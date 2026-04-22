pas de D1 Gamepass

pas de marketing Gamepass lorsqu'il etait D1 mettant en avant cette inclusion

obliger de vendre les droits cloud a UBI

pas de marketing appuyé qui lie Xbox à COD

pas de bundle console + COD

pas d'exclusivité ingame

store MOBILE annulé (candy , cod mobile..)







en gros pas d'utilisation des IP Acti/Blizzard puissantes sous n'importequelle forme que ce soit sur mobile cloud ou console Xbox



je sais pas si vous vous en rendez compte MAIS meme Sony SANS les racheter , ou meme MS lors de la gen 360 ont plus tiré de leur deal marketing avec activision que ce que MS tire de activision actuellement en les POSSEDANT