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name :
Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
autre
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aeris669
> blog
[Charts France] Tomodachi Life réalise le meilleur démarrage de l'année
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link49
posted the 04/22/2026 at 10:03 AM by
aeris669
comments (
8
)
suzukube
posted
the 04/22/2026 at 10:05 AM
Ca va en énerver plus d’un ici ca. Excellent jeu c’est celui que je joue le plus depuis le début de l'année !
icebergbrulant
posted
the 04/22/2026 at 10:06 AM
Le démarrage de l’année... jusqu'au 19 novembre 2026
Ton cauchemar, jeune fille aux fleurs, arrive dans 7 petits mois, que j’ai hâte héhéhé
ouroboros4
posted
the 04/22/2026 at 10:08 AM
icebergbrulant
GTA VI qui va pulvérisé l'ancien record.
Détenu par GTA V
airzoom
posted
the 04/22/2026 at 10:11 AM
suzukube
Tu avais pas tort
cyr
posted
the 04/22/2026 at 10:13 AM
suzukube
on te vois plus trop par ici.
aeris669
posted
the 04/22/2026 at 10:16 AM
Soit dit en passant, Tomodachi Life est en rupture de stock dans beaucoup de point de vente en France.
Vu qu'il effectue le meilleur démarrage de l'année, je suppose que le stock était conséquent mais de toute évidence pas suffisant
cyr
posted
the 04/22/2026 at 10:20 AM
aeris669
en même temps, pour éviter les invendu, la meilleur méthode c'est de prendre la température.
Après pour les impatient, il y a la version eshop....
aeris669
posted
the 04/22/2026 at 10:25 AM
icebergbrulant
Le démarrage de l’année... jusqu'au 19 novembre 2026
Je rappel que GTA6 etait prevu pour le 26 mai 2026.
Finalement on aura un jeu Yoshi a la place, ca va on y perd pas trop au change
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Ton cauchemar, jeune fille aux fleurs, arrive dans 7 petits mois, que j’ai hâte héhéhé
Détenu par GTA V
Vu qu'il effectue le meilleur démarrage de l'année, je suppose que le stock était conséquent mais de toute évidence pas suffisant
Après pour les impatient, il y a la version eshop....
Je rappel que GTA6 etait prevu pour le 26 mai 2026.
Finalement on aura un jeu Yoshi a la place, ca va on y perd pas trop au change