pas de D1 Gamepass
pas de marketing Gamepass lorsqu'il etait D1 mettant en avant cette inclusion
obliger de vendre les droits cloud a UBI
pas de marketing appuyé qui lie Xbox à COD
pas de bundle console + COD
pas d'exclusivité ingame
store MOBILE annulé (candy , cod mobile..)
en gros pas d'utilisation des IP Acti/Blizzard puissantes sous n'importequelle forme que ce soit sur mobile cloud ou console Xbox
je sais pas si vous vous en rendez compte MAIS meme Sony SANS les racheter , ou meme MS lors de la gen 360 ont plus tiré de leur deal marketing avec activision que ce que MS tire de activision actuellement en les POSSEDANT
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posted the 04/22/2026 at 01:02 PM by skuldleif
Puis cessée de perdre de l'énergie a vouloir comprendre Xbox, c'est une marque morte.
Mais ce rachat a été un énorme echec pour Microsoft, tellement qu'il a coûté la tête de Phil Spencer.
Peut-être qu'un jour les call of seront exclu xbox
70 milliards t'avais de quoi faire du marketing de gros salaud et créer pleins de franchises
Par contre, c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions, le rachat de Minecraft a été très très moqué au début et il s'est avéré être une super décision pour Microsoft.
faut que Asha remette tout en ordre avant ce lancement , pour qu'au moins ils puissent dire "on a essayé" ce qu'ils n'ont toujours pas fait a mes yeux
sinon avant? l'inclusion de COD D1 GP? =>sans marketing c'est une demi mesure
tu penses quoi de ceux qui disent que la boite est ouverte et qu'un elder scrolls pourrait ne pas être day one non plus ?
cette décision est aussi en reponse a un consentement de la communauté xbox , va voir les sondages concernant le retrait de COD pour un abaissement du prix du GP on est sur du 75% qui ont voulu ca
un retrait des D1 personne ne le veut, asha a l'air de suivre ce que VEUT la communauté xbox , tant que ca ne rentre pas en conflit avec les objectifs de MS
je ne serai pas étonné qu'a l'avenir ils introduisent un tiers ultimate "+" incluant COD justement
ouais, après est ce que les gens s'abonnaient pour COD, je sais pas trop.
Ils n'ont plus qu'à virer le fortnite pass.
je suis ok avec la segmentation du GP ultimate uniquement pour les perks il ne faut pas qu'ils touchent aux D1 , sinon c'est toute leur capacité de negociation avec les tiers qui s'effondrent (cf stranger than heaven , the expanse °
On n'associe pas Minecraft à Xbox, je trouve que ce rachat est un ratage dans son fond initial.
Pareil le gamepass a été leur cercueil pour l'image de Xbox.
Microsoft doit arrêté le dayone de tout les jeux si il veut que les gens achètent leur console ou il arrête les consoles pour ne proposer le game pass
fais pareil avec TESVI a mon avis ca sera pas les meme resultats
Vouloir tous racheter pour détruire la concurrence, c'est un truc de GAFAM... Microsoft a juste fait ce pourquoi il existe
Ils font leurs « mouv » pour le pognon, pas parce que jeanmichel hardcoregeimeure soutient COD et XBOX depuis 10 ans
ouais dommage que sur hélix tu vas pas jouer aux jeux typés pc parce que tu vas pas brancher clavier souris, sauf si t'as un bureau à côté, c'est le seul truc où je me questionne, un pc c'est bien mais seulement si tu l'utilises à 100%
c'est pour ça que pour moi pc et xbox sont liés mais c'est différent, jamais je jouerai à un jeu de gestion/ stratégie sur grand écran à la manette et c'est pareil pour windows. Pour ça que je guette un pc fixe bureautique + un peu gamer.
La hélix c'est juste les bénéfices du pc sans les inconvénients.
J’ai du mal à comprendre comment Microsoft sortirait gagnant avec la helix si Steam est accessible.
Le seul gagnant serait potentiellement Valve.