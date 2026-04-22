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Elden Ring
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name : Elden Ring
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
genre : action-RPG
multiplayer : Coop & PVP
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Elden Ring le film : un budget à plus de 100 millions de dollars


Le budget du film en prise de vue réelle d'Elden Ring coûtera apparemment plus de 100 millions de dollars et sera le projet le plus ambitieux de A24 à ce jour!


https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/elden-ring-movie-cast-1236569064/
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    idd
    posted the 04/22/2026 at 09:43 AM by ouroboros4
    comments (7)
    vyse posted the 04/22/2026 at 09:46 AM
    ca sent la fin d'A24...
    alucardhellsing posted the 04/22/2026 at 09:53 AM
    zekk posted the 04/22/2026 at 09:55 AM


    vyse Pourquoi ?
    malroth posted the 04/22/2026 at 10:27 AM
    Ça n'a aucun sens un film ER

    Le JV force trop à aller au ciné. Ça doit etre une exception et faut que ça colle bien.

    Un Clair obscure oui tu peux par exemple. Mais les souls...
    ouroboros4 posted the 04/22/2026 at 10:35 AM
    malroth Elden Ring a une histoire
    Mais c'est tellement minime et dilué dans le jeu
    Faut limite aller voir sur internet pour comprendre
    idd posted the 04/22/2026 at 10:36 AM
    Difficile de savoir à l'avance ce que ça va donner.
    A titre de comparaison :
    Zelda c'est 150-160 comme Warcraft
    Uncharted c'est dans les 120-130 comme Sonic 3
    Sonic 2 c'est 90
    hors inflation

    On connait le casting donc déjà ça va y a pas une star pour bouffer 20.
    A voir qui fera les SFX, je compte sur Garland pour faire les bons choix.

    Et là je parle pas scénario, le synopsis n'a pas été dévoilé encore.
    vyse posted the 04/22/2026 at 11:11 AM
    vyse ce n'est pas la nature ni l'ADN d'A24 de se lancer sur ce type de projet..L'exception c'est New Line avec LOTTR mais c'était une autre époque (2001). Aujourd'hui un projet d'adaptation d'Elden ring si t'a pas la production d'une major et la distribution d'un géant t'expose ton studio a la bankroute ; Avec 100 milions tu fais quoi ? des prises de vue réel, un cachet d'1 ou 2 acteurs connus et qq effets spéciaux ? on est plutôt sur 200 voir 250 millions si tu veux faire lancer un début de franchise et réaliser une adapation heroic fantasy qui soit dans les standards ; a titre de comparaison la série LOTTR d'amazon c'est 1 miliard de production..meme si on est pas sur une série on est sur qq chose de massif
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