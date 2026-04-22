Le budget du film en prise de vue réelle d'Elden Ring coûtera apparemment plus de 100 millions de dollars et sera le projet le plus ambitieux de A24 à ce jour!
https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/elden-ring-movie-cast-1236569064/
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posted the 04/22/2026 at 09:43 AM by ouroboros4
vyse Pourquoi ?
Le JV force trop à aller au ciné. Ça doit etre une exception et faut que ça colle bien.
Un Clair obscure oui tu peux par exemple. Mais les souls...
Mais c'est tellement minime et dilué dans le jeu
Faut limite aller voir sur internet pour comprendre
A titre de comparaison :
Zelda c'est 150-160 comme Warcraft
Uncharted c'est dans les 120-130 comme Sonic 3
Sonic 2 c'est 90
hors inflation
On connait le casting donc déjà ça va y a pas une star pour bouffer 20.
A voir qui fera les SFX, je compte sur Garland pour faire les bons choix.
Et là je parle pas scénario, le synopsis n'a pas été dévoilé encore.