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skuldleif > blog
pourquoi MS a racheté Activision 70 Milliards de $ ?
pas de D1 Gamepass
pas de marketing Gamepass lorsqu'il etait D1 mettant en avant cette inclusion
obliger de vendre les droits cloud a UBI
pas de marketing appuyé qui lie Xbox à COD
pas de bundle console + COD
pas d'exclusivité ingame
store MOBILE annulé (candy , cod mobile..)



en gros pas d'utilisation des IP Acti/Blizzard puissantes sous n'importequelle forme que ce soit sur mobile cloud ou console Xbox

je sais pas si vous vous en rendez compte MAIS meme Sony SANS les racheter , ou meme MS lors de la gen 360 ont plus tiré de leur deal marketing avec activision que ce que MS tire de activision actuellement en les POSSEDANT
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    posted the 04/22/2026 at 01:02 PM by skuldleif
    comments (33)
    negan posted the 04/22/2026 at 01:05 PM
    On vous la expliqué pendant des mois, elles commencent a tourner sérieusement en rond vos discussions.

    Puis cessée de perdre de l'énergie a vouloir comprendre Xbox, c'est une marque morte.
    elicetheworld posted the 04/22/2026 at 01:07 PM
    C'est la question a 70 milliard de dollars
    j49 posted the 04/22/2026 at 01:07 PM
    Parce qu’ils sont complètement débiles et incompétents. Ils pensent que sortir le chéquier et acheter des jeux suffiraient. Ils sont nuls en marketing, en communication, en stratégie. Ils feraient mieux d’arrêter les jeux vidéos.
    junaldinho posted the 04/22/2026 at 01:07 PM
    A se demander si il y a un service marketing chez eux. Le plus gros défaut est à mon sens de n'avoir jamais misé sur la pub télé. Mais bon comme tu dis il n'y a pas que ça qui coince. Au moins ils ont les licences mais ça fait cher pour des licences qui commencent à dater.
    altendorf posted the 04/22/2026 at 01:08 PM
    Pour faire chier Sony et cela n'a pas fonctionné
    ouroboros4 posted the 04/22/2026 at 01:09 PM
    Parce que ils sont cons. C'est pas nouveau
    jeanouillz posted the 04/22/2026 at 01:10 PM
    Parce que ça se vend aux bœufs pan-pan boum-boum que veux tu.
    Mais ce rachat a été un énorme echec pour Microsoft, tellement qu'il a coûté la tête de Phil Spencer.
    cyr posted the 04/22/2026 at 01:14 PM
    Peut-être une stratégie dans le long terme.....
    Peut-être qu'un jour les call of seront exclu xbox
    rasalgul posted the 04/22/2026 at 01:24 PM
    La connerie ultime qui a coûté sa place a Spencer.

    70 milliards t'avais de quoi faire du marketing de gros salaud et créer pleins de franchises
    shambala93 posted the 04/22/2026 at 01:26 PM
    Le problème vient peut-être des licences … nous ne sommes plus en 2010 ! Call of, WoW, et consort n’ont plus la force de frappe d’autant !
    potion2swag posted the 04/22/2026 at 01:31 PM
    Ils ont également racheter une immense masse salariale et ça, peu de gens en parlent.

    Par contre, c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions, le rachat de Minecraft a été très très moqué au début et il s'est avéré être une super décision pour Microsoft.
    rogeraf posted the 04/22/2026 at 01:32 PM
    J'ai tj dit que 70 milliards c'etait trop ... Ils ont fait n'importe quoi. Le rachat d e Zenimax à 7,5 milliards de dollars c'est beaucoup plus raisonnable et intelligent. Mais 70 milliards là, j'ai pas compris (meme si il y a les fameux COD et WOW)
    rogeraf posted the 04/22/2026 at 01:33 PM
    On verra avec la nouvelle patron de MS GAMING, car le discours officiel etait chez MS de continuer leurs acquisitions il y a encore un an .......
    skuldleif posted the 04/22/2026 at 01:36 PM
    potion2swag junaldinho je jugerai définitivement ce rachat sur le lancement de la Helix , si ils continuent a ne rien en faire....

    faut que Asha remette tout en ordre avant ce lancement , pour qu'au moins ils puissent dire "on a essayé" ce qu'ils n'ont toujours pas fait a mes yeux

    sinon avant? l'inclusion de COD D1 GP? =>sans marketing c'est une demi mesure
    romgamer6859 posted the 04/22/2026 at 01:38 PM
    skuldleif
    tu penses quoi de ceux qui disent que la boite est ouverte et qu'un elder scrolls pourrait ne pas être day one non plus ?
    skuldleif posted the 04/22/2026 at 01:40 PM
    romgamer6859 comme deja dit a shanks

    cette décision est aussi en reponse a un consentement de la communauté xbox , va voir les sondages concernant le retrait de COD pour un abaissement du prix du GP on est sur du 75% qui ont voulu ca

    un retrait des D1 personne ne le veut, asha a l'air de suivre ce que VEUT la communauté xbox , tant que ca ne rentre pas en conflit avec les objectifs de MS

    je ne serai pas étonné qu'a l'avenir ils introduisent un tiers ultimate "+" incluant COD justement
    skuldleif posted the 04/22/2026 at 01:43 PM
    romgamer6859 ma réponse s'etend a TESVI un retrait du D1 pour TESVI personne ne le veut et d'ailleurs tu remarquera que le retrait de COD a entrainé une baisse 72€ sur le cout annuel du GP ultimate soit quasiment le prix du jeu en demat , et on va dire le prix du jeu en physique
    romgamer6859 posted the 04/22/2026 at 01:45 PM
    skuldleif
    ouais, après est ce que les gens s'abonnaient pour COD, je sais pas trop.
    Ils n'ont plus qu'à virer le fortnite pass.
    skuldleif posted the 04/22/2026 at 01:46 PM
    ne pas mettre exclu TESVI est une chose , ne pas le mettre D1 GP dans le meme temps c'est encore un autre niveau

    je suis ok avec la segmentation du GP ultimate uniquement pour les perks il ne faut pas qu'ils touchent aux D1 , sinon c'est toute leur capacité de negociation avec les tiers qui s'effondrent (cf stranger than heaven , the expanse °
    kidicarus posted the 04/22/2026 at 01:46 PM
    potion2swag en terme d'image minecraft est aussi un ratage pour Microsoft vu si je me trompe pas qu'il fait ses sous sur console Nintendo pour le marché console.

    On n'associe pas Minecraft à Xbox, je trouve que ce rachat est un ratage dans son fond initial.

    Pareil le gamepass a été leur cercueil pour l'image de Xbox.
    Microsoft doit arrêté le dayone de tout les jeux si il veut que les gens achètent leur console ou il arrête les consoles pour ne proposer le game pass
    22 posted the 04/22/2026 at 01:49 PM
    Asha, le changement c'est maintenant.
    skuldleif posted the 04/22/2026 at 01:53 PM
    romgamer6859 fortnite est soumis a un contrat d'au moins 1 an a mon avis comme la plupart des contrats Gamepass, si c'est + c'est fucked pour le retirer dans ce laps de temps ,et oui ils pourront apres le mettre "bonus" genre un truc a cocher mais ca ne coutera certainement pas 2€ (ce que MS paient par abonné Gamepass a epic game) , mais plutot au moins 7 ou 8€ pour les personnes interessé ,la ou MS a put securisé le fortnite crew a genre 2€/abonnés grace a une economie d'echelle (etant donné les 30 millions d'abo) , donc ceux qui veulent fortnite crew vont se retrouver un "niquer" mais en meme temps vaut mieux que ce soit eux que les 95% d'abonnés Gamepass qui s'en foutent du fortnite crew
    junaldinho posted the 04/22/2026 at 01:57 PM
    skuldleif Idem et je compte prendre la Helix pour sa puissance mais surtout pour son ouverture sur les autres stores. Après je pense qu'il sera nécessaire de revenir aux exclus consoles ou du moins temporaires de 6 mois à un an pour que le matériel se vende. Pour la communication j'ai abandonné l'idée qu'ils sachent un jour en faire mais on sait jamais avec cette nouvelle dirigeante.
    romgamer6859 posted the 04/22/2026 at 02:01 PM
    skuldleif après la hélix aura beau avoir steam elle fera tout pour que tu dépenses sur le store xbox, déjà ce sera sûrement le premier truc que tu auras à l'accueil, le GP, les succès, les promos etc. Peu iront acheter sur steam j'imagine
    skuldleif posted the 04/22/2026 at 02:08 PM
    romgamer6859 https://x.com/JezCorden/status/2043008657940529179

    fais pareil avec TESVI a mon avis ca sera pas les meme resultats
    skuldleif posted the 04/22/2026 at 02:09 PM
    junaldinho une console et un PC puissant 2en1
    keiku posted the 04/22/2026 at 02:19 PM
    pourquoi MS a racheté Activision 70 Milliards de $ ?

    Vouloir tous racheter pour détruire la concurrence, c'est un truc de GAFAM... Microsoft a juste fait ce pourquoi il existe
    akinen posted the 04/22/2026 at 02:21 PM
    Pour l’argent. En vérité, ils n’ont aucun compte à vous rendre. Les grosses marques autour de nous rachètent d’autres boites sans fin et vous vous retrouvez à acheter Philips sans savoir que l’actionnaire majoritaire est The Vanguard Group.

    Ils font leurs « mouv » pour le pognon, pas parce que jeanmichel hardcoregeimeure soutient COD et XBOX depuis 10 ans
    romgamer6859 posted the 04/22/2026 at 02:24 PM
    skuldleif
    ouais dommage que sur hélix tu vas pas jouer aux jeux typés pc parce que tu vas pas brancher clavier souris, sauf si t'as un bureau à côté, c'est le seul truc où je me questionne, un pc c'est bien mais seulement si tu l'utilises à 100%
    skuldleif posted the 04/22/2026 at 02:28 PM
    romgamer6859 de notre coté c'est un perk , de leur coté c'est a la fois un moyen de developpé windows dans le Gaming mais aussi une necessité pour facilité la tache des dev vis a vis des portage xbox
    skuldleif posted the 04/22/2026 at 02:30 PM
    et aussi pour l'unification*
    romgamer6859 posted the 04/22/2026 at 02:30 PM
    skuldleif
    c'est pour ça que pour moi pc et xbox sont liés mais c'est différent, jamais je jouerai à un jeu de gestion/ stratégie sur grand écran à la manette et c'est pareil pour windows. Pour ça que je guette un pc fixe bureautique + un peu gamer.

    La hélix c'est juste les bénéfices du pc sans les inconvénients.
    shambala93 posted the 04/22/2026 at 03:06 PM
    romgamer6859
    J’ai du mal à comprendre comment Microsoft sortirait gagnant avec la helix si Steam est accessible.

    Le seul gagnant serait potentiellement Valve.
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