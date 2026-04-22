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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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aeris669 > blog
[Charts France] Tomodachi Life réalise le meilleur démarrage de l'année
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    posted the 04/22/2026 at 10:03 AM by aeris669
    comments (8)
    suzukube posted the 04/22/2026 at 10:05 AM
    Ca va en énerver plus d’un ici ca. Excellent jeu c’est celui que je joue le plus depuis le début de l'année !
    icebergbrulant posted the 04/22/2026 at 10:06 AM
    Le démarrage de l’année... jusqu'au 19 novembre 2026

    Ton cauchemar, jeune fille aux fleurs, arrive dans 7 petits mois, que j’ai hâte héhéhé
    ouroboros4 posted the 04/22/2026 at 10:08 AM
    icebergbrulant GTA VI qui va pulvérisé l'ancien record.
    Détenu par GTA V
    airzoom posted the 04/22/2026 at 10:11 AM
    suzukube Tu avais pas tort
    cyr posted the 04/22/2026 at 10:13 AM
    suzukube on te vois plus trop par ici.
    aeris669 posted the 04/22/2026 at 10:16 AM
    Soit dit en passant, Tomodachi Life est en rupture de stock dans beaucoup de point de vente en France.

    Vu qu'il effectue le meilleur démarrage de l'année, je suppose que le stock était conséquent mais de toute évidence pas suffisant
    cyr posted the 04/22/2026 at 10:20 AM
    aeris669 en même temps, pour éviter les invendu, la meilleur méthode c'est de prendre la température.

    Après pour les impatient, il y a la version eshop....
    aeris669 posted the 04/22/2026 at 10:25 AM
    icebergbrulant Le démarrage de l’année... jusqu'au 19 novembre 2026

    Je rappel que GTA6 etait prevu pour le 26 mai 2026.

    Finalement on aura un jeu Yoshi a la place, ca va on y perd pas trop au change
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