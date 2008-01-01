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Par rapport à SMG, le film / (Petit "spoiler")



Comme vous le savez, Fox est présent dans le film. D’ailleurs, il a un rôle plus "important" (toute proportion gardée et comme l'a dit Shanks, moins réussi que pour Donkey Kong dans le premier film, car moins "évident" d'associer Fox à Mario que Donkey Kong à Mario, mais je comprends l'idée de Nintendo, comme le jeu se passe dans "l'espace", il y a une "forme de cohérence") que je ne le pensais. Mais ce n’est pas ça le "petit spoil" que je voulais évoquer, c’est plutôt la séquence où il se présente.

Lors de cette courte présentation (de lui et son équipage), il y a un passage qui m’a tout de suite fait penser à ce jeu :



car il est en dessin animé et non en images de synthèse.

Je me suis mis à rêver au fait que Nintendo puisse avoir une approche visuelle proche d’Orbitals. Si, en plus, Treasure (Sin and Punishment) en était le développeur et qu'il utilisait intelligemment le "Ray Tracing" - ce qui est plus faisable s'il s'agit d'un "rail-shooter - je serais plus qu'enthousiaste...maintenant, je reste prudent, mais on peut toujours rêver...

PS : Je vais peut-être dire mon avis sur le film sur un autre article.
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    posted the 04/22/2026 at 10:00 AM by nicolasgourry
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