sur une Neo geo, mais si c'était sur une dreamcast ou snes je pense que je craquerais. Je trouve ça cool et je comprends ceux qui craquent.
Que ce soit la console ou les jeux...
Une console à 200€ moins puissante qu'une GameCube...
Un Last Resort à 80€... 5 stages... Euh...
Oué, encore une fois, la nostalgie à bon dos.
Vais rester avec ma Neo Geo Mini
Bien sûr que ça s'adresse aux puristes, et j'ai envie de dire, si une emulation station ça convient très bien à certain, ben? qu'ils passent leur chemin?
- Est ce que c'est cher? Je dirais que ça dépend. Oui, on peut clairement trouver tous les jeux sur une compile Switch pour 30 ou 40 balles. Cependant, le coût de construction de la cartouche ne doit pas être négligeable, il s'agit d'une grosse cartouche avec boîte et manuel. Quelque chose qui n'est pas fournit de nos jours. Enfin, oui, les jeux ne prennet que quelques méga et sont rentabilisé, mais gardez en tête qu'ils restent toujours moins chers que les jeux d'origine et que SUROUT, ils sont là pour faire de l'argent. Ils pourront toujours dire "oui c'est cher mais toujours 10 fois moins que les cartouches d'origine". Par ailleurs, pas sûr qu'ils en produisent des dizaines de millions.
- C'est un marché de niche, clairement le joueur non collectionneur ou peu sensible aux jeux des années 90, s'en fichera royalement.
- Au niveau du prix des sticks et de la consoles, je ne suis pas particulièrement choqué. Même si la console est ridicule de nos jours au niveau puissance, il semble y avoir eu de l'engineering, au moins pour adapter les performances à des circuits modernes. 200 € et c'est livré avec un stick. Quand on pense que la SNES mini était vendu 80 euros (il y a 6-7 ans déjà) ça remet en perspective.
- Si la qualité est au RDV, je pense que la proposition est de valeur, mais naturellement pas pour tout le monde, et c'est un objet de collection.
Si je prends mon cas personnel, jamais je ne pourrai mettre 200 €/an pour du Gamepass par exemple, je considère cela comme du vent, alors que d'autres se foutent des jeux physiques.
Mais même si c'est le cas, ça reste cher pour gagner quelques millisecondes d'input lag.
Mmmh!... Faire un jeu pour un parc de plus de 200m de machines (consoles/PC) ou faire un jeu pour un parc de quelques dizaines de milliers de machines vendues... voir une centaine de milliers...
A ta place, j'y compterai pas trop. Le but est de faire du pognon.
900 balles la PS6 qui va m'apporter quoi ? Des personnages avec 50 polygones en plus dans leurs cheveux par rapport à la PS5 ? des jeux pas finis ou t'es obligé d'attendre la 5e mise à jour de 100 Go pour commencer à t'amuser sans bugs ? des serveurs en panne qui t’empêchent de jouer quand tu en as envie ? de la publicité intrusives basées sur l'espionnage de tes gouts partout dans les décors ? des vérifications d'ages qui m'obligent à envoyer un scan de ma gueule à je ne sais quelle entreprise qui va se faire pirater ma carte et ma photo ? Tu peux te la mettre ou je pense ta PS6
- 1 annonce choc que personne n'avait vu venir
- Au meilleur moment car actuellement c'est un creux en terme de news
- La magie web qui va amplifier le bordel
- On découvre que presque la moitié du web possédait la Neo Geo étant jeune
- Et que donc c'est déjà sold out et day one pour tout le monde
- La magie d'être vieux et d'avoir de l'argent permets aujourd'hui de se faire enfin plaisir...pour rejouer à des jeux qu'on a tous terminé 10 fois.
- Mais concrètement combien vont-ils en vendre vraiment?
Perso j'adore ce moment il me rappelle les semaines d'E3 où les annonces pleuvaient.
Et pour ceux qui savent avec Hasbro, le Haslab reproduit des jeu x et jouets à l'origine du passé dont le fameux buzz qui a accompagné l'annonce de la réédition (en réalité un remake) du jeu de société HEROQUEST. On est vraiment dans le même style d'annonce/émulation
qui fait produire de l'endorphine dans le cerveau.
Rappelons la réponse de l'agent Coulson à la question de Captain America dan sle film Avengers de 2012:
-Cpt A: La bannière étoilées? ...C'est pas un peu démodé?
-A.Coulson: Quand on voit tout ce qui se passe..et tout ce qu'on va bientôt dévoiler...il me semble que les gens ont besoin d'une dose de nostalgie.
( d'une certaine manière cette séquence colle incroyablement avec l'époque d'ajourd'hui )