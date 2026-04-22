Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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name : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
platform : Xbox Series X
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC
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[Assassin’s Creed Black Flag Resynced] Pas de mode multi, pas de DLC mais un Collector


Un nouveau jeu Ubisoft ne serait pas complet sans ses différentes éditions, dont une édition collector ultime. C'est pourquoi nous vous dévoilons les premiers détails de l'édition collector d'Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Même certains jeux AA et indépendants ont désormais droit à des éditions collector, alors ne soyez pas surpris d'apprendre qu'Assassin's Creed Black Flag Resynced en aura une aussi, et croyez-nous, elle regorge de surprises ! Si vous suivez nos fuites sur Insider Gaming, vous savez que nous avons révélé la date de sortie de Resynced, l'information capitale qu'il ne contient ni DLC ni multijoueur, et que l'Animus est de retour avec du contenu inédit.

Eh bien, la présentation qui a fuité s'est terminée en apothéose : un aperçu de l'édition collector ! Pour des raisons évidentes, nous ne partagerons pas de photos, mais Insider Gaming peut vous révéler que le coffret contient les éléments suivants :



Un grand coffret collector noir brillant.
Une magnifique figurine d’Edward Kenway assis sur un coffre au trésor.
Un carnet contenant des informations sur Kenway issues du jeu, notamment des extraits de son journal intime et ses pensées.
Une broche.
Une carte.

Seule la figurine a été officiellement présentée lors de la conférence, mais nous vous assurons que les autres éléments sont bien réels. D’autres surprises sont également incluses, sans doute un exemplaire du jeu, car il serait impensable qu’il n’en soit rien !Malheureusement, la conférence n’a pas précisé le prix, mais on peut supposer qu’il se situe entre une centaine et une deux-centaines de dollars.

Source : https://insider-gaming.com/assassins-creed-black-flag-resynced-collectors-edition/
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    posted the 04/22/2026 at 04:05 AM by link49
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    burningcrimson posted the 04/22/2026 at 04:20 AM
    Reste à voir le prix mais je suis content d'avoir une édition physique
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